Pala Khai Trương Khu Casino Mới Không Khói Thuốc Marquise Bar, Nhà Hàng Luis Rey’s Nới Rộng

PALA, CA 29 Tháng Sáu, 2018… Tiếp tục công trình nới rộng và tân trang của mình, Pala Casino Spa & Resort hôm 19 Tháng Năm đã bắt đầu mang sử dụng khu hồ tắm Tourmaline mới, cũng như thêm vào 420 chỗ đậu xe mới tại khu đậu xe nới rộng của khách sạn. Và hôm nay, đã khai trương thêm ba địa điểm hấp dẫn lôi cuốn khác: Nhà Hàng, Bar & Patio Lounge Luis Rey’s, Bar & Lounge Marquise và khu Casino mới không khói thuốc có tường kính vây quanh rộng 15,000 sq ft.“Công trình tân trang và nới rộng trên toàn cơ sở của chúng tôi diễn tiến tốt đẹp. Giai đoạn xây dựng bận rộn đã qua, và chúng tôi hiện rất vui mừng được mang giới thiệu cống hiến phục vụ quý khách những tiện nghi mới này trước khi mùa hè nhộn nhịp bắt đầu. Chúng tôi đã giới thiệu những bar, lounge và không gian resort mới, cả trong nhà lẫn ngoài trời, mà chúng tôi cảm thấy độc đáo tận dụng vị trí tuyệt đẹp ở Miển Nam Cali của Pala,” Giám Đốc Điều Hành Bill Bembenek của Pala đã nói.Một trong những khoảng không gian trong nhà mới mà Pala tin tưởng là sẽ được rất nhiều người lui tới là khu Casino mới không khói thuốc, vây chung quanh bằng tường kính, từ sàn tới trần. Hệ thống điều hòa không khí của Pala đã được làm mạnh hơn để bảo đảm rằng không khí tươi lành sẽ chảy ra từ khoảng không gian không khói thuốc vào khu Casino nơi được phép hút thuốc.“Khi thực hiện chương trình tân trang và nới rộng Casino của mình, chúng tôi đặc biệt chú tâm đến nhiều những vị khách muốn tận hưởng những khoảng không gian không khói thuốc trong cơ sở resort của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo dựng một khu Casino trang trí thật đẹp cống hiến hơn 300 máy kéo và máy Video Poker, Poker người đánh với người, các dịch vụ thâu ngân casino và nhiều nhà hàng và bar. Khách có thể trực tiếp vào khu Casino không khói thuốc qua lối vào không hút thuốc của khách sạn, sử dụng dịch vụ đậu xe valet miễn phí của chúng tôi,” Bembenek đã nói.Với việc khai trương hai bar Luis Rey’s và Marquise mới, quý khách đến chơi ở Pala sẽ có năm Bar và Lounge rộng rãi khoảng khoát để lựa chọn, trong đó một số sẵn sàng sân khấu cho những buổi biểu diễn văn nghệ sống. Luis Rey’s, một Bar và Lounge lâu nay vẫn vô cùng được ưa chuộng, nay được nới rộng diện tích gấp đôi, với một quầy Bar thật rộng ở chính giữa, một nửa trong nhà, một nửa ngoài trời, với một cửa xếp ra vào bằng kính ở giữa.“Mục đích của chúng tôi trong việc nới rộng Luis Rey’s là để đón mời đưa không gian ngoài trời xinh đẹp vào bên trong, cho phép các vị khách quý của chúng tôi thưởng thức những ly cocktail và các món ăn tuyệt vời cùng với nhạc sống với khung cảnh phông nền là những rặng núi kỳ thú vây quanh khu resort,” Bembenek đã nói.Pala cũng đã khai trương Marquise Bar, Bar & Lounge casino mới nhất của mình. Bar lộng lẫy này cống hiến một không gian Lounge sang trọng với thật nhiều chỗ ngồi, ngay giữa hoạt động casino hào hứng kích thích. Bar được trang hoàng với hàng trăm chuỗi sợi pha lê và nằm tại địa điểm trung tâm của một khu vực đánh bài mới rộng 10,000 sq ft, nơi sẽ có trên 300 máy kéo và máy Video Poker mới, cùng với các bàn đánh Blackjack và Roulette mới. Marquise Bar cống hiến thật nhiều loại Cocktail điều chế đặc biệt, gồm Ginger Sweet Peach Tea, một Vesper, một Mezquila Cocktail, một Cosmopolitan Martini, một Chamomile Tequila Sour, một Volcan Palermo, một Mexican Mule, một Pineapple Strawberry Mojito, một Lemonhead Martini và một Bulleit Old Fashion, tất cả đều giá $13. Cũng còn có quá nhiều loại bia, từ nội địa, ‘craft’ sản xuất số lượng nhỏ, đến bia thùng và bia chai nhập cảng, giá từ $5.25 tới $13.50 một phần và phong phú các loại rượu vang trắng và đỏ, gồm cả ‘champagne’ và rượu vang xủi bọt, giá từ $9 tới $24 mỗi ly. Marquise Bar mở cửa từ 10 a.m. tới 1:30 a.m. mỗi ngày và khu Lounge, từ 5 p.m. tới 1:30 a.m. mỗi ngày.Luis Rey’s cống hiến nhiều loại khai vị, bao gồm Street Tacos nổi tiếng thế giới của Pala, Fish Tacos và Carne Asada Nachos. Xúp và gỏi trộn bao gồm The Chef Salad, Classic Caesar, Luis Rey’s Chopped và món xúp do Chef chọn giới thiệu mỗi ngày.Có rất nhiều loại ‘burger’ cho thực khách lựa chọn, bao gồm ‘burger’ Signature Luis Rey’s Kobe chiêu bài của nhà hàng, cũng như các loại ‘sandwich’ bao gồm Piled High Corn Beef, Pork Schnitzel, Beef & Cheddar, Philly Cheese Steak, Hot Pastrami, Classic Deli Club, All-American và Luis Rey’s BLAT.Danh sách các món uống đặc biệt gồm một Classic Mojito, Paradise Punch, Chocolate Martini và nhiều loại Margaritas (Classic, Strawberry, Mango và Skinny), Moscow Mule (Classic hay Raspberry) và Michelada. Bia sẽ gồm 16 loại bia thùng bên cạnh thật nhiều loại bia Nội Địa, Nhập Cảng và Craft sản xuất số lượng nhỏ. Rượu vang bán theo ly gồm loại rượu vang chiêu bài Signature CAVE Red Blend của Pala, CAVE Pala Blend và CAVE Grenache bên cạnh thật nhiều hiệu rượu vang tuyển chọn. Quầy Bar cũng cống hiến nhiều loại Tequilas cho quý khách lựa chọn.Luis Rey’s mở cửa từ 11 a.m. tới 1:30 a.m., Chủ Nhật-Thứ Năm, và 24 giờ vào Thứ Sáu và Thứ Bảy. Giờ giảm giá Happy Hour là từ 4 p.m. tới 7 p.m. hàng ngày, và giá gồm Street Tacos (Chicken hay Steak), $1; và Moscow Mules, Margaritas và Bia Thùng, $3.75 một ly.Luis Rey’s cống hiến chương trình giải trí ‘live’ và khiêu vũ miễn phí mỗi Thứ Sáu và Thứ Bảy. Ngày mai, Thứ Bảy 30 Tháng Sáu, chương trình giải trí ‘live’ sẽ bắt đầu từ 3:45 p.m. cho tới 7:45 p.m. với sự trình diễn của B.I.G. (Brothers Igniting A Groove), và tiếp theo là của Grand Sonic Theory từ 9 p.m. tới 1 a.m.Về Pala Casino Spa & ResortPala Casino Spa & Resort gồm một sòng bài phong-thái-Las-Vegas với 2,250 máy kéo, 84 bàn bài và bảy bàn đánh Poker; một khách sạn 507 phòng; năm hồ tắm, hai bồn tắm nước nóng và 14 lều ‘cabana’, một khu Spa & Salon’ đầy đủ dịch vụ rộng 10,000 sq ft với 17 phòng trị liệu, hai lều ‘cabana’ và một trung tâm thể dục tối tân. Pala cũng còn cống hiến một khu chơi bài không khói thuốc, vây quanh bằng tường kính, rộng 15,000 sq ft, 10 nhà hàng và một diện tích 40,000 sq ft cho các cuộc gặp gỡ và hội nghị. Pala Casino Spa & Resort đoạt giải AAA Four-Diamond Award trong 15 năm liên tiếp. Khu Pala RV Resort cho xe-nhà-ở mới, khai trương ngày 23 Tháng Năm 2016, cống hiến 100 chỗ đậu cho các xe-nhà-ở RV và xe-kéo-theo ‘trailer’ chiều dài từ 55 tới 70 ft và đầy đủ các tiện nghi cho khách RV. Pala RV Resort đã được Good Sam, tạp chí chấm điểm RV Resort toàn quốc, cho điểm hoàn hảo 10/10*/10 trong ba năm liền. Các tạp chí Trailer Life và MotorHome đã trao cho Pala RV Resort các giải vàng Gold Awards là Best RV Resort Casino (Khu cho Xe-Nhà-Ở Hạng Nhất) và Best Campground Resort (Khu Cắm-Lều-Trại Hạng Nhất) trong những năm 2016 và 2017. Khu Pala Spa tối tân của cơ sở đã được Spas of America mệnh danh là Spa số một trong ngành kỹ nghệ sòng bài và Spa số hai ở Bắc Mỹ trong năm 2017. Pala Spa cũng được xếp hạng trong 100 Spa hàng đầu và 10 Spa hàng đầu trong mười hai năm liên tiếp. Pala Casino Spa & Resort đã được công chúng chọn làm Sòng Bài Hạng Nhất ‘Best Casino’ ở San Diego trong cuộc thăm dò A-List thường niên 10News.com do đài KGTV-TV 10 News ở San Diego bảo trợ. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào thăm http://www.palacasino.com/vi.