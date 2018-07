Viết Về Thám Sát Tỉnh: Út Séo Long An

BUIPHU/VBMNTrong các binh chủng chiến đấu anh dũng và hào hùng của Quân lưc/VNCH nếu không kể đến một đơn vị cũng chiến đấu rất oanh liệt tuy đơn lẻ nhưng có nhiều hiệu quả: đơn vị Thám Sát Tỉnh là một điều thiếu sót. Đây là một đơn vị chiến đấu kiểu tam tam chế,hoạt động giống như biệt kích Mỹ, truy lùng tìm bắt địch tại chỗ, công tác thật vô cùng khó khăn và nguy hiểm nếu không may bị VC phát hiện được thì tính mạng khó bảo đảm an toàn.Được biết, ngoài các vùng ven đô tỉnh Long An đa số là những vùng sôi động, là địa bàn hoạt động, của CS, ban ngày quốc gia, ban đêm CS hoạt động phá hoại.Ngoài đơn vị Đặc Khu Tỉnh,còn có đơn vị biệt lập Thám Sát Tỉnh,do Đại Úy Bảo chỉ huy, trong đó có một toánÙ Thám Sát chuyên môn bắt Việt cộng nổi tiếng và hiệu quả nhất, ta phải kể đến trưởng toán Út Séo Long An. O ng được coi như là một anh hùng chống Cộng của chế độ VNCH,không khoan nhượng với CS , những đơn vị du kích VC hoạt động tại địa phương Long An gần như bị toán thám sát của ông vô hiệu hóa gần hết đến nỗi VC quá sợ hãi và khiếp đảm, không còn đất dung thân và chúng không ngần ngại treo giải thưởngù cái đầu của Út Séo Long An với giá 1 Triệu đông VN thời bấy giờ.Được biết Út Séo Long An có người em ruột thoát ly theo CS, ông và gia đình đã nhiều lần chiêu dụ nhưng người em vì quá ngoan cố, u mê theo CS nên sự việc bất thành. Trong một lần Đặc khu Tỉnh Long An hành quân kiểm soát khu vực có bắt được một số cán binh VC hoạt động trong vùng, trong số đó có người em ruột của Út Séo Long An.Dơn vị Đăc Khu Tỉnh bèn thông báo Út Séo Long An đến bảo lãnh người em về với gia đình theo chánh sách chiêu hồn vô cùng nhân đạo của Chính phủ VNCH, nhưng khi Chín Séo đến gặp mặt đối diện với người em, rồi không biết ông khuyên bảo và chiêu dụ như thế nào không rõ, người em vẫn ngoan cố khước từ và luôn luôn bảo vệ quan điểm và lập trường theo CS của mình.. Quá thất vọng đến tức giân, Út Séo đã không kiềm chế được, bất kể tình ruột thịt anh em, bèn rút súng lục luôn đeo sẵn bên mình bất thầán bắn người em ruột chết liền tại chỗ.trước sự ngỡ ngàng và chứng kiến của các chiến hữu đồng nghiệp hiện diện.Kể từ đó, Út Séo nổi tiếng là anh hùng sát Cộng không những tại Tỉnh Long An thời bấy giờ.mà các nơi khác nghe tiếng tăm Út Séo cũng phải kính phục và nể vì.Sau năïm 1975, Saigon sụp đổ, CS cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam VN, trước tiên chúng bèn truy tìm ngay Út Séo để trả thù, nhưng chúng đã hoàn toàn vô vọng như tìm kim dưới đáy biển vì Út Séo đã lường trước được sự an nguy đến tính mạng một khi có biến cố không may xẩy ra nên Út Séo đã nhanh chân lẩn trốn, nếu không chăc chắn ông khó tránh khỏi lưỡi hái tử thần..Sau ít tháng tình hình xã hội đượcvãn hồi ổn định trở lại, Út Séo mới dám xuất đầu lộ diện ra trình diện tại chính quyền địa phương theo chính sách khoan hồng của chính phủ CM, Ban tiếp quản CS khi đối diện trực tiếp với Út Séo chúng vô cùng tức giận vì chưa trả được mối oán thù, nhưng chúng lại có âm mưu trả thù còn thâm dộc hơn bằng cách bắt ngay Út Séo tại chỗ rồi đem biệt giam Út Séo trong phòng tối,bắt Út Séo phải quỳ gối quay mặt vô tường 6 tháng trời liên tiếp như vậy,đầy đọa Út Séo sống cũng như bằng chết.để Út Séo có cơ hội ăn năn hối cải hầu thấy được tội ác của mình để học tập tốt, lao động tốt hầu sơm được CM xét tha cho về đoàn tụ với gia đình, sic!Sau khi VC thả Út Séo ra khỏi phòng biệt giam,,lần đầu tiên tiếp cận trở lại với ánh sáng ngoài trời Út Séo vô cùng hoảng hồn và khiếp đảm tưởng rằng mình đã trở thành người đui mù thật sự vì đôi mắt ông chỉ thấy mờ mờ ảo ảo một ánh sáng mờ nhạt, ngoài ra không thấy gì hết. Thật cũng may mắn cho Út Séo, thời gian sau, đôi mắt Út Séo mới từ từ bình thường trở lại.nhưng thị giác bị ảnh hưởng kém trước rất nhiều. Út Séo luôn cám ơn Thượng Đế đã cứu sống đời ông và ông cũng cảm thấy may mắn vô cùng vì suýt nữa ông đạõ trở thành một phế nhân vĩnh viễn suốt đời trong đường tơ kẽ tóc. Trường hợp này chẳng khác nào như việc CS đã nhẫn tâm. đầy đọa nhốt tù nhân tâm thần Trung Úy Bá ở trại tù An Dưỡng năm 1977. Được biết viên nhà trưởng và anh em tù nhân trong trại nhận thấy Trung Úy Bá không may mắc bệnh tâm thần thực sự vì anh đi lung tung trong trại tìm bới đồ ăn thừa trong thùng rác rồi bỏ vô miệng ăn ngấu nghiến một cách ngon lành, anh em tù nhân chứng kiến cảnh tượng đó cảm thấùy rất tủi nhục và quá đau lòng, nên cố gắng nhẫn nhục tìm kiếm cho được tên cán bộ CS trại để trình bày mọi việc không may vế anh Bá hầu có phương cách gì giúp đỡ anh Bá được không? thì tên Cán Bộ CS trại không những đã không đáp ứng yêu cầu của anh em lại còn thản nhiên, tuyên bố tỉnh bơ một câu thật vô cảm,nhưng quá tàn nhẫn, không còn tính người: “các anh nói gì, anh Bá điên hả, anh ấy gỉa điên đấy, Cách mạng không bao giờ điên”, rồi đem biệt giam Trung Úy Ba nhiều lần, tuần đầu tiên 1 tuần lễ, tiếp đến lần thứ hai 2 tuần lễ và lầu cuối cùng 3 tháng trời trong Conex ở ngoài trời (CS gọi là con cò hét), anh Bá đã phải cam chịu đọa đầy khổ ải thân xác với khẩu phần ăn uống thiếu thốn cùng với sức nóng như thiêu đốt trong Conex của tiết mùa hè thì quý vị thử tượng xem có ai mà kham chịu nổi cảnh đầy đọa nơi địa ngục trần gian của CS? Cho nên khi CS thả anh Bá ra thì thân thể anh đã hoàn toàn suy nhược thấy rõ và bất hạnh thay đôi mắt anh lại không còn thấy đường nữa và anh đã trở nên người mù lòa bất đắc dĩNgồi nghe anh kể, mọi tù nhân anh em đều cảm thấy vô cùng súc động và càng thấy rõ bản chất quá ác tâm, dã man của những con người CS vô nhân tính, vô tôn giáo và vô tổ quốc đã không hề khoan nhượng không những với đối phương phục vụ chế độ VNCH mà ngay cả với những người theo CS theo chúng, nếu họ có ý định phản đối, chống lại, chúng cũng không từ nan. Điển hình ngay cả những đảng viên thâm niên CS nhưng sớm thức tỉnh cũng phải thổ lộ tâm tình gần như ăn năn thú nhận: Nhờ biết sợ, biết im lặng nên mới còn sống thì đủ biết chế độ CS nó kìm kẹp và kiểm soát gắt gao tất cả mọi hành vi cá nhân con người trong xã hội kỹ lưỡng biết chừng nàoSau đó CS chuyển Út Séo về Trại Tù Gia Rây Xuân Lộc, Đồng Nai,ở tù tiếp và bắt lao động khổ sai cùng chung số phận với các anh em bạn tù kháctheo bản án mà CS đã quyết định trước tùy theo tội ác của mỗi người.Trường hợp Út Séo Long An chỉ là một trong muôn vàn tội ác mà CS đã trả dược oán thù sau 30-4-1975. Đây là một quốc nạn,của dân tộc, một sự đau thương mất mát và ly tán cho toàn dân miền Nam VN đã bất hạnh không may gánh chịu.Thật vậy trong cuộc chiến tranh Quốc cộng.hệ,huynh đệ tương tàn, nhưng chính quyền tự do VNCH vẫn luôn có chánh sách khoan hồng và nhân đạo thực sự dối với những con người CS, nên đã tiếp nhận trên 200.000õ cán binh CS sớm thức tỉnh về hồi chánh với chánh phủ VNCH theo thời gian bằng cách một số hợp tác làm việc cho chính quyền chống lại chế độ CS,ø một số được tư do trở về làm dân giả bình thường theo đúng nguyện vọng của họSau quôc nạn 1975,một vấn đề nghiêm trọng hầu như đã bị dư luân lãng quên những hồi chánh viên mà CS từng lên án khắt khe ghép vào tội phản, đảng đi về đâu? số phận của họ ra sao vẫn còn là một ẩn số.Bây giờ lịch sử đã sang trang, những bí mật lịch sử đã được công khai hóa trước công luận,và thời gian cũng quá đủ để những người có lương tri trên toàn thế giới nhận định chính xác về cuộc chiến tranh ý thức hệ : đâu là chính nghĩa? Đâu là phi nghĩa?.Hãy trả lại danh dự, uy tín và chính nghĩ cho Quân Lực VNCH đã bị bọn phản chiến lẫn truyển thông Mỹ bôi bác và nói sai sự thật. Hãy trả lại sự thật cho lịch sử vì sự thật lúc nào cũng là sự thật.