Tôm Nấu Chín VN Vào Úc Khó Hơn

Bản tin VOV ghi rằng trong 2 tuần qua, tỷ giá USD và VND tăng khá mạnh, một phần do USD tăng giá trên thị trường thế giới, một phần khác do đồng Nhân dân tệ mất giá so với USD, cộng với đó là sự lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc. Việc tỷ giá USD và VND tăng cao về cơ bản không có lợi cho nền kinh tế Việt Nam. Vì do nền sản xuất của nước ta phụ thuộc nhiều vào nhập cảng, khoảng 60% trong tổng nhập cảng là nguyên vật liệu, nhập cảng máy móc thiết bị trên 30%, nhập cảng tiêu dùng chỉ khoảng 7-8%.