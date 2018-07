Mùa World Cup: Xe Hơi, Biệt Thự, Chó Cưng… Ra Tiệm Cầm Đồ

Một tiệm cầm đồ ở đường Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp), chuyên “phục vụ” các “ma cá độ” sinh viên học trường ĐH Công Nghiệp TP. gần đó.Đang mùa World Cup, nhiều tiệm cầm đồ tại Sài Gòn làm ăn khá lên hẳn, tấp nập khách ra vào bởi dân cá độ bóng đá lũ lượt ra tiệm cầm đồ thế chấp tài sản để vay tiền chung độ khi bị gãy kèo, theo báo Pháp Luật (PLO).Các tiệm cầm đồ đang hè nhau quảng cáo với nhiều loại dịch vụ đa dạng cho khách hàng chọn lựa, như nhận cầm ô tô, xe máy, vàng, nữ trang, iPad, máy ảnh, máy quay phim cho đến giấy chủ quyền nhà đất, biệt thự, chó cưng…PLO dẫn lời anh Tuyến, chủ một tiệm cầm đồ tại quận Bình Thạnh (Sài Gòn), cho hay: “Cứ sau mỗi trận đấu, lượng người tới cầm đồ rất đông, nhiều nhất là thanh niên. Hôm qua tôi phải huy động thêm nhân viên để khách không phải chờ đợi lâu. Chỉ hơn 10 ngày qua, riêng lượng xe máy tới đây cầm cố đã hơn 30 chiếc khiến nhà tôi không còn chỗ để”.Ban đầu tiệm của anh Tuyến nhận cầm cố luôn các loại điện thoại, laptop, các loại xe máy… hạng bình dân. Nhưng mấy ngày nay quá đông khách nên tiệm chỉ nhận cầm cố các dòng điện thoại cao cấp như iPhone 6S Plus, Samsung S8 hay laptop cao cấp, xe máy xịn có giá trị cao. “Cầm món hàng giá trị thấp mà nhiều khi khách không đến chuộc, bán lại không được bao nhiêu tiền”, anh Tuyến nói.PLO cho biết một số tiệm cầm đồ ở các quận Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức… đều sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ. Thời gian giao dịch chỉ 5-10 phút mà số tiền cầm cố không giới hạn, có thể lên đến vài chục tỉ đồng (như trường hợp cầm nhà lầu) nhưng trị giá món hàng đang bị định giá rất thấp.Ví dụ, khách cầm cố ô tô thì ngày thường có thể được vay tới 80% giá trị chiếc xe nhưng hiện nay đang mùa cao điểm World Cup nên chỉ được vay khoảng 50% giá trị xe. Hoặc khách muốn cầm một chiếc iPhone X mới 100% (hiện có giá thấp nhất là 30 triệu đồng) thì số tiền cao nhất mà chủ tiệm chịu cầm sẽ không vượt quá 75% giá trị chiếc điện thoại, tức chỉ khoảng 22.5 triệu đồng.PLO cho biết thêm là lãi suất cầm đồ đang khá cao. Đầu tiên là lãi suất cầm đồ ô tô, có thể lên đến 2,000-3,000 đồng/ triệu/ngày. Chẳng hạn khách hàng cầm 1 chiếc xe để vay 200 triệu đồng, chịu lãi suất 2,000 đồng/triệu/ngày thì mỗi ngày khách hàng phải trả đến 400,000 đồng tiền lãi, chưa kể nợ gốc. Nhân viên một tiệm cầm đồ tại quận Phú Nhuận còn tiết lộ không ít người mang cả xe sang như BMW, Mercedes, Lexus... đến cầm đồ vay tiền nhằm thỏa cơn khát cá độ bóng đá.Kế đến là các món tài sản có giá trị khác, như một cái laptop hiệu Dell còn mới, tiệm cầm đồ TH ở quận Tân Bình định giá chỉ 1.5 triệu đồng và mức lãi đến 4,000 đồng/ triệu/ngày. Hay một chiếc xe SH mới cứng chỉ cầm được giá 30 triệu đồng, lãi đến 5,000 đồng/triệu/ngày.Đã thấy vào mùa bóng thì các tiệm cầm đồ vừa ép giá vừa tăng lãi suất, thậm chí có nơi còn hét lãi suất lên tới 30%-90%/ tháng, cao gấp nhiều lần so với bình thường. Thế nhưng khách vẫn đến tấp nập dù một số tiệm cầm đồ “làm khó”, ra hạn thời gian đối với xe máy, laptop…, chỉ cho cầm không quá 5 ngày. Sau 5 ngày lãi suất sẽ tăng lên rất cao, quá hạn không tới chuộc tài sản sẽ bị bán đi để trả tiền vay và lãi suất. Rốt cuộc do thua liên tiếp và thua đậm, nhiều người đành để lại tài sản của mình ở tiệm cầm đồ.PLO dẫn lời anh Lưu Hoàng, chủ một tiệm cầm đồ ở phường Tân Hưng, quận 7 Sài Gòn, cho hay: “Tôi mở tiệm cầm đồ cũng đã được gần chục năm. Trong ngần ấy thời gian, số lượng người đến chuộc đồ không quá 50%. Sau mỗi mùa bóng kết thúc, có những con bạc mất vài căn biệt thự, vài chiếc xe hơi hạng sang không phải là hiếm!”.