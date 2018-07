Nói chuyện túc cầu & VN

07 Tháng 07, 2018









Trước vòng bán kết World Cup 2018: Ai thắng & ai bại ?

Biến chuyển bất ngờ bên lề: Mỹ "đánh" Trung Cộng ?





Trận cuối cùng của vòng tứ kết Croatia - Nga (Russia) vừa chấm dứt với kết quả sau khi đá penalty luân lưu qua tỷ số 6:5 để Croatia được lọt vào vòng bán kết như dự đoán (xem Nguồn 1 phía dưới) và sẽ đụng độ với đội tuyển Anh (England) vào thứ tư sắp tới.





Trận đấu này rất sôi nổi và là trận duy nhứt trong vòng tứ kết đến phút thứ 90 vẫn "bất phân thắng bại" với tỷ số 1:1. Đá thêm 2 hiệp phụ thì cầu thủ Vida (Croatia) đội đầu vào gôn khiến Croatia thắng 2:1.





Nga quyết chí tấn công và cuối cùng cầu thủ Fernandes làm bàn "tuyệt vời" gở huề 2:2 và vì vậy phải đá penalty luân lưu để quyết định thắng bại .

Rất tiếc là 2 cầu thủ của Nga đã không đá lọt lưới và tiền đạo nổi tiếng Rakitic (Croatia) đã dứt điểm để Croatia thắng với tỷ sô 6:5 .

Cả nước Nga - kể cả TT Putin - chắc phải "buồn như cha chết", vì trong vai trò chủ nhà mà để chiến thắng gần kề "tuột khỏi vòng tay".





Túc cầu quả xứng danh là môn thể thao "vua" có nhiều "hấp dẫn" rất đặc biệt khiến "hớp hồn" giới mộ điệu. Chẳng hạn trước khi World Cup khai mạc thì hầu hết các "chuyên viên nổi tiêng túc cầu" đều tiên đoán 2 đội tuyển Ba Tây (Brazil) và Đức (Germany) có xác xuất đoạt cúp cao nhứt. Điều này càng rõ ràng hơn khi tất cả các công ty hoạt động "cá độ thể thao" chính thức cũng đưa ra giá biểu tương xứng đó. Ai ngờ được rằng Đức bị loại ngay vòng bảng và Ba Tây phải cuốn gói ra về sau vòng tứ kết.





I/ Nhìn lại các trận đấu trong vòng tứ kết

1) Đúng như tiến đoán (xem Nguồn 1), đội tuyển Pháp lọt được vào vòng bán kết. Pháp đá "trên chân" thấy rõ trước Uruguay. Vào phút thứ 40, tiền vệ Griezmann câu cú đá phạt vào vùng cấm địa khiến hậu vệ Varane đánh đầu phá lưới dẫn 1:0 cho Pháp.









Cũng tiền vệ Griezmann đá cú phạt từ 20 mét thẳng vào gôn khiến thủ môn "chới với" vuột banh vào gôn để Pháp dẫn tỷ số "chắc ăn" 2:0 từ phút 61. Thiếu "siêu sao" Cavani thành ra Uruguay chỉ còn "siêu sao" Suarez tấn công không còn hiệu quả như trong các trận đấu trước và đành cuối cùng phải chịu thua (xem Nguồn 2 phía dưới).





2) Trận đấu Belgium – Brazil được coi như một trong vài trận xuất sắc nhứt về kỹ thuật "nhồi bóng" trong World Cup kỳ này. Cả 2 bên đều có những "siêu sao" nổi tiếng nhứt đá tại Âu Châu. Vào phút 13, Brazil "xui tận mạng" khi trái banh - câu từ trái phạt góc - bay đụng vào người của tiền vệ Fernandinho văng vào lưới "một cách oan nghiệt" khiến thua 0:1. Tính ra lần đầu tiên trong giải này Brazil bị thua trái banh đầu và khiến phạm tự ái của họ "dữ dội". Ảnh hưởng tâm lý này khiến đội tuyển Brazil quyết tâm tấn công ráo riết và tạo cho Belgium có cơ hội "ngàn năm một thuở " để phản công.









Quả thực như vậy xảy ra vào phút thứ 31. Sau cú đá phạt góc của Brazil, banh bị chận lại bay đưa tới tiền đạo giữa Lukaku (Belgium) chạy một mạch hướng về khung thành của Brazil và đưa ngang cho tiền đạo phải De Bruyne (Belgium) để búa một cú "sấm sét" vào góc khung thành nâng tỷ số 2:0 cho Belgium.

Theo thống kê thì nếu Brazil bị thua 0:2 trong hiệp đầu thì từ xưa đến nay 7 trận như vậy đều thua cả 7. Kết quả này cũng tái diễn lần thứ 8 khiến Brazil chỉ gỡ lại 1 quả do cú đội đầu của tiền vệ Augusto vào phút thứ 76. Kết quả cuối cùng là 2:1 cho Belgium và khiến Brazil phải "ôm đầu máu" về nhà (xem Nguồn 3 phía dưới).





3) Trận đấu England – Sweden mang lại tính cách lịch sử , bởi vì nếu thắng thì lần đầu tiên sau 28 năm "dài đăng đẳng" đội tuyển Anh lọt được vào vòng bán kết. Có lẽ đây là điểm tâm lý "then chốt" khiến các cầu thủ Anh "chiến đấu hết lòng".

Quả thực đến phút thứ 30, hậu vệ trái Maguire (Anh) đội đầu banh vào gôn qua cú phạt góc khiến đội tuyển Anh dẫn 1:0. Theo thống kê "chính xác" cho biết trước: "Thụy Điển chưa bao giờ thắng một trận World Cup khi bị dẫn trước 0-1 ở hiệp một. Trong 11 trận bị dấn trước như vậy, Thụy Điển huề 2 và thua 9 " .









Cuối cùng đến phút thứ 58 , đội tuyển Anh tận dụng ưu điểm "làm chủ không phận" đã câu banh cao cho tiền đạo trái Alli đội đầu "dứt điểm" vào gôn dẫn luôn 2:0 cho đến cuối trận đấu (xem Nguồn 4 phía dưới).





II/ Kết quả sau 60 trận / World Cup 2018

Kết quả 60 trận đấu vừa qua cho thấy 4 đội tuyển đã lọt được vòng bán kết và 4 đội tuyển phải " cuốn gói đi về nước":





1) France 2 – 0 Uruguay

2) Belgium 2 – 1 Brazil

3) England 2 – 0 Sweden

4) Croatia 6 – 5 Russia (kết quả sau khi đá penalty luân lưu)





III/ Ai thắng ?

1) Đó là 4 đội tuyển đã "oanh liệt" lọt vào vòng tứ kết gồm có: Pháp (France), Bỉ (Belgium), Anh (England)và Croatia .

2) Hai đội tuyển có kết quả "thuyết phục" nhứt với tỷ số 2:0 "vững vàng" cho đến phút cuối. Đó là Pháp và Anh (England).

a) Nhứt là đội tuyển Anh đá "trên cơ" thấy rõ trước đối thủ Sweden. Sau vụ đá penalty luân lưu toàn thắng trong vòng bát kết , đội tuyển Anh tỏ ra rất tự tin và với đà này rất có thể lọt vào vòng chung kết.

b) Về phía đội tuyển Pháp - đúng như phân tích trước đây - họ có nhiều nhân tài, nhứt hàng tiền vệ và tiền đạo nên trận nào - trong vòng knock-out - cũng lập được bàn thắng . Yếu tố này rất cần thiết để vào vòng chung kết .





IV/ Ai bại ?

1) Dĩ nhiên là tất cả 4 đội tuyển phải "cuốn gói" ra về gồm có: Uruguay, Brazil, Sweden và Russia .

2) Brazil mặc dù với hàng loạt các "siêu sao" mắc giá nhứt và đá trong những đội banh nổi tiếng nhứt trên thế giới. Chỉ riêng thủ môn Alisson đã đòi số tiền "mua lại" kỷ lục xấp sĩ khoảng 100 triệu đô la. Kỳ này Brazil quyết tâm đoạt giải để trả mối "hận" thua nhục nhã 1:7 trước đội tuyển Đức vào World Cup 2014 ngay tại quê nhà. Nhưng không ngờ phải chịu thua trước đội tuyển "nhỏ bé" Belgium và so sánh thua với kết quả lần trước vì không vào được vòng bán kết. Đó có lẽ là nổi thất vọng lớn nhứt cho một đội tuyển có tầm cở như Brazil.





V/ Trước vòng bán kết

Vòng bán kết bao gồm 2 trận tranh tài như sau :





1) France – Belgium

2) England – Croatia





Nhìn thật kỹ và phân tích sẽ thấy rất khó tiên đoán kết quả của 2 trân đấu thư hùng này, bởi vì cả 4 đều xứng đáng lọt vào vòng bán kết với những thành tích khó ai ngờ được trước.

Nếu Belgium có hàng công thực xuất sắc với tốc độ phản công "nhức đầu" như trong trận thắng Brazil đã biểu lộ, thì Pháp có hàng tiền đạo "hết xảy" và lúc nào cũng có thể "làm bàn". Quan trọng nhứt là đội tuyển nào có cơ hội hay có may mắn đá lọt lưới đầu tiên.

Tương tự đội tuyển Anh đã xuất sắc vượt qua mọi "chướng ngại vật" - nhứt là màn đá penalty luân lưu ở vòng bát kết - , trong khi đó Croatia có 2 tiền vệ đá rất "ăn rơ" với nhau gồm Modric (Real Madrid) & Rakitic (Barcelona) và được công nhận là 2 tiền vệ xuất sắc & hiệu nghiệm nhứt trong World Cup kỳ này.

Bởi vì tài nghệ "bất phân thắng bại" nên theo ông bà mình thường nói là "hay không bằng hên". Rất có thể yếu tố may mắn sẽ quyết định đội tuyển nào lọt vào vòng chung kết như sau:





France – England





Hãy chờ xem !





VI/ Biến chuyển bất ngờ bên lề: Mỹ "đánh" Trung Cộng ?

Nên nhớ World Cup kỳ này kéo dài kỷ lục tới 31 ngày lận và trong thời gian đó có biết bao nhiên chuyện liên hệ đến chúng ta. Riêng phía chúng tôi tuần lễ qua đã cùng với Đại Gia Đình Ngô Quyền bận rộn tổ chức Đại Hội Họp Mặt Thường Niên trường Ngô Quyền / xứ Bưởi Biên Hòa và đặc biệt trong dịp đó đã phát hành tác phẩm Ngô Quyền Toàn Tập được "thai nghén" từ 3 năm qua (xem Nguồn 4 phía dưới)

Thú thực World Cup kỳ này có lẽ hầu hết dân VN chúng ta xem mà không yên lòng, vì trước đó đã có tin "buồn động trời" là Trung Cộng chánh thức muốn "mướn đất VN 99 năm" tại 3 vùng đất có tính cách chiến lược ở 3 miền Nam Trung Bắc để lầm đầu cầu chiếm trọn đất nước VN chúng ta sau này.

Mỗi người dân Việt chúng ta đã đau lòng thấy sắp "mất nước" và phản ứng & hành động tùy hoàn cảnh cá nhân.

Phần lớn dân VN chúng ta biết rõ nếu Trung Cộng mạnh thì VN khó thoát "đại họa mất nước". Chính vì vậy nhân dịp Lễ Nhậm Chức TT Trump vào đầu năm 2017 đã có sáng kiến gửi thư chúc mừng và nhân tiện đó trình bày kế hoạch "đánh" Trung Cộng (xem Phụ đính phía dưới).

Trùng hợp theo tinh thần đó, trong những ngày qua TT Trump đã ra lịnh trừng phạt đánh thuế phạt Trung Cộng nặng nề và rất có thể gia tăng mạnh để Trung Cộng không còn thặng dư xuất nhập cảng gần 400 tỷ mổi năm. VN chúng ta hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục "đánh" Trung Cộng trên nhiều bình diện khác để họ không còn tiền & không còn sức để nuốt Biển Đông và đất nước VN chúng ta.

Đó cũng là mục đích của "Thư chúc mừng TT Trump vào dịp Lễ Tuyên thệ Nhậm chức vào ngày 22 tháng 02, 2017 về đề nghị "đánh" Trung Cộng".

Mổi người giúp một tay một sáng kiến để VN chúng ta được tồn tai .

Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách !





Đăng tải trên trang Ngô Quyền vào ngày 25 tháng 02, 2017

https://ngo-quyen.org/a5907/bien-khao-tran-nguyen-nguoi-xu-buoi-tt-trump-thu-lua-bat-dau-khieu-chien-trung-cong-tai-bien-dong-







Thư chúc mừng TT Trump vào dịp Lễ Tuyên thệ Nhậm chức vào ngày 22 tháng 02, 2017 về đề nghị "đánh" Trung Cộng





Cũng muốn làm một cái gì cụ thể ủng hộ nên một số độc giả & thân hữu trong một tổ chức VN đã có sáng kiến gửi một bức thư chúc mừng TT Trump vào dịp Lễ Tuyên thệ Nhậm chức với những góp ý cụ thể cho chuyện đối phó với Trung

Cộng (xem bản gốc anh ngữ trong phần Phụ đính ở phía dưới).





Nội dung bức thư bao gồm 2 điểm góp ý chính sau:

1) Kế hoạch đối phó Trung Cộng của Giáo sư Navarro qua tác phẩm Death by China (Chết dưới tay Trung Cộng) rất tuyệt vời và nên thực hiện như có thể. Đặc biệt là cân bằng lại cán cân thương mại (- 365 tỷ đô la trong năm qua). Không cho nhập cảng các thực phẩm, các sản phẩm có hại và nguy hiểm cho sức khỏe của dân chúng Mỹ.





2) Không nhượng bộ Trung Cộng về vấn đề biển Đông vì từ ngàn năm qua là đường hàng hải quan trọng cho mậu dịch quốc tế và chưa bao giờ thuộc Trung Cộng. Điều này đã được Toà Trọng Tài Thường Trực La Haye (Permanent Court of Arbitration in La Haye (PCA)) phán quyết vào ngày 12/7/2016, mà Trung Cộng đã ngoan cố không chấp thuận. Để đảm bảo tốt hơn xin đề nghị Mỹ, Nhật Bản và đồng minh quân sự cần tăng kiểm soát an ninh ở Biển Đông để ngăn chặn Trung Cộng xâm lược.





(Riêng điểm thứ 3 đưa ra biện pháp đối phó đích đáng nếu Trung Cộng vẫn còn ngoan cố thì xin tạm giử kín chưa công bố ra đây vội)





Hy vọng sự góp ý này nếu được TT Trump & nội các lưu ý và nhứt là thường trực cho hành quân "tăng kiểm soát an ninh ở Biển Đông để ngăn chặn Trung Cộng xâm lược" như ngày thứ bảy 18/02/2017 vừa được thực hiện.







Bản gốc anh ngữ / Thư chúc mừng TT Trump vào dịp Lễ Tuyên thệ Nhậm chức vào ngày 22 Tháng 02, 2017







Dear Mr. President-Elect,

We – a number of Vietnamese-American citizens who voted for you – extend our sincere congratulations on your election as the 45th President of the United States of America.

On this important occasion, we would like to share our thoughts regarding the U.S. policies toward Beijing who do not share the same values of freedom, human rights, democracy and market economy that the U.S. and the Free World do.

1. Professor Peter Navarro whom you recently picked to head the White House National Trade Council has laid out numerous recommendations in dealing with China in his book “Death by China”. His recommendations are all wonderful and should be implemented as soon as possible, especially rebalancing the trade ($ 365B last year), and stop importing Chinese food products that are harmful and dangerous to the health of the American public.

2. While under President Obama’s strategic pivot to Asia, the U.S. military presence in the South China Sea has been increased and you also have suggested a major Navy buildup in this region, we strongly believe that the new administration should send Beijing a much clearer signal that their on-going island-building efforts must be stopped and their access to those so-called islands will not be allowed. No compromise should be made with China since the region has always been a very important international trade route and it has never been under China’s control. The Permanent Court of Arbitration in the Hague (PCA) ruling on July 12, 2016 has resulted with the very same conclusion and Beijing fiercely rejected this international decision. The U.S., Japan and allied military forces need to increase security controls in the South China Sea to stop China aggression.

3.

We sincerely wish you a great success as the late President Reagan did to make America Great Again!

Respectfully,