Jordan: Ưu Tiên Hồi Hương 650,000 Di Dân Từ Syria Tới

AMMAN - Ngoại trưởng Ayman Safadi tuyên bố: hồi hương hàng chục ngàn dân Syria trốn chạy bom đạn tại miền nam Syria là ưu tiên cao của vương quốc Jordan, theo tin Reuters – ông Safadi minh định: Jordan chủ trương bảo đảm an toàn cho dân tị nạn chiến tranh là định hướng thảo luận với các phe liên quan.Quân nổi dậy tại tỉnh Daraa đã đồng ý buông súng theo thương luợng do Nga điều giải.Cho tới gần đây, lân bang Jordan đã tiếp nhận 650,000 thường dân Syria, và không muốn nhận thêm vì khó khăn về an ninh và kinh tế.LHQ ghi nhận 60,000 dân Syria tập trung sát biên giới – trong khi đó, số dân sống dưới quyền kiểm soát của quân nổi dậy không muốn hồi hương, sợ bị trả thù và vì thấy khó tin cậy chế độ Assad.