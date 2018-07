Sài Gòn: Chợ Phiên Nông Sản An Toàn, Điểm Hẹn Đông Vui Cuối Tuần

Ở hầu hết các chợ phiên nông sản an toàn, các mặt hàng nông sản ngày càng đa dạng, phong phú.Từ nhu cầu được sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng, tại Sài Gòn chợ phiên nông sản an toàn đã ra mắt lần đẩu tiên vào tháng 8/2016, đến nay đã trở thành một kênh mua sắm quen thuộc, điểm hẹn đông vui cuối tuần của người dân thành phố, theo báo Phụ Nữ Việt Nam (http://phunuvietnam.vn).Tuy mới mở vào đầu tháng 3/2018 nhưng chợ phiên nông sản an toàn ở Trung tâm Văn hóa thể thao quận Tân Bình (đường Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, Sài Gòn) đã sớm thu hút được khá đông người tiêu dùng đến mua sắm, dạo chơi…Phụ Nữ Việt Nam dẫn lời chị Nguyễn Thu Minh (ngụ Q.3) cho biết, khi biết tin phiên chợ khai trương ở Trung tâm VHTT quận Tân Bình thì vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, chị đều đặn ghé đến để mua thực phẩm cho gia đình, chủ yếu là các loại rau, thịt và trái cây. “Trước đây, để an tâm hơn khi mua thực phẩm chuẩn bị cho bữa cơm gia đình thì tôi phải đến siêu thị. Nhưng từ khi biết được phiên chợ này thì tôi có thêm lựa chọn để mua sắm. Các mặt hàng ở đây khá phong phú để lựa chọn”, chị Minh nói.Trong khi đó, chợ phiên nông sản sạch tại khuôn viên Nhà hàng Đông Hồ, đường Cao Thắng (Q.10) đã dần hồi có riêng một lượng khách hàng trung thành kể từ những ngày đầu mới khai trương đến nay. Chị Thu Hồng (ngụ Q.10) cho biết thường cùng với mấy chị em trong xóm hẹn nhau đi chợ ở đây để làm bữa cơm gia đình. “Mua thực phẩm ở đây rồi thì không tài nào ăn thực phẩm ở chợ lẻ được nữa. Các mặt hàng ở đây ngon mà mình sử dụng lại an tâm hơn, dù cho giá cả có đắt hơn một chút”, chị Hồng cho hay.Theo Phụ Nữ Việt Nam, ai từng ghé qua các chợ phiên nông sản an toàn đều có thể dễ dàng nhận thấy các mặt hàng đều được đóng gói cẩn thận, có xuất xứ rõ ràng được in trên bao bì. Nếu khách hàng có bất cứ thắc mắc nào về sản phẩm cũng sẽ được người bán giải thích rõ ràng. Chính điều này khiến cho khách hàng càng thêm tin tưởng vào sản phẩm được bày bàn ở chợ phiên.Phụ Nữ Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Văn Trực, Phó giám đốc Sở NN&PTNT TP. cho biết, 100% đơn vị tham gia bán hàng tại chợ phiên đều đạt tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP hoặc có giấy chứng nhận tham gia chuỗi thực phẩm an toàn của thành phố. Ngoài mục tiêu tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng các loại nông sản đạt tiêu chuẩn, các phiên chợ còn nhắm đến việc tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn cho nông dân, Do đó, ngoài các doanh nghiệp, vườn trại ở vùng Sài Gòn, các phiên chợ còn nhận được sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị đến từ các tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai..., ông Trực thông báo.Được biết, ngoài chợ phiên nông sản an toàn đầu tiên được mở tại khuôn viên Nhà hàng Đông Hồ, đường Cao Thắng (Q.10) vào năm 2016, hiện đã có thêm 5 chợ phiên tương tự được mở ở công viên Lê Văn Tám (đường Hai Bà Trưng, Q.1), công viên Lê Thị Riêng (đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.10), Trung tâm VHTT Q.Tân Bình (đường Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình), khuôn viên Ban điều hành Khu phố 6 (đường số 19, phường Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) và công viên Bình Phú (đường Bình Phú, Q.6), và theo kế hoạch đến năm 2020 sẽ có tổng cộng 10 điểm chợ phiên tại Sài Gòn.