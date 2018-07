70 Công Nhân Ngộ Độc, Té Xỉu, Trả Lời Ký Giả, Bị Bảo vệ Đánh

HANOI -- Hàng trăm công nhân bị bảo vệ giam lỏng, sau khi gần 70 công nhân ngộ độc, té xỉu, phải nhập viện... Một số công nhân bị bảo vệ lấy dùi cui tấn công khi trả lời phóng viên...Bản tin VOV ghi nhận: Đến 16h chiều 6/7, hàng trăm công nhân tại công ty Yazaki (chuyên sản xuất cụm dây dẫn và chi tiết điện cho xe ô tô, thuộc Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã được trở về nhà sau nhiều giờ đồng hồ bị bảo vệ "giam lỏng".Bản tin Gia Đình Net kể rằng, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khoảng 8h sáng nay (6/7), hàng chục công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki Hải Phòng Việt Nam (chi nhánh tại Quảng Ninh), có địa chỉ phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ bị choáng, ngất, trong đó có cả phụ nữ đang mang thai.Tiếp nhận vụ việc, cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên và tỉnh Quảng Ninh có mặt tại công ty tiến hành cấp cứu công nhân tại chỗ. Đồng thời, đưa số công nhân có biểu hiện nặng lên Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí điều trị.Liên quan đến sự việc trên, chiều cùng ngày trong khi nhiều công nhân của công ty Yazaki đang chia sẻ với phóng viên thì bị bảo vệ ngăn cản, hành hung, thậm chí xịt hơi cay vào mặt.Bản tin ghi lời chị Lê Thị V. (công nhân chuyền FI1) kể, chiều nay chị đến công ty làm việc, tuy nhiên khi vừa tới nhà gửi xe đã thấy mùi khó chịu và chị nhìn thấy một công nhân ở đơn vị chuyền CV bị ngất được đưa tới phòng y tế cấp cứu.“Lúc này, có nhiều phóng viên đến phỏng vấn công nhân, khi tôi đang trả lời thì bị bảo vệ của công ty dọa đánh và đẩy ra ngoài. Lát sau, bị bảo vệ dùng bình xịt hơi cay vào mắt gây choáng váng và khi tỉnh lại, tôi còn chứng kiến công nhân cùng bộ phận bị bảo vệ dùng dùi cui đánh vào người”, chị V. cho biết.Theo chị Trần Hương G. (công nhân nhà máy), khoảng 15h chiều, chị cùng một nhóm anh em công nhân bị lôi vào phòng bảo vệ. Tại đây, chị bị người tên là Trần Xuân V. đánh do trả lời phỏng vấn báo chí và bị một bảo vệ cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt.Bản tin VnExpress kể: Gần 70 công nhân Quảng Ninh bị ngất do hít phải khí lạ.Đang trong giờ làm việc tại khu công nghiệp Đồng Mai (Quảng Ninh) hàng chục công nhân cảm thấy khó thở, nhiều người ngất xỉu nhập viên do hít phải khí lạ.VOV kể: Bảo vệ công ty Yazaki ở Quảng Ninh đánh công nhân.Một công nhân nữ đã bị 1 bảo vệ tên Trần Xuân Việt đánh túi bụi khi trả lời phỏng vấn của phóng viên.Ghi nhận của phóng viên VOV, 15h30 chiều 6/7, hàng trăm công nhân không làm việc vì lo sợ hít phải khí lạ trong khu vực công ty Yazaki. Theo phản ánh, từ khi xảy ra sự việc, toàn bộ công nhân không được rời khỏi công ty vì bảo vệ luôn đóng kín cửa cản trở mỗi khi ai có ý định ra ngoài. Đặc biệt, trong đó có nhiều công nhân nữ đang mang thai cũng phải chịu cảnh ngồi chờ đợi trong điều kiện môi trường không đảm bảo.Các công nhân có mặt tại công ty Yazaki cho biết, khi họ vào làm thì không ai thông báo là sáng 6/7 có tình trạng công nhân bị ngất, nên khi vào làm ca chiều thì một loạt người ngất. Công nhân cho rằng, nguyên nhân là do chất gì đó từ công ty rò rỉ ra. Bởi công ty luôn có điều hòa, mát mẻ mà rất kín đáo, không thể nào mà thuốc trừ sâu có thể vào được.“Từ sáng thấy nhiều người ngất lắm, buồn nôn vào phòng y tế. Tôi không thấy thuyết phục về kết luận do nắng nóng, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, nếu không công nhân rất hoang mang” –một công nhân nói.Được biết, Yazaki là công ty 100% vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đầu tiên từ Nhật Bản vào khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Công ty hoạt động trong lĩnh vực dây dẫn và cụm các thiết bị điện dành cho ô tô. Đây là lần thứ 2 các công nhân của công ty này phải nhập viện cấp cứu do hít phải khí “lạ”. Sự việc trước đó xảy ra vào ngày 4/6/2018.