Mời Hội Ngộ Hội Cựu Tù Chính Trị Quảng Nam Đà Nẵng

Phái đoàn Ban Tổ Chức Hội Ngộ Cựu Tù Chính Trị Quảng Nam Đã Nẵng.

Westminster (Bình Sa)- - Để chuẩn bị cho ngày đại hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa đến 3 giờ 30 chiều Chủ Nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại Diamond Seafood Palace Restaurant, 8058 Lampson Ave, Thành phố Garden Greove, CA 92841.Một phái đoàn trong ban tổ chức gồm quý ông: Tạ Mộng Tân (Hội Trưởng), Phan Thanh Thắng (Trưởng Ban Tổ Chức) và các ông Phạm Lộc, Phạm Văn Hồng, Trần Ngọc Thiệu, Ngô Doãn Tiên và Nguyễn Hữu Ngật thành viên ban tổ chức.đã đến thăm tòa soạn Việt Báo vào sáng thứ Ba, ngày 3 tháng 7, năm 2018 để nhờ thông báo lời mời của ban tổ chức đến các niên trưởng và tất cả anh chị em cựu tù nhân chính trị ở các trại Kỳ Sơn, Tiên Lãnh, Hiệp Đức, An Điền, Phú Túc thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng khắp nơi trên thế giới, cố gắng về tham dự Ngày Hội Ngộ.Trong dịp nầy, Ông Phan Thanh Thắng, Trưởng ban tổ chức cho biết, “Mục đích việc tổ chức Ngày Hội Ngộ Cựu Tù Nhân Chính Trị là dịp để các anh chị em cựu tù ở các trại kể trên có cơ hội gặp lại nhau để hàn huyên tâm sự, trao cho nhau những tin tức vui buồn, kẻ còn người mất sau đại hội 2015. Trong lần đại hội 2015 ban tổ chức đã thực hiện một cuốn Kỷ Yếu dày 500 trang, giấy lán, hình màu, bìa cứng rất công phu đã được trình bày trang nhã, qua những hình ảnh và tài liệu giá trị, đây cũng là kỷ niệm để các cựu tù Quảng Nam Đà Nẵng lưu lại cho con cháu mai sau.Trong dịp nầy chúng tôi có đề cập đến hiện tình đất nước hiện nay trước cao trào tranh đấu của đồng bào tại quốc nội qua Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng, theo tôi biết, với tư cách là một người đấu tranh, một tù nhân chính trị ông Phan Thanh Thắng có những đóng góp gì nhân kỳ đại hội nầy? ông cho biết: “Chúng tôi tổ chức Ngày Hội Ngộ trong lúc quê hương đang ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng, nên chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này chia xẻ cùng các bạn trẻ trong nước về những kinh nghiệm chúng tôi đã trải qua trong chốn lao tù Việt Cộng, vạch trần những thủ đọan gian manh của chúng, để các bạn trẻ thấy, nhất là vạch trần cái âm mưu của Đảng CSVN làm tay sai bán nước cho cho Trung Cộng, và chúng tôi kêu gọi người dân trong nước đoàn kết đứng lên làm một cuộc cách mạng, lật đổ bạo quyền Cộng Sản, xây dựng lại quê hương tự do, dân chủ thực sự. Trong ngày đó, chúng tôi có ông Trần Ngọc Thiệu (Đốc Sự Hành Chánh), đã một thời làm Phó Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Tín sẽ thuyết trình một đề tài liên quan đến cựu tù nhân chính trị trước tình hình hiện nay, trong dịp nầy cũng có phần trình bày của một hậu duệ để kêu gọi “tuổi trẻ trong nước vùng lên và tuổi trẻ hải ngoại tích cực hỗ trợ.”Được biết, thành phần Ban Chấp Hành Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam Đà Nẵng gồm có: Hội Trưởng: Ô. Tạ Mộng Tân - Phó Nội Vụ: Ô. Phạm Lộc và Phạm Văn Thuận - Phó Ngoại Vụ: Ô.Phan Thanh Thắng - Tổng Thư Ký: Ô. Ngô Doãn Tiên - Thủ Quỹ: Ô. Lê Địch Hữu - Báo Chí: Ô. Phạm Thọ - Truyền Thông: Ô. Vi Tuấn. Ngoài ra còn có Ban Cố Vấn gồm các ông: Nguyễn Văn Tố, Hồ Đắc Huân, Nguyễn Mạnh Quân, Trần Ngọc Thiệu, Phùng Văn Hạnh, Huỳnh Nhâm, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Văn Chước, Phạm Văn Hồng, Nguyễn Hữu Ngật, Mai Văn Tửu và Trần Hữu Phước.Các cựu tù nhân tham dự giá vé: $35 mọi chi tiết xin liên lạc: Phan Thanh Thắng (971) 344-8614, Hà Thân Mến (757) 971-3539, Trần Văn Ninh (404) 797-5030, Cao Hữu Thiên (253) 861-4742. Hoặc Email: tunhanchinhtriqndn@gmail.com.