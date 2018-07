Luật Với Lệ, Ngộ Độc, Nước Sạch, Xe Buýt Cháy...

Xuân NiệmChớ nên tin vào các nhà tư bản lớn... Họ phải ưu tiên chuyện kinh doanh trước. Đó là lý do vì sao Facebook cứ phải nghe theo Bắc Kinh nhiều chuyện.Bản tin Zing kể, theo lời Tiến sĩ Sarah Logan là chuyên gia về an ninh mạng thuộc Đại học New South Wales: Facebook và các ông lớn công nghệ sẵn sàng làm mọi thứ chính phủ Trung Quốc yêu cầu nhưng luôn tìm cách tránh né luật lệ ở Mỹ và phương Tây. Đó là một thực tế đáng lo ngại....Facebook từ lâu không giấu giếm tham vọng của họ đối với Trung Quốc: Đâu phải tự dưng mà Mark Zuckerberg ra Thiên An Môn để chạy bộ và không mang cả khẩu trang. Cho đến tận lúc này, Trung Quốc vẫn là thị trường quảng cáo lớn thứ hai đối với Facebook. (10% doanh thu toàn cầu của Facebook, tức khoảng 5 tỷ USD, đến từ Trung Quốc - theo Ad Age).Báo Giao Thông kể chuyện Quảng Ninh: Công nhân bị ngất hàng loạt khi đang làm việc.Đang trong ca làm việc, hàng loạt công nhân Công ty Yzaki Đông Mai bị ngất và buồn nôn được đưa đi cấp cứu.Vào khoảng 8h15 ngày 6/7, tại xưởng của Công ty Yzaki Đông Mai, KCN Đông Mai, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ ngộ độc khí khiến hàng trăm công nhân phải sơ tán, trong đó gần 50 chục công nhân bị ngất và buồn nôn đã được chở đi cấp cứu tại bệnh viện.Tại hiện trường, hàng trăm công nhân náo loạn chạy ra ngoài, lực lượng cứu hộ đang làm việc để đưa công nhân bị ngộ độc và biểu hiện ngộ độc ra ngoài để đưa đến bệnh viện.Báo SGGP kể: Đột kích trường gà ở quận Thủ Đức, bắt giữ gần 30 đối tượng.Một trường gà ở bãi đất trống tại hẻm 29, đường 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức vừa bị Công an quận Thủ Đức triệt phá. Công an bắt giữ gần 30 đối tượng cùng nhiều tang vật.Báo Nông Nghiệp VN kể: 11,5% người dân nông thôn chưa có nước hợp vệ sinh.Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, đến hết năm 2017 tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh là 88,5%. Khoảng 43,5% dân số nông thôn được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung với hơn 17.000 công trình. 56,5% dân số nông thôn còn lại sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, tuy đạt được một số thành quả, nhưng lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn còn nhiều khó khăn thách thức. Nhiều công trình cấp nước tập trung xây dựng ở giai đoạn trước đây bị xuống cấp, hư hỏng. Gần 30% tổng số công trình cấp nước tập trung hoạt động không hiệu quả hoặc dừng hoạt động.Báo Tiền Phong kể: Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TPSG cho biết, đã khởi tố bị can đối với Lê Nguyên Sơn (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Trộm cắp tài sản”.Sơn là đối tượng cùng con trai ruột của mình thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng quần áo, quán trà sữa trên địa bàn để phục vụ việc ăn chơi trác táng của mình.Lợi dụng con trai của mình mới 11 tuổi, ít người để ý nên Sơn đã huấn luyện cho bé trai cách thức lấy trộm tài sản. Sau đó, Sơn dẫn cháu bé vào các cửa hàng quần áo, quầy trà sữa giả vờ mua hàng.Báo Người Đưa Tin kể: Xe bus Hà Nội cháy ngùn ngụt dưới cái nắng nung người.Chiếc xe bus tuyến 48 đang di chuyển theo hướng Nguyễn Khoái - Vạn Phúc (Thanh Trì) thì bất ngờ bốc cháy phía đuôi xe nơi đặt khoang động cơ và hệ truyền động.Báo Công An Nhân Dân kể về một tay gian hùng: Tự xưng là bác sỹ, doanh nhân để buôn bán người.Trong quá trình nói chuyện với các cô gái trẻ người Mông, Hảng Seo Phong giới thiệu là bác sỹ, doanh nhân thành đạt đang sinh sống và làm việc ở Thái Lan với mục đích lừa bán người qua biên giới.Ngày 6-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, đề nghị truy tố Hảng Seo Phong (23 tuổi, trú tại xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.Báo Thanh Niên kể: Hơn 1.000 toa tàu 'hết đát': Thành 'rác' vì niên hạn.Trong khi ngành đường sắt đang lo tìm vốn để thay thế hơn 1.000 đầu máy, toa xe cũ thì các chuyên gia cho rằng đây là sự lãng phí không cần thiết.Toa tàu, đầu máy nên tính theo số ki lô mét sử dụng thay vì niên hạn để tránh lãng phí...Bản tin VTC kể: Truy bắt nhóm côn đồ xứ Thanh ra Hải Phòng bắt cóc, tống tiền.Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 nghi phạm quê tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Thủy Nguyên.Báo Dân Việt: Vừa rớt "cái bịch", giá mít Thái vụt tăng gấp đôi, nhà vườn trúng lớn...Sau một thời gian giảm giá sâu, có lúc chỉ còn 5.000-7.000 đồng/kg, hiện giá mít Thái ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã có dấu hiệu tăng mạnh trở lại. Nhà vườn nào còn nhiều trái mít Thái thì trúng lớn.Báo The Leader ghi lời Giám đốc World Bank Việt Nam: Việt Nam chưa thể nhảy vọt vào nền kinh tế tri thức.Nền kinh tế tập trung công nghệ có tiềm năng mở ra cơ hội gia tăng việc làm có chất lượng tốt hơn song chỉ 8% lực lượng lao động ở Việt Nam có trình độ đại học để có thể tận dụng được cơ hội này.Báo Sao Star kể: Thiếu nữ 16 tuổi theo bạn trai đua xe đêm World Cup bị khởi tố.Công an TP Hà Nội đã bắt được 7 đối tượng là thiếu niên đi theo các nhóm đua xe để nhập đoàn lạng lách, đánh võng đêm World Cup. Đáng chú ý trong nhóm bị khởi tố có thiếu nữ 16 tuổi đi theo bạn trai để đua xe.Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cho biết, đã khởi tố Vũ Hải Nhật, Trương Bảo Long (cùng 17 tuổi), Nguyễn Thu Huyền (16 tuổi) và 4 bị can khác đều tuổi 17, trú tại nhiều quận trung tâm về hành vi Gây rối trật tự công cộng.