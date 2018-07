Thỉnh Nguyện Thư trừng phạt Công An CSVN theo luật Sergei Magnitsky

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thực thi Luật Sergei Magnitsky -

Trừng phạt Công An CSVN để đồng hành cùng đồng bào

trong cuộc chiến đấu cho tự do, dân chủ, và bảo vệ chủ quyền đất nuớc

Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam, CYHRV), với sự bảo trợ của Dân Biểu Tom Kmiec (Calgary Shepard, AB), đã khởi xướng một bản thỉnh nguyện thư trên trang nhà của Quốc Hội Canada (Petition e-1767), nhằm thúc giục chính phủ Canada thực thi Đạo Luật Sergei Magnitsky đối với các viên chức Cộng Sản Việt Nam (CSVN) vi phạm nhân quyền.

Đạo luật này, do Thượng Nghị Sĩ Raynell Andreychuk và Dân Biểu James Bezan bảo trợ với mục đích thiết lập các biện pháp chế tài đối với các viên chức ngoại quốc vi phạm nhân quyền, đã được ban hành ngày 18-10-2017. Sau đó, ngày 20-11- 2017, CYHRV đã đệ trình lên Bộ Ngoại Giao Canada hồ sơ về các viên chức CSVN vi phạm nhân quyền do tổ chức Boat People SOS soạn thảo. Trong hồ sơ này, có hai viên chức Công An CSVN, Đại Tá Vũ Văn Lâu và Thượng Tá Phạm Hữu Trường, Giám Đốc và Phó Giám Đốc Sở Công An tỉnh Gia Lai, là hai người chịu trách nhiệm trực tiếp về các vụ hành hạ một cách dã man các tín đồ Tin Lành và Thiên Chúa Giáo tại địa phương.

Các biện pháp chế tài đối với hai viên chức Công An cao cấp nói trên sẽ là một hình phạt đích đáng cho các viên chức Công An khác, những người đã, đang, và sắp vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Ủng hộ thỉnh nguyện thư e-1767 là một hành động hỗ trợ thiết thực đồng bào trong nước hiện đang phẫn nộ phản đối Luật An Ninh Mạng nhằm bịt miệng người dân, và Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế nhằm dâng đất nuớc cho Tàu Cộng. Các đồng bào này đang bị Công An - lực lượng khủng bố chính của chế độ - đàn áp ngày càng dã man.

Đây là đường nối kết để ký tên: https://petitions.ourcommons.c a/en/Petition/Sign/e-1767

Xin lưu ý: Sau khi ký tên xong, xin quí vị nhớ vào lại điện thư (email) của mình, mở thư gửi từ Quốc Hội để xác nhận đã ký tên. Nếu không, chữ ký của quí vị sẽ không có giá trị.

Trong dịp phổ biến bản thỉnh nguyện thư năm ngoái, CYHRV có nhận đuợc nhiều thư hỏi cách thức ký trên mạng nên CYHRV soạn sẵn bản hướng dẫn chi tiết cho các quí vị cần xem (đính kèm).

Ngoài bản thỉnh nguyện thư trực tuyến, CYHRV cũng sẽ phổ biến bản thỉnh nguyện thư trên giấy (dính kèm) để các hội đoàn và các quí vị in ra giúp xin chữ ký. Trên bản này, chỉ cần chữ ký (không phải viết họ và tên), tỉnh bang, và số bưu chính (postal code).

Xin quí vị in trang đầu tiên với nguyên văn thỉnh nguyện thư (bản chính), và những trang kế tiếp không cần phải có nguyên văn, nhưng phải có phần thỉnh cầu chính phủ (bản rút gọn), theo như 2 bản đính kèm. Chữ ký trên những tờ không có phần yêu cầu chính phủ đều vô giá trị.

Ngoài ra, CYHRV cũng xin kính gửi bản Việt ngữ của Thỉnh Nguyện Thư để tiện việc tham khảo.

Hạn chót để ký là ngày 27-10-2018.

CYHRV thiết tha kêu gọi các thuờng trú nhân và công dân Canada ở khắp nơi trên thế giới ký tên và giúp phổ biến rộng rãi bản thỉnh nguyện thư này để hỗ trợ các đồng bào trong nước trong cuộc chiến đấu chung cho tự do, dân chủ, nhân quyền, và sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam.