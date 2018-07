2018-07-06 : Viết cho ngày Tổng Biểu Tình của toàn Người Việt toàn Thế Giới 7/7/2018

Phục Việt để Phục Quốc :

VIỆT NAM: Bỏ Ý Thức hệ về với Quốc Duy !

Phan Văn Song

Chiến đấu không hiểm nguy, chiến thắng không huy hoàng –

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ( Le Cid 1637 - Pierre Corneille 1606-1684)

Từ hôm Chúa Nhựt 10 tháng 6 năm 2018, liên tục suốt cả tháng 6, và nay đã qua tháng 7, tại Việt Nam, quê hương thân yêu của chúng ta, đã nổi lên các cuộc biểu tình lớn ; Hà nội, Sài gòn, và nhiều thành phố khác. Các người biểu tình đã trương lên những biểu ngữ và hô to những khẩu hiệu chống Luật Đặc Khu Kinh Tế giành riêng cho người lạ và nước ngoài – ai? - Ngoài Tàu Cộng - thuê đất 99 năm và Luật An Ninh Mạng để kiểm soát việc sử dụng tất cả các mạng thông tin, để bịt miệng toàn dân, tiêu diệt quyền tự do ngôn luận.

Những cuộc « Tổng biểu tình » nầy, ngày nay tiếp tục lan rộng, thoạt đầu ở Hà nội, Sài gòn, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Thạch Hà, Hà Tĩnh, nay đã Đà Nẵng, Huế, qua các Giáo xứ Thiên Chúa Giáo La Mã của địa phận Vinh, Giáo hạt Can Lộc, Giáo xứ Văn Hạnh, Giáo xứ Song Ngọc, sang đến các tỉnh Bình Thuận, nhập vào các thành phố Phan Rí, Phan Rang, Nha Trang, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Vũng Tàu, Tân An, Mỹ Tho, Chợ Gạo, Gò Công, Phú Quốc ... Riêng ở Sài gòn ta, biểu tình nhiều đoàn, nhiều chỗ như ở Phú Nhuận, sân vận động Tao Đàn, quận Tân Bình, khu nhà thờ Đức Bà, công viên Hoàng Văn Thụ…Cuộc biểu tình ở Sài gòn dai dẳng từ sáng sớm đến 5 giờ chiều vẫn còn đông người, gây kẹt xe, nghẽn giao thông tất cả các tuyến đường quan trọng của thành phố. Các biểu ngữ và nhiều tiếng hô khẩu hiệu đều nói rõ : “Cho mướn đặc khu là bán nước cho Tàu Cộng”. Riêng tỉnh Mỹ Tho, dân biểu tình hàng mấy trăm người đã tụ tập trước cổng Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Tiền Giang, giương cao biểu ngữ và hô to nhiều lần khẩu hiệu: “Đả đảo Công Sản, Đả đảo Cộng Sản bán nước”.

Và đây cũng là lần đầu tiên, xảy ra những cuộc biểu tình lớn chưa từng thấy như vầy - kể từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam, nuốt lời, xóa chữ ký, tự ý, vi phạm Hiệp Định Đình Chiến Paris 1973, giữa hai Quốc gia, giữa hai Miền Nam Bắc, xô quân vượt tuyến biên giới xâm lăng chiếm quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cưởng chiếm Miền Nam và dân chúng Việt Nam Tự Do, và cướp chánh quyền, giành quyền cai trị toàn đất nước từ 1975 !

Lần nầy thật rõ ràng, kể từ đây, từ ngày 10 tháng 06 của năm 2018, đã bắt đầu, bằng những cuộc biểu tình, đánh dấu khởi đầu của một cuộc Tổng Nổi Dậy của một số đông đồng bào Việt Nam và tương lai hy vọng sẽ của toàn thể dân tộc người Việt ta, mà một số đông các thân hữu ở hải ngoại và trong nước đã hãnh diện đặt tên là "Cuộc Cách Mạng Mùa Hè 2018 ở Việt Nam" !

1. Cộng Sản Việt Nam theo ý thức hệ cộng sản quốc tế đã đưa dân tộc Việt Nam ta tới vòng tự huỷ, mù quáng, suy nhược, mất gốc, diệt chủng trước Hán họa.

Ngày 18/1/2018 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng Sản Hà nội nói thẳng thừng và rõ ràng, tại Hội nghị Phát triển, rằng vị trí chiến lược của Đặc Khu Kinh tế Vân Đồn là: Hành lang nối Việt Nam – ASEAN - và Trung Cộng là một nút quan trọng trong đề án “Một vành đai, một con đường - Nhứt đái, Nhứt Lộ - One Belt One Road” của Trung Cộng, một giấc mơ tạo lại Con đường Lụa của thời vàng son của những thời xa xưa. Như vậy, rõ ràng Đặc Khu Kinh tế Vân Đồn, chính là mắc xích đầu tiên, nằm tại đất Việt Nam của, con lộ OBOR, cũng là mắc xích đầu tiên của tiến trình Hán hóa Việt Nam của Tàu Cộng qua sự phối hợp của Đảng Cộng Sản Hà nội đương quyền Việt Nam, thái thú biết nói tiếng Việt của Tàu.

Chúng tôi xin trích bài viết « Tiến trình Hán hóa qua các Đặc khu kinh tế» của người bạn thân, anh Tiến sĩ Hóa học Mai Thanh Truyết đã nói rõ cái mưu toan cướp nước của Tàu Cộng và bán nước của Việt Cộng : « Theo định nghĩa, Đặc khu kinh tế (Special Economic Zone) là tên gọi những vùng trong đó việc quản lý, điều hành được thực hiện theo phương thức ưu đãi đặc biệt, nhằm khuyến khích và thu hút đầu tư ở cả bên trong lẫn bên ngoài lãnh thổ của một quốc gia, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu cho công quỹ (sic) » - người viết chúng tôi cùng tác giả Mai Thanh Truyết xin trích đúng từ ngữ và văn phong Việt Cộng - . Trong chiều hướng đó, Cộng Sản Hà nội đương quyền tại Việt Nam đã chánh thức công bố việc khai sanh ra ba Đặc Khu đầu tiên của Việt Nam là: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang). Tuy nhiên, trên thực tế, kể từ khoảng 10 năm trở lại đây, Việt Nam đã có 18 Đặc khu rồi trong số này có 15 Đặc khu Kinh tế ven biển và ba Đặc khu Kinh tế trong đất liền (Thái Bình, Ninh Cơ, Đông Nam Quảng Trị). 18 đặc khu ấy đang chiếm 730.553 hectare (7305,5 km2) mặt đất và mặt biển ... »

Do đó, Luật Đặc khu Kinh tế cho 3 Đặc Khu này chỉ là một cách hợp thức hóa cho tất cả những Đặc khu Kinh tế đã được thiết lập hơn 10 năm qua giữa Việt Cộng và Tàu Cộng.

Hay hoặc giả, (một giả thuyết của hai chúng tôi) là một cách thăm dò phản ứng của người Việt trước những sự đã rồi. Và phản ứng của người dân Việt ta đã rõ rệt, và đã được thể hiện vào ngày 10/6 trở đi : Toàn dân Việt Nam trên toàn quốc đã đứng lên phản đối mãnh liệt Dự luật Đặc khu Kinh tế với 99 năm cho Tàu Cộng thuê mướn.

Thế nhưng, có người trong nước lẫn hải ngoại, vẫn tự hỏi cho rằng người dân Việt ta phản ứng có quá khích lắm không ? Chỉ vì hiểu (lầm ?) định nghĩa của Đặc khu Kinh tế (Special Economic Zone) là những vùng được quản trị, điều hành, thực hiện, theo phương thức ưu đãi đặc biệt, nhằm khuyến khích và thu hút đầu tư cả quốc nội lẫn hải ngoại của một quốc gia, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập quốc gia? - chúng tôi xin dịch thành từ ngữ việt của người mình để dễ hiểu ! Và bạn Mai Thanh Truyết đã trả lời rõ ràng bằng những dẫn chứng : với hai thí dụ,

1. Dự án Bauxite ở Tân Rai (Bảo Lộc) và Nhân Cơ (Đắk Nông) Ngày 26-7-2008, Lễ khởi công dự án Tân Rai với một số vốn đầu tư là 687 triệu USD và sử dụng tới 2297 ha (23 km2) đất đang trồng cà phê, chè, cây ăn trái… của các xã Lộc Phú, Lộc Ngãi và thị trấn Lộc Thắng thuộc huyện Bảo Lâm, Bảo Lộc; và trên 120 km2 cho Nhân Cơ và 6 địa điểm khác ở tĩnh Đắk Nông. Kết quả hiện nay sau tại cả hai nơi, từ năm 2014, là hàng năm phải chịu lỗ trên dưới 5 triệu $US !

2. Dự án Formosa Vũng Áng (Hà Tĩnh) : Ra đời năm 2006, rộng 228 Km2 nằm tại Hà Tĩnh chạy dọc theo quốc lộ 1 xuôi về phía Nam. Đặc khu Vũng Áng đã được chính thức xem như là “một vùng tự trị đầu tiên của TC tại Việt Nam” kể từ ngày 14/7/2014, vốn đầu tư 97 tỷ Mỹ kim và cho thuê đất trong vòng 70 năm. Tuy mang danh là một công ty Đài loan, nhưng thật sự có mặt tại Vũng Áng đã có 15 nhà thầu Tàu Cộng, so với 12 nhà thầu Đài Loan. Số nhơn công Tàu cộng là 4.568 người / 5.917 công nhơn gốc ngoại quốc (77%). Đúng là một lực lượng người Tàu vừa Tàu cộng &Tàu Đài loan đang xâm chiếmViệt Nam, tạo thành một khu “nội bất xuất ngoại bất nhập”.

Kết quả, hiện nay chưa có 1 kg gang thép nào sản xuất từ nơi này, nhưng hệ lụy cá chết hàng loạt từ ngày 6/4/2016 ảnh hưởng suốt cả vùng biển từ Hà Tĩnh đến tận Đà Nẵng và di hại đang di chuyển dần theo dòng hải lưu… như chúng ta đã biết.

Qua hai thí dụ trên, chúng ta thấy rõ là các đặc khu kinh tế đang thực hiện đó chỉ là những lãnh thổ quốc gia của ta đã bị Tàu “xâm thực”, trá hình để Việt Cộng giao đất nước cho Tàu Cộng ! Những « khu Tàu trị » ! Người dân Việt Nam chẳng những không được hưởng thành quả kinh tế của các đặc khu - như định nghĩa - mà còn bị nhiều thiệt hại do mất đất mất nhà, ô nhiễm, và tệ nạn xã hội do sự hiện diện của “công nhơn” Tàu.

Tóm lại :

Cộng Sản Việt Nam theo ý thức hệ cộng sản quốc tế đã đưa dân tộc Việt tới vòng tự huỷ, mù quáng, suy nhược, mất gốc, diệt chủng trước Hán hoạ.

Do đó : Từ ngày 10 tháng 06 của năm 2018, đã bắt đầu, bằng những cuộc biểu tình, khởi đầu của Cuộc Tổng Nổi Dậy của một số đông đồng bào Việt Nam và trong tương lai hy vọng sẽ của toàn thể người dân Việt Nam ta, làm thành "Cuộc Cách Mạng Mùa Hè 2018 ở Việt Nam" chống Tàu diệt Việt Cộng lấy lại Độc Lập và Tự Chủ cho Đất Nước Việt, Tự Do va Quyền Tự Quyết cho Việt tộc !

Cùng với bạn Mai Thanh Truyết chúng tôi góp ý kêu gọi :

Đã hết giờ rồi ! Bỏ đi những phân tích, bỏ những xin xỏ, nhờ vã ngoại nhơn, nào Ông Trump, nào các lãnh tụ các quốc gia, khi Úc châu, lúc Liên Âu … Để làm cái gì ! Không ai thương người Việt bằng người Việt ! Không ai giúp người Việt bằng người Việt !

Hãy vứt đi những tuyên ngôn, tuyên cáo, kiến nghị … Nhứt định « Không nói chuyện với Tàu ! Không nói chuyện với Việt Cộng !

Trong lúc bà con trong nước đang chịu đựng sự đàn áp dã man của Cộng Sản Việt Nam với sự tiếp tay của quân lính Tàu Cộng, trong lúc máu đã đổ khắp nơi bởi bạo quyền, chúng ta, những người con Việt hải ngoại phải gánh chung phần trách nhiệm và bổn phận đối với Đất Nước với bà con ở trong nước.

Hải ngoại : Hãy và Phải

- Đóng góp tài chánh (xuyên qua cá nhân hay đoàn thể tin tưởng chứ không qua trung gian Việt Cộng) để hỗ trợ bà con trong nước một cách cụ thể : mua nước lương thực, giúp đỡ người bị thương v.v…

- Viết truyền đơn để đi gặp các bạn bè đoàn thể tại địa phương với ngôn ngữ địa phương, để cắt nghĩa cuộc đấu tranh tại Việt Nam và nhờ họ giúp mình bằng :

- Cùng chúng ta Boycott, tẩy chay hàng hóa, lương thực Made in China, Made in Vietnam !

Trong nước : Hãy và Phải

- tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Cách Mạng bằng Bất Tuân Dân Sự : đình công, không trả tiền lộ phí BOT, đốt Chợ, ... biểu tình kẹt xe, nghẽn đường phố, biểu tình chạy, tụ tập ngắn hạn đủ gây rối xong tan hàng chạp sang tụ tập chỗ khác… như hồi vừa mất nước thua trận tụ tập chợ trời Chợ Cũ hay chợ Trương Minh Giảng vậy ! Hay, nếu liều lĩnh hơn, chịu chơi hơn ... sắp hàng trước các trụ sở Công An đòi … vào tù. Công Sản dám nhốt hết toàn thể quần chúng không ?

- Chúng ta thử hình dung : công nhơn sở rác Hà Nội và Sài Gòn ngưng hốt rác ! Công nhơn ở các công ty điện nước, … và cả cây xăng ... đồng loạt đình công

- Người dân buôn thúng bàn bưng đình công không nhóm chợ.

- Nhơn viên y tế, bác sĩ, nhà bảo sanh ... ngưng việc

- Sanh viên và học sanh cùng thầy giáo đồng loạt không đến trường, không đến lớp,

- Vận động các cơ quan hành chánh nơi quý vị cư trú cho họ hiểu rõ tình trạng đàn áp và bán nước của Đảng Cộng Sản – Địch Vận, kéo họ trở về với dân tộc, với lẽ phải… với Nước với Dân !

Và

- Dứt khoát không gởi tiền về Việt Nam. CộngSản Hà nội đang khủng hoảng về tài chánh do kinh tế kiệt quệ. Nhiều nơi không có tiền trả lương cho công nhơn viên chức, thậm chí công an cũng không có lương như tình trạng ở Bà Rịa.

- Và thử hè nầy không về du lịch Việt Nam ! Hay về tham gia biểu tình, nên nhớ gởi Thông Hành cho Sứ quán của quốc tịch mình. Tạo thế khó ngoại giao !

Tạo 10, 100, 1000 ...Will Nguyễn nếu được !

Mỗi một sự kiện trên đều sẽ là một ngòi nổ chấm dứt độc tài tập thể của Cộng Sản tại Việt Nam.

Và hôm nay, hãy vận động cho Cuộc Tổng Biểu Tình ngày 7/7 /2018 sắp tới cùng khắp thế giới, cùng một ngày, đánh động lưu tâm toàn thế giới !

Phải vận động để Đảng Cộng Sản phải tự sụp đổ.

Đã đến lúc, đây là thời cơ để chính các Đảng Viên phải tỉnh ngủ, thức dậy, cùng nhau, đánh đổ, vứt bỏ, các lãnh đạo, các đầu não đã dùng ý thức hệ Cộng sản Quốc tế đã lường gạt họ, đưa dân tộc Việt tới vòng tự huỷ, mù quáng, suy nhược, mất gốc, diệt chủng rước quân Hán vào nhà.

Sau đó, họp cùng với toàn dân trở về với Dân tộc, với Văn hóa Đại Việt, với truyền thống Đại Việt, với cái Đạo Đức Tử Tế của Đạo Việt, với Tôn Giáo Đạo Việt Thờ Ông Thiên, Thờ Ông Bà Tổ Tiên, Biết Ơn Đất Nước, Biết Nghĩa Đồng Bào !

Lúc xưa, trước năm 1975, chúng ta người dân Miền Nam Việt Nam cũng theo ý thức hệ Dân Chủ Tự do – libéralisme, nhưng lại quá lai căng Âu Mỹ, quá xa với văn hóa gia đình của dân tộc Đại Việt, vì lúc thì triết lý mơ hồ với chủ thuyết Nhơn Vị nhập cảng từ phương tây, khi thì tư bản thực tiển do Hoa Kỳ dẫn dắt, tuy với cả hai đã ít nhiều gì xây dựng được một chế độ đầy nhơn bản, đầy sáng tạo, nhưng đã bị phá sản ngay lúc nhập cuộc vi thiếu căn bản dân tộc Việt, một phần do hoàn cảnh chiến tranh bất bình đẳng, dân quân Miền Nam không chủ động hoàn toàn, chỉ vì bằng mọi giá phải đở, phải chống, Be bờ chống lũ lụt Cộng Sản, do đó, mãi rồi, cũng phải có ngày vỡ đê, nên một sáng đẹp trời của năm 1972, vì cái đê chống lụt Tàu Cộng không cần thiết nữa, vì chiến thuật be bờ chống làn sóng đỏ cộng sản cũng không còn thời sự nữa, nên nhà thầu Hoa Kỳ bèn cắt vật liệu làm đê. Thế là thân phận dân chúng Miền Nam Việt Nam ta cũng nhưng chế độ một quốc gia Nhơn Bản, Ôn Hòa, Đạo Đức trở thành thân phận thua kém, đắm đuối nổi trôi [swim or sink] cuốn theo chiều gió (gone with the wind ) của cái nhìn chánh trị thực tiển (real politic) của Hoa Kỳ !

Bài học nầy, người Việt chúng ta PHẢI nhớ đời và truyền cho con cháu !.

Người Do Thái bị Đức với chủ thuyết Quốc Xã Nazi tàn sát diệt chủng với 6 triệu nạn nhơn thật là một thảm họa ! Ngày nay hằng năm, toàn dân Do Thái khắp thế giới nhớ mãi cái SHOAH- שואה - thảm hoạ - catastrophe - disaster – ấy ! Một Viện Shoah, những đài kỷ niệm Shoah đều được lập ra để con dân Do Thái mãi mãi cảnh giác không quên.

Người dân hai Miền Nam Bắc Việt Nam ta, Nam với 20 năm chiến tranh tự vệ be bờ, Bắc với 20 năm khi bị đấu tố hành hạ, lúc bị lường gạt xuôi Nam lấy thân lót đường Trường Sơn cho xe Molotova xâm lược Miền Nam, khi lấy thân lấp lỗ châu mai hàng rào Tòa Lãnh Sự Mỹ Sài gòn năm 1968 …hay phơi thây xâm lược, chơn xích vào đại liên trên hào hố chung quanh An Lộc, Bình Long... Kẻ ở Nam, khi thì bị người ở Bắc đập đầu chết trên các nẻo đường thành phố Huế, lúc bị pháo Bắc quân bắn đuổi trên đường tỵ nạn, nát thây trên đại lộ Kinh hoàng Quảng Trị xuôi nam, hay trên đường 19 khi vượt Sông Ba tháng Tư năm 75, hay chìm tàu, hay làm mồi cho cá lúc vượt biên những năm 79/80… Shoah Việt Nam chắc chắc nhiều nạn nhơn cũng không kém 6 triệu nạn nhơn Shoah Do Thái đâu ! Thế mà hằng năm vẫn còn lắm kẻ đòi đổi tên Ngày Quốc Hận …

Do đó, ngày mai, phải tự tin, Aide – toi le Ciel t’aidera, ngạn ngữ pháp ngữ nầy học từ thuở hàn vi vẫn theo đuổi thằng tui. Hãy tự lo cho mình, Trời Phật Chúa sẽ phụ thêm !

Do đó chúng tôi phản đối tất cả những cái xin, cái xỏ ! Xin nào Ông Trump ! Xỏ nào ông Macron ! Nhờ vã nào ông …

Vì Việt Cộng ? Cũng với chế độ Xin Cho, cũng nào đi lại, ngoại giao Xin Cho Tài Trợ. Cũng và cũng … nay qua Mỹ, xin cho nào ông Trump, mốt qua Tàu khấu đầu ... nào ông Tâp !

Và dĩ nhiên mình trách, mình chưởi họ được ! Nhưng tại sao mình lại làm giống họ !

2. Tái lập thể chế Quốc Duy: Quốc Gia Tự Quyết, Dân Tộc Tự Duy

Ta thử đặt tiềm lực tự quyết trên căn bản lịch sử, địa chính [Thống Nhất Lãnh Thổ Trên Đất Tổ]; tạo nỗ lực tự chủ trên giá trị khai phóng dân tộc nhơn bản, tử tế, bình đẳng, kết sanh [dân lành, nước mạnh]; đặt khả năng dân tộc sanh tồn, an sanh tự duy trên giao kết bình đẳng, trọng thể [TựThắng để Duy Toàn].

Nhưng cái ngày mai tươi sáng ấy đặt cho toàn thể người Việt lắm điều kiện. Thoạt nhìn thì thấy không khó. Mà thực hiện thì khó khăn vô cùng. Đó là không mất gốc, là còn người Việt, và đặc

biệt còn là con người Đại Việt, dân tộc cuối cùng không bị Hán hóa của nhóm Bách Việt !

Do đó chúng ta phải là Phục Việt để Phục Quốc.

Đặt vấn đề tuổi trẻ và ngày mai của đất nước PHẢI đặt vấn đề « CÒN ».

CÒN thanh niên Việt. Còn người Việt. CÒN dân tộc Việt. CÒN dân tộc Đại Việt.

Còn mà liên lập, chớ khồng Còn mà gây hấn và cô lập.

CÒN mà chung sống, đáng sống, của Con người. CÒN để làm, cho Đạo lớn không bị đè bẹp, làm Chủ trong thế điều hợp.

Mà trước tiên, người Việt phải biết tiếng Việt,

Tuổi trẻ Việt phải nói tiếng Việt, để còn gốc, còn Dân Tộc Việt, còn Văn Hóa Việt, còn Hồn Việt, còn ĐẠO VIỆT, với Tứ Ơn hay đúng hơn Hai Thờ : Thờ Ông Thiên (Phật, Chúa, Trời, Đất) Thờ Ông Bà Tổ Tiên, và một Ơn một Nghĩa, Ơn Đất Nước, Nghĩa Đồng Bào !

Để Kết Luận :

Xin một lời kêu gọi :

Đồng bào, bà con trong nước đã đồng Một lòng đứng lên, hãy nói Tiếng nói Dân Tộc, hãy giữ Tấm lòng Dân Tộc, hãy giữ linh hồn Dân Tộc, hãy Bảo vệ Đất Nước Việt Nam, Chủ quyền Việt Nam – Chống Luật Đặc Khu Bán Nước cho Tàu là Giữ Chủ quyền nước Việt ta !Giữ Độc Lập, Tự Chủ Tự Do bằng chống Luật An Ninh Mạng đang bịt miệng Dân, khóa linh hồn Nước !

Quý anh Đảng Viên, quý anh Chiến sĩ Quân đội Nhân dân, quý anh Công an, quý viên chức Đảng !

Tất cả các anh Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam !

Các anh hãy vứt bỏ « cái áo Đảng Bán Nước, cái áo Đảng ngoại lai » đang máng vào thân thể các anhđi ! Hãy trở về với cái thân thể người Việt ! Hãy trở về với cái linh hồn người Đại Việt đi !

Các anh nên nhớ trong suốt lịch sử Việt Nam ta, đất nước chúng ta đã bị ngoại xâm 23 lần …

21 lần là do Tàu người anh em láng giềng môi hỡ răng lạnh 16 chữ vàng Mà lần cuối cùng đối với các đồng đội của các anh ! Các Chiến sĩ Quân Đôi Nhân Dân của các anh !

Các anh quên sao ngày 17 tháng Hai năm 1979 ? Các anh quên sao ngày 14/03/1988 các chiến sĩ Hải quân Nhân dân bảo vệ đảo Gạc Ma - Trường Sơn ? Và 10 năm, giữ biên giới 1979 -1989, chiến trường Cam bốt Chia ? Tàu-Ta ? Bạn hay Thù ?

Như một anh Tướng của các anh đã nói : Chiến tranh chống Tàu bảo vệ biên giới dài hơn chiến tranh chống Pháp giải phóng đất nước – 10 đánh Tàu/9 năm đánh Pháp !

Ngày nay các anh dám đành đoạn nở tâm sao để Tàu xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam ? hảm hiếp, đàn áp đánh đập đồng bào Việt Nam ? Chỉ vì các đàn anh hay các ông chủ của các anh Quyết Bán Nước Bán Dân để Giữ Đảng !

Các anh có chắc ngày mai, Nước Mất, các anh còn đảng viên của một Đảng Việt Nam không ?

Tỉnh dậy đi !

Hãy về với dân tộc Đại Việt ! Hãy cùng toàn dân Việt dẹp Cộng đuổi Tàu !

Mong lắm !

Hồi Nhơn Sơn, 7/7/2018, Ngày Sanh Nhựt 76 tuổi

Phan Văn Song