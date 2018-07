50,000 Người Anh Sẽ Biểu Tình Chống Trump Đến London; TT May: Khó Giao Thương Với Mỹ Để Dung Hòa Ảnh Hưởng Do Brexit

LONDON - TT Trump sắp đến vương quốc UK tuần tới – khi ấy, Thủ Tướng Theresa May phải đối diện thực tế khó khăn là: Brexit làm cho UK trở nên lệ thuộc EU hơn là Washington dưới quyền lãnh đạo của 1 nhân vật khó luờng như Trump.Trong chuyến xuất ngoại Tháng 7 để dự hội nghị thuợng đỉnh NATO và gặp mặt chủ nhân Điện Kremlin tại Helsinki, TT Trump ghé London giữa 1 thời điểm rất quan trọng trong các quan hệ Đông/Tây từ khi hệ thống Liên Xô sụp đổ (năm 1991).Chính sách đối ngoại của TT tỉ phú New York 18 tháng qua quả là “không thể tiên đoán” với Thủ Tướng May, là nhà lãnh đạo hành pháp UK đã đuợc TT Trump tiếp đón tại Bạch Ốc không lâu sau ngày nhậm chức. Nay, bà nhận thấy tư thế là thực sự khó khi tìm kiếm giao thương thân thiết hơn với Washington để trung hoà các ảnh hưởng của Brexit.Chuyên gia Jeffrey A. Stacey, viên chức Bộ ngoại giao thời Obama, nhận xét: điều khôi hài là UK trở nên kém hữu ích với Washington cùng trong lúc cần dựă vào Hoa Kỳ nhiều hơn.Với nhiều nhà ngoại giao UK, Brexit đánh dấu sự sụp đổ chiến luợc ngoại giao sau 70 năm tìm kiếm cân đối giữa sự hoà nhập EU và cuộc liên minh với Washington.1 nhân vật đặt vấn đề: có sẵn sàng lọt vào vòng tay của Trump? và quan trọng hơn “Có chọn lựa đuợc không?”Liên quan đến cuộc thăm viếng của TT Trump tại Anh Quốc, một bản tin khác cho biết rằng Đô trưởng Sadiq Khan của thành phố London xác nhận sẽ cho phép đoàn biểu tình chống Trump thả bóng bay phiá trên trụ sở QH minh họa TT thứ 45 như là “cậu bé mè nheo”.Ông Khan đã đuợc biết là chính khách không giấu sự thiếu thiện cảm với ông Trump.Với dân vương quốc UK, Hoa kỳ là đồng minh thân thiết – Thủ Tướng May là quốc khách đầu tiên thăm TT Trump tại Bạch Ốc ngay cuối Tháng 1-2017, không lâu sau lễ tuyên thệ của TT thứ 45. Nhưng, nhiều công dân UK mô tả Trump là thô lỗ, bất nhất.Phóng viên Reuters cho hay: ban đầu Toà Đô Chánh London không thừa nhận biểu tình chống Trump bằng bóng bay “Trump Baby” là hợp pháp, nhưng với tán đồng rộng rãi trong dư luận, đô trưởng Khan nhận thấy yếu tố hài hước, và cho phép.Tuy nhiên, phát ngôn viên Toà Đô Chính nhắc nhở: phải xin phép với thẩm quyền kiểm soát không lưu để thả bóng bay cao có chiều cao 6 mét.Nhà hoạt động Leo Murray vui mừng báo tin “Trump Baby sẽ bay”.Cũng Reuters đưa tin: trên 50,000 người đã ký tên tham gia biểu tình chống Trump tại công viên Trafalgar (trung tâm London).