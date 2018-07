Anh Quốc Đòi Nga Cung Cấp Thông Tin Chất Độc Novichok, Nhân Vụ 2 Người Anh Vừa Bị Chất Độc Novichok Tuần Rồi

LONDON - Thêm 2 công dân UK ngã bệnh sau khi tiếp cận chất độc novichok, là tác nhân trong vụ ám hại cựu đại tá quân báo Nga Sergei Skripal và con gái hồi Tháng 3, và kẻ chủ mưu tình nghi là chính quyền Putin – nên, London yêu cầu Moscow cung cấp thêm thông tin về vụ Skripal.Novichok là chất độc do quân đội Nga phát triển thành vũ khí hoá học trong thời gian Chiến Tranh Lạnh.Vụ Skripal đuợc tin là sự xử dụng novichok đầu tiên từ Thế Chiến 2.Nga đang tiếp đón World Cup cả quyết không liên quan và quy trách tình báo UK gây án để tạo phong trào chống Nga.Tại London, bộ trưởng an ninh Ben Wallace tuyên bố “Họ nên cho chúng tôi biết điều gì xẩy ra – tôi đang chờ điện thoại trả lời từ nhà nước Nga”.Tham vụ báo chí Điện Kremlin nói: Nga từng đề nghị giúp điều tra vụ Skripal và London từ chối.Trong chuyến đi Đức, Thủ Tướng Theresa May báo tin vụ tấn công thứ nhì bằng novichok với sự hiện diện của Thủ Tướng Merkel.2 nạn nhân của novichok, nam 45 tuổi và nữ 44 tuổi ngã bệnh từ sáng Thứ Bảy tại nhà ở Amesbury, 11 kilomét phiá bắc Salisbury, là nơi ông Skripal và con gái bị ngất xỉu vì novichok. Chưa rõ 2 nạn nhân mới tiếp cận chất độc ở đâu.Giáo sư hoá học Andrea Sella cho biết novichok là hợp chất không phân hủy nhanh.Tiếp theo vụ Skripal, hàng chục viên chức ngoại giao Nga bị trục xuất – Moscow trả đũa tương xứng, là vụ đối đầu ngoại giao lớn nhất từ nhiều thập niên.