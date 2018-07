Pompeo Đi Bắc Hàn: Có Lịch Phi Nguyên Tử Là Thành Công; Ngoại Trưởng Pompeo Nghỉ Lại Đêm Trong Chuyến Đi Bắc Hàn Thứ 4

PYONGYANG - Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã lên đường đi Bắc Hàn để tìm kiếm lộ đồ phi nguyên tử của chế độ Kim như đã cam kết tại thượng đỉnh Singapore.Trước khi ngoại trưởng Mike gặp các giới chức Bắc Hàn lần thứ 4 trong 3 tháng, các viên chức tình báo Hoa Kỳ cảnh báo: chế độ Kim không định từ bỏ vũ khí nguyên tử và đang lừa dối.Các hoạt động về nhiên liệu nguyên tử và nhiên liệu phi đạn không ngưng, bằng chứng là phân tích hình ảnh vệ tinh.Trong chuyến đi tuần này, ngoại trưởng Pompeo lưu lại hơn 1 ngày, nghĩa là sẽ nghỉ lại Pyongyang qua đêm lần đầu tiên.Tại Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tuần qua, phát ngôn viên Heather Nauert không nói tới tin tình báo, chỉ xác nhận “đang theo dõi sát tình hình thực tế”.Hôm Chủ Nhật, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tuyên bố với CBS “Sứ mạng của ông Pompeo là thảo luận với Bắc Hàn về phương cách tháo gỡ mọi chương trình vũ khí hủy diệt quy mô (WMD) và phi đạn trong thời hạn 1 năm.Bộ ngoại giao loan báo: sẽ không cung cấp thời biểu phi nguyên tử.Trong khi đó, chuyên gia Gordon Chang, là tác giả tập sách “Nuclear Showdown, North Korea Takes on the World”, nói: ông Pompeo thành công nếu có thể đem về lịch trình phi nguyên tử. Nhưng, ông Chang báo trước: nếu không vậy, chế độ Kim tìm cách trì hoãn.Theo ông Christopher Hill, cựu ĐS tại Bắc Hàn, tìm kiếm đuợc lịch trình là thành công quá mức.