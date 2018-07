Phát Triển Điện Gió, Trump Mở Cửa Cho Hãng Ngoại Vào

WASHINGTON - Khai thác điện bằng sức gió đã chứng tỏ thành công bên kia Đại Tây Dương – chính quyền Trump đang muốn kỹ nghệ điện gió sẽ cung cấp năng luợng dồi dào cho các cộng đồng dọc bờ đông Hoa Kỳ, tạo việc làm, cũng là phù hợp hợp với khẩu hiệu “America First” của TT nguyên là tỉ phú New York.Thẩm quyền liên bang đang hoạch định bản đồ những khu vực ven biển sẽ cho thuê để đặt cánh quạt gió phát điện.Với kỹ nghệ năng luợng tái tạo của châu Âu, triển vọng này mở “biên cương mới” cho họ trong lúc các công ty nội địa Hoa Kỳ thiếu kinh nghiệm đang ráo riết cạnh tranh với nhau.Reuters báo tin: trong tháng qua, 1 liên doanh giữa Đan Mạch và chi nhánh Hoa Kỳ của công ty Tây Ban Nha thắng thầu lớn nhất lịch sử tại ven bờ Massachusetts.Tính chung, Washington đã ký 12 hợp đồng cho thuê đất ven biển để đặt cánh quạt gió phát điện.Theo chuyên gia ngoại quốc, Hoa Kỳ đang là thị trường đuợc ước muốn nhất ở lãnh vực này.Mới đây, Bộ năng luợng của nội các Trump loan báo sắp cứu xét tiếp các hợp đồng cho thuê tại bờ đông New York và New Jersey.