Mỹ: Sẵn Sàng Bảo Vệ Tự Do Hàng Hải Với Tàu Dầu

WASHINGTON - Tiếp theo lời đe dọa của Iran ngăn cấm tàu dầu di chuyển qua eo biển Hormuz nếu bị chính quyền Trump cấm xuất cảng dầu, hải quân Hoa Kỳ loan báo: sẵn sàng bảo vệ tự do hàng hải.Hải quân đại tá Bill Urban, là phát ngôn viên Bộ tư lệnh trung tâm, tuyên bố bằng e-mail “Hoa Kỳ và các đối tác sẽ cung cấp và khuyến khích an ninh, ổn định trong vùng để bảo đảm an ninh hàng hải và hoạt động thương mại tại mọi nơi đuợc luật quốc tế cho phép”.Liên quan đến Iran, một bản tin khác cho biết Bộ ngoại giao Nga loan báo: Nga làm mọi việc có thể để duy trì thỏa ước nguyên tử 2015, theo tường thuật của thông tấn Interfax.