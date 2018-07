Ngành Du Lịch Thẩm Mỹ VN Lo Ngại Sẽ Giảm Khách Việt Kiều Sau Khi Cựu Nữ Đại Biểu Quốc Hội CSVN Xăm Lông Mày, Chết Tươi

SAIGON -- Ngành thẩm mỹ tại Việt Nam có thể gặp trở ngại lớn, sau khi một cựu nữ đại biểu quốc hội CSVN, cũng là một đại gia trong nghề kinh doanh, chết sau khi rời một trung tâm làm đẹp.Trong khi những quảng cáo về du lịch y tế đang phổ biến ở hải ngoại để mời gọi Việt kiều về VN làm đẹp vừa rẻ, vừa đẹp, vừa đẳng cấp... cái chết của nữ đại gia Phạm Thị Mỹ Lệ - nguyên đại biểu quốc hội tỉnh Bình Phước khóa 13 cũng là chủ tập đoàn Mỹ Lệ trong ngành kinh doanh bất động sản, ngành chế biến hạt điều, ngành chăm sóc trẻ em, ngành thể dục spa, ngành du lịch sinh thái -- sau khi rời trung tâm làm đẹp đã làm nhiều Việt kiều nghi ngờ về phẩm chất ngành thẩm mỹ tại VN.Báo Tuổi Trẻ ghi rằng Bà Phạm Thị Mỹ Lệ - nguyên đại biểu quốc hội tỉnh Bình Phước khóa 13, đã tử vong sau khi làm đẹp tại một cơ sở ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.Ngày 5-7, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước - cho hay bà Phạm Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1958, ngụ xã Long Hưng, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) - nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa 13, đã tử vong sau khi rời cơ sở làm đẹp.Một trong những nguyên nhân cơ quan điều tra đang làm rõ là bà Lệ có bị sốc phản vệ với thuốc kháng sinh không. Đây là loại thuốc thông thường được sử dụng cho người phẫu thuật thẩm mỹ. Thuốc có công dụng giảm đau, kháng viêm, chống phù nề, sưng tấy. Bà Lệ sau khi sử dụng đã có biểu hiện nhịp tim đập nhanh, sùi bọt mép, co giật, tử vong.Bản tin cho biết, Bà Lệ mắc bệnh bướu cổ, tiểu đường, phổi và hiện sử dụng nhiều loại thuốc, cả đông y, tây y.Theo Công an tỉnh Bình Phước, khoảng 18h30 ngày 30-6, bà Lệ được tài xế chở đến cơ sở làm đẹp Phương Nam tại khu phố 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long do bà Nguyễn Thị Phương Nam (35 tuổi) làm chủ, để xăm lông mày và xăm môi. Để hạn chế việc sưng đau sau khi xăm dặm, tiệm này đã đưa cho bà Lệ uống một loại thuốc.Đến 22h cùng ngày, bà Lệ gọi tài xế đến đón về. Khi xe chở bà đi được khoảng 4km, bà có dấu hiệu mệt mỏi, ngứa toàn thân, buồn nôn nên yêu cầu tài xế quay lại tiệm làm đẹp.Khi chủ cơ sở ra đón, mở cửa xe thì giật mình thấy bà Lệ nằm ở ghế sau bất tỉnh, sùi bọt mép, người co quắp nên chở đi Trung tâm Y tế thị xã Phước Long cấp cứu. Tuy nhiên khi đến nơi, các bác sĩ thông báo bà Lệ đã chết trước đó.Nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức khám nghiệm tử thi, tuy nhiên gia đình bà Lệ có đơn yêu cầu không mổ tử thi và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái chết của bà Lệ nên cơ quan điều tra đã thực hiện theo nguyện vọng của gia đình.Báo Tuổi Trẻ cho biết Bà Phạm Thị Mỹ Lệ quê quán tại thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Bà là ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2014-2019; đại biểu quốc hội tỉnh Bình Phước khóa 13; đại biểu HĐND tỉnh khóa 8; chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước; nguyên chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước; giám đốc công ty TNHH Mỹ Lệ.Bà là người tiên phong đưa hạt điều xuất cảng ra thị trường thế giới vào đầu thập niên 1990.Tập đoàn Mỹ Lệ do bà Mỹ Lệ làm chủ gồm các công ty thành viên đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước: Công ty TNHH Mỹ Lệ với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất chế biến và xuất nhập cảng nhân điều; Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ du lịch - xuất nhập cảng Mỹ Lệ, kinh doanh khu du lịch sinh thái (hơn 70ha), chuỗi dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí; Khu đô thị - dân cư Mỹ Lệ; hệ thống các Trường mầm non tư nhân mang tên Vietstar. Ngoài ra, bà con làm chủ trang trại cao su, điều hơn 500ha.Trong khi đó, báo Dân Trí cho biết có thể sẽ khởi tố vụ nguyên nữ đại biểu Quốc hội tử vong sau khi đi làm đẹp.Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của bà Phạm Thị Mỹ Lệ là do sốc phản vệ với thuốc kháng sinh. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành phân tích loại thuốc kháng sinh bà Lệ sử dụng và có thể khởi tố vụ án.Sáng 5/7, trao đổi với PV Dân trí, đại diện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết: "Hiện cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tại cơ sở thầm mỹ mà bà Lệ đến phun xăm.Nhiều mẫu thuốc về chăm sóc sắc đẹp tại cơ sở thẩm mỹ P.N cũng đã bị trưng thu để tiến hành xét nghiệm nhằm điều tra về nguyên nhân tử vong của bà Lệ. Hiện các mẫu vật đã được chuyển về TPSG để phân tích. Nếu đủ yếu tố để khởi tố vụ án, cơ quan điều tra sẽ khởi tố".