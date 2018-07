Chiều Nhạc Mây Hạ: Nghe Khánh Ly hát, Kể Chuyện Về Trầm Tử Thiêng

Doãn Hưng

…Đêm nhớ về Sài Gòn

Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa

Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa

Ai sầu trong quán úa ...

…Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân

Bên này nằm nghe quê hương bên kia pháo nổ tưng bừng

Chan hoà nhạc lòng lả lơi, mơ người về từ muôn lối

Suối tuôn lệ mừng vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân…

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng.

Lời cầu kinh vừa có người nghe.

Trái tim ơi, đất trời lồng lộng.

Chờ đêm đêm biển hát tình ca.

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng

Bao sinh linh nhận phép giải oan.

Xiết tay nhau cúi đầu gạt lệ.

Tạ ơn Trên. Người vẫn thương người ...

Có thể nói rằng sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ Khánh Ly gắn liền với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đối với nhiều người yêu nhạc Việt Nam, Khánh Ly-Trịnh Công Sơn đã trở thành một cái tên kép quen thuộc. Bởi sự thành công của cặp ca sĩ-nhạc sĩ này hình như không thể tách rời, khó phân định vai trò chính phụ.Do đó, một số người yêu nhạc tại vùng Little Saigon có thể ngạc nhiên khi biết có một chiều nhạc mang tên Mây Hạ, Khánh Ly hát Trầm Tử Thiêng, được tổ chức tại Việt Báo vào chiều Thứ Sáu 13/07. Cái tên Trầm Tử Thiêng thì không xa lạ. Nhưng việc Khánh Ly dành trọn một chiều nhạc chỉ để hát Trầm Tử Thiêng, thì hẳn phải có một thâm tình nào đó đặc biệt.Thật ra, Khánh Ly đã dự tính về chương trình này từ vài năm trước, nhưng mãi đến bây giờ mới thực hiện được. Theo chị, Trầm Tử Thiêng là một người mà chuyện gì chị cũng có thể chia sẻ lúc anh còn sống, lúc nào cũng nghĩ đến khi anh đã qua đời từ năm 2000. Một người bạn văn nghệ tri kỷ thực sự. Mây Hạ là tên một ca khúc nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã sáng tác từ năm 1967. Chị Khánh Ly đã chọn Mây Hạ để song ca với chính tác giả trong CD nhạc kỷ niệm sinh nhật 50 của mình. Đó có lẽ là một trong những lần rất hiếm hoi khán giả được nghe giọng hát của Trầm Tử Thiêng. Một giọng hát đặc biệt, có một chút trầm ấm của Sĩ Phú, một chút mộc mạc trong cách phát âm của người Miền Trung giống như Duy Khánh. Chị Khánh Ly kể rằng mấy lần được nghe anh Thiêng hát tại nhà, chị thấy hay quá nên đề nghị được hát song ca với anh. Nhờ vậy mà đã ghi lại một kỷ niệm để đời với người nhạc sĩ trầm lặng này.Khánh Ly nhớ lại, tình bằng hữu của chị và anh Trầm Tử Thiêng chỉ thực sự bắt đầu ở Mỹ, khi anh Thiêng sang vùng Nam Cali định cư vào năm 1985. Trước 1975, chị chỉ có một vài lần “làm việc” với nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, khi anh mời chị hát một số ca khúc của mình. Chị nhớ nhất là việc góp tiếng hát vào trong chương trình nhạc Thiếu Nhi Trầm Tử Thiêng, với cuốn băng cassette được phát hành chỉ vài tháng trước ngày 30/04/1975. Một chương trình nhạc thiếu nhi phong phú, có giá trị, với sự góp mặt của nhiều giọng hát tên tuổi thời bấy giờ như Thái Hiền, Thanh Lan, Hồng Vân, Diễm Chi… Chị Khánh Ly hát hai bài là Trăng Tuổi Thơ, và Trên Quê Hương Đáng Yêu. Chắc chắn rằng nếu không có biến cố Tháng Tư Đen, người Việt Nam sẽ biết đến Trầm Tử Thiêng như là một nhạc sĩ viết nhạc thiếu nhi cũng đặc sắc không kém gì nhạc quê hương, nhạc tình.Trong thời gian anh Trầm Tử Thiêng ở Cali, có giai đoạn anh là khách “không mời cũng vẫn đến” của vợ chồng chị Khánh Ly. Ngày nào cũng đến ăn cơm. Thân đến độ dạo vợ chồng chị Khánh Ly đi Nhật trình diễn, di chúc được viết và gởi lại cho anh Trầm Tử Thiêng, để “lỡ có chuyện” thì anh là người thực hiện. Có nhiều ca khúc anh Thiêng sáng tác, chỉnh sửa ở nhà chị. Ca khúc Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng anh Thiêng sáng tác là theo yêu cầu của chị, khi chị muốn hát một bài của Trầm Tử Thiêng viết cho giọng hát của mình. Cũng trong giai đoạn này, chị đã đề nghị thực hiện CD Khánh Ly-Kinh Khổ vào năm 1995, CD đầu tiên một mình Khánh Ly hát toàn nhạc Trầm Tử Thiêng, với những ca khúc để đời của người nhạc sĩ xứ Quảng như Kinh Khổ, Đêm Nhớ Về Sài Gòn, Chợt Nghĩ Về Hai Nơi, Tưởng Niệm, Gởi Em Hành Lý, Mười Năm Yêu Em... CD Kinh Khổ là một sự kết hợp thành công của Khánh Ly- Trầm Tử Thiêng, là một album ca nhạc vẫn còn nằm trong ký ức của nhiều người yêu nhạc tại hải ngoại. Qua việc thực hiện CD này, chị Khánh Ly hiểu nhiều hơn về nhạc, về con người Trầm Tử Thiêng.Nhạc của Trầm Tử Thiêng có những đặc điểm rất riêng biệt. Cũng như nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ông là một trong những nhạc sĩ hiếm hoi viết nhạc thành công ở cả hai thể loại “nhạc sang” và “nhạc mùi”. Nếu không được giới thiệu tên tác giả, sẽ ít có người nghe nghĩ rằng hai ca khúc Chuyện Một Cây Cầu Đã Gãy và Đêm Nhớ Về Sài Gòn đều cùng là của Trầm Tử Thiêng. Đây là hai ca khúc phổ biến vào bậc nhất của ông, nhưng được sáng tác ở hai khuynh hướng âm nhạc trái ngược hẳn. Đối với Trầm Tử Thiêng, không có khái niệm “nhạc sến” theo ý nghĩa chê bai. “Nhạc mùi”, hay “nhạc bolero” theo cách gọi thông thường là một cách thể hiện tình cảm một cách mộc mạc, chân tình. “Nhạc sang”, hay “nhạc thính phòng” là một phong cách nhạc mang nét Tây Phương, hàn lâm hơn. Sự khác nhau chỉ là vậy. Chứ dùng nó để phân định giá trị của ca khúc thì không đúng.Hình như trong tâm hồn Trầm Tử Thiêng có cả hai tính cách. Khi sáng tác Chuyện Một Cây Cầu Đã Gãy, Đưa Em Vào Hạ, Bản Hương Ca Vô Tận… ông là một cậu bé ở miền quê xứ Quảng, đi hát từ thuở lên 10 trong thời kháng chiến chống Pháp ở làng quê. Nhạc của ông thổn thức, nỉ non theo tâm hồn của người dân quê Miền Trung. Khi sáng tác Đêm Nhớ Về Sài Gòn, Mây Hạ, Chợt Nghĩ Về Hai Nơi, Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng… ông là thầy giáo tốt nghiệp trường sư phạm, là nhạc sĩ của Chương Trình Phát Thanh Học Đường, với trình độ nhạc lý, khả năng viết hòa âm còn hơn khá nhiều nhạc sĩ nổi tiếng cùng thời. Vì vậy, nhạc của ông vẫn có thể rung cảm theo cách của người dân trí thức thành thị. Sáng tác trọn vẹn ở cả hai phong cách như vậy quả thật không dễ chút nào.Nhưng dù viết nhạc ở thể nhạc nào, Trầm Tử Thiêng luôn là một nhạc sĩ sáng tác khó tính. Lời nhạc của ông được lựa chọn từng chữ. Lời nhạc của Trầm Tử Thiêng không cầu kỳ, trừu tượng, sáo ngữ. Nó dễ hiểu, đủ để diễn đạt, gởi gắm được nỗi niềm của tác giả đến với người nghe. Hãy nghe lại câu hát trong Đêm Nhớ Về Sài Gòn:Những ai đã xa Sài Gòn, nghe ca khúc này sẽ cảm thấy như những đêm mưa Sài Gòn trong những con hẻm như đang hiện ra trước mắt, với giai điệu của một bản nhạc vàng đang vọng ra từ một chiếc radio cũ kỹ. m nhạc tượng thanh và tượng hình là như vậy…Trầm Tử Thiêng cũng là một trong những nhạc sĩ có thể chuyển tải được cái hồn của dân ca vào trong giai điệu của mình. Bản Hương Ca Vô Tận là một trong những thí dụ về âm hưởng dân ca trong nhạc Trầm Tử Thiêng. Ngoài ra, còn phải kể đến ca khúc Thư Xuân Hải Ngoại, có lẽ là một trong những ca khúc xuân hay nhất nói lên nỗi lòng của người Việt ly hương, ở cái thuở mà ngày về lại cố hương còn như quá xa xăm. Trong một giai điệu tưởng chừng rất Tây Phương, nhưng vẫn lẩn khuất đâu đó câu ru buồn của Miền Trung xứ Việt. Trong một giai điệu man mác buồn, lời ca là nỗi hoài niệm chung của biết bao nhiêu người xa xứ:Qua nhiều ca khúc, ai cũng thấy nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng có một tình yêu dành cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam mãnh liệt. Trong suốt hai thập niên 80-90, khi mà đất nước điêu linh, hàng triệu người Việt phải vượt biên, đến những trại tạm cư để tìm đường đến bến bờ tự do, nhiều ca khúc Trầm Tử Thiêng đã ra đời: Bên Em Đang Có Ta, Những Bước Chân Việt Nam... Trong những lúc tưởng như mọi thứ đã tuyệt vọng, người nhạc sĩ vẫn tin tưởng vào tình người như là một cứu cánh cho dân tộc Việt Nam. Vào năm 1996, khi làng Việt Nam được thành lập ở Palawan Phi Luật Tân, “Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng” đã ra đời, với giai điệu và lời ca hân hoan như tâm hồn của người nhạc sĩ:Ông đã hát, và kêu gọi mọi người cùng hát, trong niềm vui “…hãy nói cho mọi người cùng nghe, người đã cứu người…”. Với lời ca giản dị mà cháy bỏng, người nghe thấy một trái tim đầy nhân bản của Trầm Tử Thiêng.Mỗi khi hát và tưởng nhớ đến một nhạc sĩ, tùy theo hoàn cảnh, tâm trạng, mà mỗi người nghe, người hát sẽ có những cảm nhận của riêng mình. Ký ức về Trầm Tử Thiêng hẳn sẽ đậm nét, độc đáo trong chiều nhạc Mây Hạ, khi một người bạn tri kỷ - ca sĩ Khánh Ly- sau 18 năm mới lại có dịp hát và kể chuyện về nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng…Doãn Hưng