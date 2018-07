Mỹ Treo Cờ Rũ Tưởng Niệm 5 Ký Giả Báo Capital Bị Giết

WASHINGTON - TT Trump bác yêu cầu treo cờ rũ để vinh danh 5 ký giả của báo Capitol Gazette bị giết tuần qua.Ấn bản ngày Thứ Hai của báo The Baltimore Sun đưa tin: TT Trump không chấp thuận đề nghị treo cờ rũ của thị trưởng Gavin Buckley.Thị trưởng tỏ ý thất vọng, vì đây là thảm kịch, khi quyền tự do ngôn luận tự do báo chí bị tấn công.Hung thủ Jarrod W. Ramos đã bị truy tố 5 tội danh giết người có dự mưu.Cảnh sát xác nhận: các nạn nhân là đối tượng mà Ramos đã tính trước.Vẫn theo The Baltimore Sun, thị trưởng Annapolis yêu cầu tương tự với thống đốc Maryland và thống đốc Larry Hogan tán đồng, cho treo cờ rũ 3 ngày khắp tiểu bang.Theo nhận xét của giới quan sát, TT tỉ phú New York đối xử với truyền thông như kẻ thù và thường gọi là “fake news”.Trong khi đó một bản tin mới nhất cho biết Bạch Ốc đã cho phép Thị Trưởng Annapolis là Gavin Buckley treo cờ rũ tại các tòa nhà công sở liên bang để tưởng niệm các nhân viên tòa báo The Capital bị sát hại. Tổng Thống Trump công bố lệnh treo cờ rũ trên toàn quốc cho đến chiều tối Thứ Ba.