Mỹ-TQ Húc Nhau, Việt Nam Thê Thảm, Vàng Sụt Giá, Đô La Dao Động, Đất Ế

HANOI -- Mỹ-TQ húc nhau, Việt Nam cơ nguy chết thảm...Giá vàng sụt bi đát, đồng USD dao động... đất cơ nguy sụp tiệm...Bản tin VietnamNet hôm 3/7/2018 ghi nhận qua bản tin “Vàng xuống đáy, USD bất ổn, đất lo vỡ trận: Nhà giàu đau tim giữ tiền” cho thấy kinh tế VN dao động lớn.Các thị trường biến động mạnh, hầu hết các tài sản đều giảm giá rất nhanh. Dòng tiền có dấu hiệu rút khỏi nhiều kênh đầu tư. Các đại gia đang ôm tiền về két chờ thời cũng như phòng ngừa rủi ro trong tương lai gần.Bản tin ghi rằng trong quý 2/2018, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam ghi nhận quý có diễn biến tệ nhất trong một thập kỷ. Chỉ số VN-Index giảm 18,2%, từ đỉnh lịch sử hơn 1.200 điểm về sát 900 điểm trước khi hồi phục về 960 điểm vào cuối tháng 6.Trong phiên giao dịch 2/7, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm và tới đầu giờ chiều đã xuống gần ngưỡng 930 điểm. TTCK chứng kiến 3 tháng giảm liên tiếp và đang khởi đầu 1 quý mới khá buồn thảm. Điều đáng ngại là thanh khoản tụt giảm, giao dịch chỉ bằng 50% so với cuối 2017 và quý 1/2018.TTCK Việt chao đảo trong bối cảnh dòng vốn ngoại trên thế giới đang rút ra khỏi các thị trường mới nổi và cận biên, trong đó có Việt Nam. Cho dù áp lực rút ra khỏi Việt Nam thấp hơn nhiều các nước khác nhưng nó cũng gây tâm lo ngại đối với các nhà đầu tư trong nước.Riêng trong tháng 5, nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu Vinhomes (VHM), khối ngoại bán ròng hơn 5.600 tỷ đồng. Tình trạng bán ròng tiếp diễn trong tháng 6. Trong quý 2, tổng cộng khối ngoại đã bán ròng hơn 10 ngàn tỷ đồng.Dòng vốn ngoại rút ra trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều bất ổn về chính trị và một cuộc chiến thương mại đang nổ ra giữa Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn khác trên thế giới, trong đó có Trung Quốc và châu Âu.TTCK toàn cầu rơi vào tình trạng sụt giảm sâu. Chứng khoán Trung Quốc thậm chí được đánh giá đã rơi vào thị trường con gấu (giảm giá). Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc xuống mức thấp kỷ lục mới, thấp hơn so với mức xác lập sau cú sốc tỷ giá hồi tháng 8/2015. Chứng khoán Mỹ cũng chứng kiến những phiên giảm vài trăm điểm, xóa sạch đà tăng trong cả năm.Giá vàng trong khi đó tụt giảm xuống đáy 1 năm khi kết thúc phiên giao dịch cuối quý 2. So với cuối năm 2017, giá vàng thế giới giảm 50,5 USD/ounce, có giá quy đổi tương đương 34,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 2,1 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.Áp lực bán tháo diễn ra liên tục khiến mặt hàng kim loại quý chưa thể ngóc đầu. Đây là một diễn biến bất thường bởi thế giới trải qua một loạt các bất ổn địa chính trị cũng như căng thẳng thương mại leo thang giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới.Trên thế giới, giá nhiều đồng tiền số về gần 0, riêng đồng bitcoin mất 70% giá trị so với mức đỉnh được lập hồi tháng 12 năm ngoái, thị trường tiền số tiệm cận với bong bóng dot com khi chỉ số Nasdaq giảm 78%.Bản tin VietnamNet kể: Trong khoảng 2 tháng gần đây, thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước có dấu hiệu hạ nhiệt. BĐS TP.SG đã hạ nhiệt, không còn sốt nóng như hồi đầu năm, giao dịch chững lại rõ rệt và giá có xu hướng giảm. Đất nền được cho là hạ nhiệt trên diện rộng. Ở các đặc khu, các nhà đầu tư tháo chạy sau khi Chính phủ, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng siết chặt công tác quản lý đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.Thế là: Đại gia ôm tiền về két...Từ đầu năm tới nay, nhiều dự án chung cư cao cấp tại Hà Nội ghi nhận thanh khoản khá thấp, ế ẩm. Phần lớn các dự án phải ra ngoài hè phố chào mời khách hàng mua căn hộ. Dòng căn hộ tầm giá 1 tỷ hút người mua hơn. Tuy nhiên, ở cả 2 dòng này, số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường ngày càng ít ỏi, chủ yếu là người có nhu cầu mua sử dụng.