Tưởng Niệm 10 Năm Đại Lão HT. Thích Huyền Quang Viên Tịch Và 5 Năm HT. Nguyên Lai Chứng Minh Chùa Quang Thiện Viên Tịch

Hình ảnh trong Lễ Tưởng Niệm 10 Năm Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang viên tịch tại Chùa Quang Thiện.

Nuôi lớn trí đức: Người con Phật phải thường xuyên ôn học giáo pháp và hành trì nó tcuộc sống hằng ngày. Từ đó trí đức ngày một thêm lớn để mang lại sự an bình cho ta và người.



Tập sống đời phụng hiến: Sống cho người tức sống cho ta. Cảm ơn mọi nghịch cảnh và người được ta giúp. Vì đó là đất lành cho cây bi trí lớn mạnh.



Đuốc được thắp sáng: Đệ tử Phật là người được đón nhận ngọn đuốc được trao nầy trong mọi bước chân ta đến và đi. Đặc biệt chư huynh đệ đang sống tận trời Âu-Mỹ.



Mọi tổ chức Phật Giáo chỉ là phương tiện thiện xảo tiệp thế để làm hiển lộ Phật đạo. Phật đạo là gốc cây. Tổ chức là cành. Cành gốc bất nhị để tương tồn và hiệp lực cho nhau. Phải sáng suốc để tránh mọi bất hòa giữa những cành nhánh của một thân cây.



Xin đừng quên: Đừng quên mình là người Việt Nam của ngàn năm văn hiến. Da thịt nầy là của báu của quốc tổ bao đời. Hồn phách nầy là nghĩa khí tích tụ của hồn thiêng non nước.

Ontario, Nam California (Bình Sa)- - Vào lúc 10:30 sáng Thứ Bảy ngày 30 tháng 6 năm 2018, tại Chùa Quang Thiện, số 704 E. đường “E” ST., Ontario, CA 91764, do Hòa Thượng Thích Minh Dung, Phụ Tá Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Quang Thiện và Tu Viện Sơn Tùng cùng môn đồ pháp quyến đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Húy Kỵ Lần Thứ 10 Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, và 5 năm Đại Lão Hòa Thượng Thích Nguyên Lai Chứng Minh chùa Quang Thiện viên tịch.Khoảng 300 Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng trăm đồng hương Phật tử tham dự.Chứng minh và Tham dự lễ gồm có: HT. Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK; HT. Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT. Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hai Ngoại; HT. Thích Chơn Trí, Phó Chủ Tịch TĐGHPGVNTN/HN, Viện Chủ Chùa Pháp Vân; HT Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT. Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tich Ngoại Vụ HĐĐHGHPGVNTN/HK; HT. Thích Pháp Tánh, Viện Chủ Tu Viện Hoa Nghiêm; HT. Thích Trí Lãng; HT. Thích Thông Hải, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐĐHGHPGVNTN/HK; HT Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh GHPGVNTNHK; HT. Thích Minh Dung, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTN/HK; HT. Thích Minh Mẫn Viện Chủ Tổ Đình Chùa Huệ Quang; HT. Thích Như Minh, Viện Chủ Chùa Việt Nam; HT. Thích Minh Hồi, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN/HK; HT. Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN/HK; HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Tâm Vân, HT. Thích Giác Sĩ, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN/HK ,cùng nhiều Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, qúy Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô, nhiều nhân sĩ tri thức Phật Giáo, đại diện các cơ quan truyền thông báo chí, và đồng hương Phật Tử, v.v...Trước khi buổi lễ bắt đầu,, toàn thể môn đồ pháp quyến do HT. Thích Minh Dung đại diện làm lễ tác bạch thỉnh sư kinh hành đến lễ đài, tại đây môn đồ pháp quyến đãnh lệ tạ ơn.Nghi thức lễ tưởng niệm bắt đầu.Sau phần nghi thức tưởng niệm, Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK lên tuyên đọc tiểu sử của Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Đại Lảo HT. Thích Huyền Quang, trong lúc nầy Đạo hữu Quảng Tuệ đọc tiểu sử của Ngài bằng tiếng Anh.Sau phần tuyên đọc tiểu sử, Ca Sĩ Hồ Quốc Việt-Đức Khánh lên hát bản “Hoài Niệm Ân Sư”.Tiếp theo Đạo Từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK chứng minh buổi lễ. Trong phần Đạo từ có đoạn Trưởng Lão HT nói: “Mười năm đi qua sao như mới hôm nào gần đây, mới đó mà 10 năm vắng bóng của Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Đại Lão HT. Thích Huyền Quang. Ngài là ánh nhật nguyệt tròn sáng của Phật Giáo đương đại. 26 năm Ngài bị lưu đày, quản thúc chỉ vì đòi hỏi Phật Giáo Việt Nam phải được tự do sinh hoạt thuần túy tôn giáo của nó.”Trưởng Lão HT. tiếp:Hôm nay chúng con về đây để dâng lễ tưởng niệm, kỵ giỗ 10 năm Ngài viên tịch. Chúng con nguyện tay trong tay, lòng bên lòng để dìu nhau băng qua dòng sông cuộn chảy giữa đất trời Âu Mỹ. Xin Ngài độ trì cho chúng con.”Sau đó, Cảm niệm của Đạo hữu Quảng Thành Bùi Ngọc Đường là một Phụ tá thân cận của Đức Đệ Tứ Tăng Thống.Đạo hữu Quảng Thành cho biết:Hồi tưởng về Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống, không riêng gì chúng con mà hầu như tất cả các thành viên từng phục vụ giáo hội trước 1975, từ trung ương đến địa phương, từ Bến Hải đến Cà Mâu, Tăng Ni cũng như cư sĩ, đều nhớ đến hình ảnh vị Thương Tọa Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo. Ngài được Đại Hội thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tháng 1 năm 1964 cung thỉnh vào chức vụ Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo và được lưu nhiệm cho đến Đại Hội 6 năm 1974. Đúng 10 năm. Suốt 10 năm. Ngài ngồi đó lien tục, bền bỉ, khi thì tiếp Ban Đai Diện tỉnh này đến Ban Đại Diện tỉnh khác, giải quyết những mâu thuẩn, khúc mắt tại địa phương; khi thì tiếp phái đoàn này đến tổ chức nọ để trả lời hoặc trao đổi các vấn đề thời sự lien quan đến giáo hội và chính quyền. Có thể nói, bất kỳ lúc nào gặp chuyện khó khan cần giải quyết, cứ về Sài Gòn, vào văn phòng Giáo Hội tại chùa Ấn Quang là gặp Ngài, nhiều khi không có hẹn trước. Ngài ngồi đó lien tục, bền bỉ đến mức trở thành một hiện tượng bất thường, bởi vì khó co ai làm được. Ngài ngồi đó lien tục, bền bỉ như nhịp đập lien tục, bền bỉ của trái tim để cơ thể giáo hội được tồn tại. Đặc tính này nói lên bản chất tận tụy với trách nhiệm và lòng quý mến cán bộ giáo hội tại các địa phương của Ngài.. .Năm 1963, Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo được thành lập để chống lại chính sách kỳ thị và đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm, Hòa Thượng Tâm Châu làm Chủ tịch và Ngài cũng được thỉnh cử lảm Tổng Thư Ký, điều hành các công tác hành chánh, soạn thảo văn thư, tài liệu và phối hợp các sách lược tranh đấu. Ngày 11 tháng 6 năm 1963, Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu để kêu gọi Tổng Thống Ngô Đình Diệm thức tỉnh. Hình ảnh Hòa Thượng Quảng Đức ngồi ung dung tự tại giữa ngọn lửa bao phủ khắp thân người của Ngài, được truyền qua các máy truyền hình đến khắp nơi trên thế giới làm bàng hoàng, xúc động phần lớn nhân loại. Sự kiện này tạo thành những áp lực từ nhiều phía, trong nước cũng như ngoài nuớc, buộc chính quyền của Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải chấp nhận ngồi họp với Phật Giáo để giải quyết 5 nguyện vọng của Phật Giáo đưa ra sau biến cố đẩm máu tại đài phát thanh Huế trước đó.. .Nhưng quan trọng hơn, động cơ khiến ngài tận tụy, tha thiết trong những vai trò và trách nhiệm Tổng thư ký là Ngài luôn thao thức, sống chết vì tiền đồ của Phật giáo và Giáo hội. Và chính vì điểm này, Ngài không sợ tù đày chết chóc; Ngài không nao núng trước bạo lực, cưòng quyền. Ngược lại, từ nơi Ngài toát ra một hùng lực khiến bạo lực, cường quyền bị khuất phục. Điển hình: đầu tháng 5 năm 1992, khi Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Đệ Tam Tăng Thống viên tịch, Ngài đang bị quản thúc suốt 10 năm qua tại Quảng Ngãi và bị cấm không được đi Huế dự tang lễ. Ngài tuyên bố tuyệt thực và sẵn sàng lấy cái chết để tạ lỗi vì không về Huế để dự tang lễ được. Trước sự cương quyết của Ngài, chính quyền Cộng sản nhượng bộ để ngài ra đi. Tuy nhiên tại Huế Ban Tổ chức lễ tang nhà nước đã cấm không cho Ngài phát biểu. Dù vậy khi buổi lễ diễn ra, Ngài từ tốn nhưng dũng mãnh tiến lên trước linh đài, đảnh lễ giác linh Hòa Thượng và phát biểu trước sự xúc động của hàng nghìn Phật tử. Mặc dù bị cúp điện và máy phóng thanh, nhưng ngài vẫn trầm tỉnh, uy nghi phát biểu đến lời cuối cùng. Và chính trong buổi lễ này, ngài nhận ấn tín và di chúc của Hòa Thượng Đệ Tam Tăng Thống để tiếp nối sự truyền thừa của Giáo Hội cùng lúc phát động công cuộc vận động đòi hỏi sự phục hoạt cho Giáo Hội.Trong lời phát biểu, như là một sự thách đố đòi hỏi pháp lý của nhà nước đối với Giáo Hội, Ngài đã lặp lại những khẩu hiệu đã vang lên trong hội trường chùa Ấn Quang ở Đại Hội Bất Thường năm 1977:Pháp lý của Giáo hội là 2000 năm truyền đạo trên dải đất Việt nam này;Địa vị của Giáo Hội là 80% dân chúng già, trẻ, lớn, bé;Cơ sở của Giáo hội là nông thôn, thành thị, cao nguyên và hải đảo;Đó là cơ sở vững chắc muôn năm. Đó là Pháp lý, địa vị, cơ sở của Giáo HộiChúng ta hãy mường tượng, một người tù bị quản thúc trong vòng vay, an ninh nghiêm nhặt, bị cấm di chuyển, bị cấm phát biểu, vậy mà cuối cùng vẫn đi được, vẫn phát biểu được và phát biểu tất cả những gì muốn nói, làm được những gì dự tính muốn làm.Không phải ai cũng làm được, nếu không có bản lãnh, không có hùng lực toát ra từ bên trong...”Tiếp theo Thảo Hiền và Tâm Hải Minh hát bản “Cảm Niệm Ân Sư” để cúng dường nhân ngày giỗ Ngài.Sau đó là nghi thức tưởng niệm ngoài phần tụng kinh tiếng Việt còn có tụng kinh tiếng Pali do Ven. Bhante Sutadhara tụng, tụng kinh tiếng Anh do HT. Thích Ân Giao.Buổi lễ kết thức, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn, Giáo Phẩm, chư Tôn Đức Tăng, Ni thọ trao, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do Đạo Tràng Chùa Quang Thiện khoản đãi.