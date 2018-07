Texas: Chủ Đất Bị Tường Biên Giới Chia Cắt Được Giao Chìa Khóa

SAN BENITO - Bà Eloisa Tamez không nhận là người Mỹ hay dân Mexico – tổ tiên của bà là bộ lạc Lipan Apache sinh sống tại biên giới trước chiến tranh đưa tới tái phân định biên giới giữa Hoa Kỳ và lân bang phiá nam.Nay, tường biên giới do liên bang xây dựng cắt ngang vườn sau của bà, và bà gọi là “vi phạm quyền sở hữu đất”. 1 phần thửa đất của bà bên kia bức tường cao 18 feet này trở thành trống trải - liên bang không thể xây tường ngăn giữa dòng sông biên giới Rio Grande, nên phải dời tới bờ sông gần 2 dặm về hướng bắc. Nghĩa là tường biên giới xây dựng dưới triều Trump tiếp tục thành hình trên đất của bộ tộc và trại chủ. Điều này bắt đầu xẩy ra với bà Tamez từ khoảng 10 năm.Biên phòng giao cho bà chìa khoá để có thể qua phần đất rộng 1.2 hécta bên kia tường chỉ là sa mạc mọc tràn lan xương rồng và các bụi cây hoang dã. Đó là phần còn lại của đất tổ tiên rộng gần 5 hecta do 1 hoàng thân Tây Ban Nha cấp từ thế kỷ 18. Kiện, bà thua, đành phải nhận bồi thường bằng 56,000 MK.Số chủ đất tương tự cũng đuợc giao chià khoá tường biên giới.Hơn 50% số di dân bị bắt tại biên giiới trong tài khoá chấm dứt cuối Tháng 9-2017 đã bị bắt tại biên giới Texas.Đó cũng lý do Texas trở thành trung tâm của thảm cảnh phân ly gia đình gây bất bình khắp thế giới.Theo nhận xét của bà Tamez, nguyên nhân của khủng hoảng là do Lập Pháp không làm luật hữu hiệu – bà lên án các chính trị gia chơi thủ đọan, và đây không là lần đầu tiên người dân mất đất.