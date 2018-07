Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ Tại Tổ Đình Chùa Huệ Quang

Hình ảnh trong Khóa An Cư tại Tổ Đình Chùa Huệ Quang.

Santa Ana (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm Tổ Đình Chùa Huệ Quang tọa lạc tại số 4978 Westminster Ave, Thành phố Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm viện chủ đều tổ chức khóa An Cư Kiết Ha, đặc biệt khóa An Cư Kiết Hạ năm nay Tổ Đình Huệ Quang phối hợp cùng Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức. Hơn 250 chư tôn đức tăng ni tham dự.Lể khai mạc đã được long trọng tổ chức vào lúc 6 giờ sáng Thứ Hai ngày 2 tháng 7 năm 2018 và sẽ bế mạc vào ngày 8 tháng 7 năm 2018.Lễ khai mạc diễn ra tại Chánh Điện Tổ Đình Chùa Huệ Quang dưới sự chứng minh, tham dự của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; HT. Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, GHPGVN Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang; HT.Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT. Thích Thông Hải, Phó Chủ Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Viện Chủ Tu Viện An Lạc và Thiền Viện Chơn Không Hawaii; HT. Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Chùa Phật Tổ Long Beach; HT. Thích Minh Hồi, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Như Lai Thiền Tự San Diego; HT.Thích Giác Sĩ, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý; HT. Thích Minh Trí, HT.Thích Giác Pháp, HT.Thích Bữu Lợi... các Ni Trưởng Thích Nữ Như Hương, Thích Nữ Như Tịnh, Thích Nữ Giới Châu, các Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Thích Nữ Như Định...Trong phần Cung An Chức Sự trường hạ gồm có:- Chứng Minh: HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Giác Sĩ, HT. Thích Quảng Thanh, HT.Thích Nhật Quang, HT.Thích Minh Trí, HT. Thích Giác Pháp, HT.Thích Bửu Lợi, HT.Thích Minh Hồi.- Cố Vấn Chư Ni Trường Hạ: Ni Trưởng Thích Nữ Như Hương, NT. Thích Nữ Như Tịnh, NT. Thích Nữ Giới Châu, Ni Sư Thích Nữ Như Định, NS. Thích Nữ Như Ngọc.- Thiền Chủ: Hoà Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thiền Chủ: HT. Thích Nguyên Trí, HT. Thích Thiện Long.- Hóa Chủ: HT. Thích Thích Minh Mẫn.- Tuyên Luật Sư: HT. Thích Minh Đạt.- Ban Điều Hành Trường Hạ: HT. Thích Thông Hải.- Quản Chúng Tăng: HT. Thích Bửu Lợi, Phó Quản Chúng: Đại Đức Thích Chúc Tri, Đại Đức Thích Hạnh Tánh.Sau phần nghi thức khai mạc toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni cùng chụp hình lưu niệm trước Chánh Điện và trước sân chùa Huệ Quang.