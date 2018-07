Pala Nới Rộng Nhà Hàng Á Châu Noodles, Tzin “Ken” Kao Làm Chef Nhà Hàng Mới

PALA, CA, 1 Tháng Bảy, 2018….. Tiếp tục công trình tân trang của mình, Pala Casino Spa & Resort hôm nay loan báo đã nới rộng Nhà Hàng Á Châu Noodles đông người tới của mình và đã đưa Chef Tzin “Ken” Kao lên làm Chef nhà hàng mới.Trong công trình nới rộng, Pala đã tăng gấp đôi kích thước nhà bếp và số lượng chảo ‘wok’, tăng hơn gấp đôi con số chỗ ngồi tại nhà hàng chuyên biệt này, từ 45 lên tới 105 chỗ và đã thiết kế một quầy lớn hơn cho những món đặt ‘to-go’.Chef Ken đã trở thành Chef mới của nhà hàng Noodles sau tám năm làm Chef Á Châu tại nhà hàng Choices the Buffet của Pala. Gốc người Đài Loan, Ken đã bắt đầu nghề ẩm thực của mình dưới sự chăm sóc chỉ dẫn của Master Chef Chen và đã tới Mỹ vào năm 1982. Trước khi gia nhập toán chuyên viên ẩm thực Pala vào năm 2010, anh đã làm Chef tại nhiều nhà hàng Á Châu hàng đầu ở Orange County, CA, và Salt Lake City, UT.“Vì một số lý do, tinh thần sáng tạo trong lãnh vực ẩm thực, phẩm chất món ăn tuyệt hảo, giá cả phải chăng và phục vụ hữu hiệu nhanh chóng, Noodles đã sớm trở thành một trong những nhà hàng đông khách nhất của chúng tôi. Việc nới rộng kích thước cùng thực đơn của nhà hàng dưới sự điều động chỉ huy của Chef Ken Kao làm tăng thêm uy tín của Pala trong lãnh vực phục vụ không chỗ chê của mình,” Tổng Giám Đốc Bill Bembenek của Pala đã nói.Việc đến ăn ở nhà hàng Noodles đã trở thành một cảm nghiệm ăn uống Á Châu. Noodles cống hiến các món Á Châu đặc biệt của năm nền văn hóa, Nhật, Hoa, Hàn, Việt và Thái, với thực đơn in bằng bốn thứ tiếng, Anh, Hoa, Việt và Hàn.Vài món ăn chính ‘entree’ được nhiều người ưa chuộng của Chef Ken gồm món bò Teriyaki Beef với bò ướp xào nhanh lửa lớn dọn trong xốt ‘teriyaki’ và hành; món hải sản Seafood Delight, một kết hợp tôm, sò điệp, mực, chả cá và rau theo mùa, điểm nước xốt nhẹ nhàng hương vị tỏi, và món tôm Salted Shrimp, với tôm nguyên con chiên chảo ‘wok’ với hành lá và muối tỏi gia vị.Một món xúp được nhiều người ưa chuộng là món chính ‘entrée’ Thái, Gà Cay ‘Tam Kah’. Món này cống hiến bún dọn ăn với tôm, chả cá, sò điệp, mực, nấm tươi trong nước dùng vị ớt, chanh và xả. Hai món ăn Việt người người yêu thích là Phở Bò với bánh phở và thịt bò thái chan đầy nước phở truyền thống, và Bánh Canh, với tôm, sò điệp, mực và chả cá dọn với nước xúp tôm hùm và trứng.Noodles cống hiến sáu loại khai vị, món cuốn tôm và rau Shrimp & Vegetable Egg Rolls chiên ngập dầu và dọn ăn với xốt chua ngọt; món càng cua Stuffed Crab Claws nhồi tôm và dọn ăn với xốt mận; món sườn nướng Barbecued Spare Ribs kiểu Hoa; món hoành thánh tôm Shrimp Wontons, chiên ngập dầu hay là hấp; món Đậu Hũ Chiên, và một món Cuốn Việt Nam làm với tôm, bún, rau tươi, cuộn trong bánh tráng.Noodles phục vụ nhiều loại nước uống không-rượu và có-rượu, nóng và lạnh, gồm các loại’ nước ngọt có hơi ‘soft drink, sữa đậu nành, trà nóng, Trà Đá Thái, Nước Trái Cây Tươi, Cà Phê Đá Việt Nam, Rượu Sake cùng nhiều loại bia nhập cảng và nội địa.“Thực đơn của chúng tôi đa dạng và tiếp tục biến hóa. Nhân viên của chúng tôi tiêu biểu cho nhiều gốc gác. Nhưng chúng tôi làm việc chung với nhau để sáng tạo ra những gì tuyệt diệu nhất của mỗi nền văn hóa,” Chef Ken đã nói.Nhà hàng Noodles mở cửa 11 a.m. - 2 a.m., Chủ Nhật tới Thứ Sáu, và 11 a.m. - 4 a.m. vào Thứ Bảy.Về Pala Casino Spa & ResortPala Casino Spa & Resort gồm một sòng bài phong-thái-Las-Vegas với 2,250 máy kéo, 84 bàn bài và bảy bàn đánh Poker; một khách sạn 507 phòng; năm hồ tắm, hai bồn tắm nước nóng và 14 lều ‘cabana’, một khu Spa & Salon’ đầy đủ dịch vụ rộng 10,000 sq ft với 17 phòng trị liệu, hai lều ‘cabana’ và một trung tâm thể dục tối tân. Pala cũng còn cống hiến một khu chơi bài không khói thuốc, vây quanh bằng tường kính, rộng 15,000 sq ft, 10 nhà hàng và một diện tích 40,000 sq ft cho các cuộc gặp gỡ và hội nghị. Pala Casino Spa & Resort đoạt giải AAA Four-Diamond Award trong 15 năm liên tiếp. Khu Pala RV Resort cho xe-nhà-ở mới, khai trương ngày 23 Tháng Năm 2016, cống hiến 100 chỗ đậu cho các xe-nhà-ở RV và xe-kéo-theo ‘trailer’ chiều dài từ 55 tới 70 ft và đầy đủ các tiện nghi cho khách RV. Pala RV Resort đã được Good Sam, tạp chí chấm điểm RV Resort toàn quốc, cho điểm hoàn hảo 10/10*/10 trong ba năm liền. Các tạp chí Trailer Life và MotorHome đã trao cho Pala RV Resort các giải vàng Gold Awards là Best RV Resort Casino (Khu cho Xe-Nhà-Ở Hạng Nhất) và Best Campground Resort (Khu Cắm-Lều-Trại Hạng Nhất) trong những năm 2016 và 2017. Khu Pala Spa tối tân của cơ sở đã được Spas of America mệnh danh là Spa số một trong ngành kỹ nghệ sòng bài và Spa số hai ở Bắc Mỹ trong năm 2017. Pala Spa cũng được xếp hạng trong 100 Spa hàng đầu và 10 Spa hàng đầu trong mười hai năm liên tiếp. Pala Casino Spa & Resort đã được công chúng chọn làm Sòng Bài Hạng Nhất ‘Best Casino’ ở San Diego trong cuộc thăm dò A-List thường niên 10News.com do đài KGTV-TV 10 News ở San Diego bảo trợ. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào thăm http://www.palacasino.com/vi