Pechanga Resort Casino Hãnh Diện Giới Thiệu Vòng Đại Chung Kết 2018 Cuộc Thi Hoa Hậu Trung Quốc Hoàn Vũ Khu Vực Mỹ Châu

Bích chương Pechanga.Vòng Đại Chung Kết 2018 Cuộc Thi Hoa Hậu Trung Quốc Hoàn Vũ Khu Vực Mỹ Châu sẽ được tổ chức ở Pechanga Theater vào Chủ Nhật, 5 Tháng Tám. Năm nay, ban tổ chức Pheonix TV sử dụng chủ đề “Sức Mạnh Phái Nữ – Good Power – Nữ Tính Lực Lượng” cho Cuộc Thi Hoa Hậu Trung Quốc Hoàn Vũ để minh chứng cho khán thính giả trên toàn thế giới về sự sáng chói và tự tin của phụ nữ Trung Hoa thế hệ mới.Cuộc Thi Hoa Hậu Trung Quốc Hoàn Vũ đã được tổ chức thành công trong hơn 15 năm và là một trong những cuộc thi tuyển hoa hậu quốc tế vinh dự nhất. Là cơ sở casino & resort lớn nhất vùng bờ Tây, và với một cam kết tận tụy phục vụ cộng đồng Á Châu đã từ rất lâu, rõ ràng Pechanga Resort Casino là địa điểm lý tưởng nhất để tổ chức cuộc tranh đua này. Vì Pechanga vừa mới hoàn tất công trình nới rộng mang tính lịch sử trị giá 300 triệu đô của mình với việc tưng bừng khai trương khu tháp khách sạn resort mới cùng những những tiện nghi mới thêm vào của mình nên Pechanga sẽ trở thành diễn đài huy hoàng nhất cho những người đẹp Trung Hoa trên khắp thế giới tự giới thiệu và can đảm theo đuổi những ước mơ của mình.Tháp khách sạn mới của khu resort cống hiến những phòng tân tiến và những suite xa hoa tráng lệ với tầm nhìn từ sàn tới trần ra đến những cảnh trí tuyệt vời chung quanh, từ khu đồi núi Temecula Mountains phía Nam, tới sân Golf Journey và những nét đẹp đô thị của Temecula. Khu Spa phong cách resort hai tầng sang trọng hoàn toàn mới với 17 phòng chăm sóc, sauna, hai hồ tắm thủy liệu pháp, một hồ tắm lộ thiên với các lều cabana, và một salon đầy đủ dịch vụ cho quý bà và quý ông. Quần thể hồ tắm phong thái resort rộng 4.5 acre, các cầu trượt nước, và quầy bar có thể bơi tới tận chỗ mang tên The Cove ra mắt phục vụ khách hàng vào mùa xuân này, cùng lúc với nhà hàng Coveside Grill, cống hiến thật nhiều chọn lựa ăn uống phục vụ ngay bên hồ tắm hay tại bàn. Pechanga muốn mang trải nghiệm giải trí của quý vị lên một cấp đẳng khác, và đó chính là một phần mục tiêu công trình nới rộng trị giá 300 triệu đôla. Bên cạnh rạp Pechanga Theater với 1,200 chỗ ngồi, trung tâm sinh hoạt Pechanga Summit hoàn toàn mới với diện tích 40,000 sq ft rõ ràng tạo những ấn tượng sâu đậm, và có khả năng tổ chức tất cả mọi loại tụ hội, từ những chương trình sinh hoạt công ty đến các buổi trình diễn trên sân khấu, và hoạt động thể thao trên đài đấu trường như các trận MMA. Thêm vào đó, cơ sở resort cũng có một đội ngũ host xuất sắc nói tiếng Việt, cống hiến những trải nghiệm VIP thượng hạng cho quý khách Việt. Mười sáu năm phục vụ xuất sắc, các phòng nghỉ hạng Four Diamond, và vui chơi đánh bài cấp đẳng thế giới. Xin hãy đến khám phá sự khác biệt và nhìn tận mắt những gì đã làm Pechanga Resort Casino trở thành địa phương vui chơi đánh bài cấp đẳng thế giới và giải trí tuyệt hảo gần gũi thân thiện nhất với người Á Châu trên khắp toàn cầu.Những show nghệ thuật tại Pechanga Theater cống hiến cái thú thưởng thức nhạc hội, thoải mái, thân thương. Rạp có 1,200 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh tối tân hoàn hảo cho mọi show. Xin hãy đến thưởng thức tài nghệ những nghệ sĩ ái mộ của mình tại Pechanga để rồi ghi nhận cảm nghiệm mức độ thoải mái mà những cơ sở khác khó theo kịp, với những dịch vụ đậu xe valet miễn phí và tự đậu xe lấy theo ý, xe đưa đón casino/resort miễn phí, những chọn lựa ăn uống ngon lành, bình dị tại chỗ, ghế ngồi thoải mái và ngồi nhìn thật rõ từ bất kỳ vị trí nào trong rạp.Xin mời quý vị đến trải nghiệm cái “Thú Giải Trí ở Một Cấp Đẳng Khác” tại Pechanga Resort Casino và chứng kiến sự biến chuyển tột độ và sự nở rộ của cái đẹp.Về Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 4.500 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.Pechanga Resort Casino proudly presents theMiss Chinese Cosmos Pageant of the Americas 2018 Grand FinaleThe Miss Chinese Cosmos Pageant of the Americas 2018 Grand Finale will be held at the Pechanga Theater on Sunday, August 5th. This year, the organizer Pheonix TV uses the theme “Good Power” for the Miss Chinese Cosmos Pageant to demonstrate the brilliance and confidence of the new generation Chinese women to audiences worldwide.The Miss Chinese Cosmos Pageant competition has successfully been held for more than 15 years and is one of the most honorable international beauty pageants ever held. As the largest casino & resort on the west coast and with a long time commitment to Asian community, Pechanga Resort Casino without doubt is the most ideal host for the event. As Pechanga has just completed its new historical 300-million dollar expansion with the grand opening of it’s new resort tower and newly added amenities, Pechanga will become the most prestigious platform for Chinese beauties from all over the world to present themselves and bravely pursue their dreams.Pechanga’s new resort tower offers modern guest rooms and lavish suites with floor-to-ceiling views of the surrounding south Temecula Mountains, the Journey golf course and the Temecula cityscape. The brand new, luxury two-story spa and resort features 17 therapy rooms, sauna, two hydrotherapy pools, an outdoor pool and cabanas, and a full-service salon for men and women. The 4.5-acre resort style pool complex, waterslides, and swim-up bar called The Cove was unveiled this spring along with the new Coveside Grill restaurant, offering a variety of delicious bites served poolside or table-side. As part of the $300-million expansion, Pechanga wants to bring your entertainment experience to the next level. Besides the 1,200 seats Pechanga Theater, the brand new 40,000 square feet Pechanga Summit truly impresses and accommodates everything from corporate events, stage performances, and arena sports such as MMA fights. In addition, the resort also has an exceptional team of Chinese speaking hosts that provides VIP experiences to Chinese guests. Sixteen years of outstanding services, four diamond accommodations, and world-class gaming. Discover the difference and see what makes Pechanga Resort Casino the most global Asian-friendly destination for world-class gaming and premium entertainment.Shows in the Pechanga Theater offer a comfortable and intimate concert experience. With 1,200 seats in its theater, each show features state-of-the-art and acoustically perfected sound. Enjoying your favorite artists at Pechanga versus other venues proves effortless with free valet and self-parking for guests, complimentary casino/resort shuttles, gourmet and casual dining options on site, plus comfortable chairs and an up-close view from every theater seat.Come and experience “Entertainment on Another Level” at Pechanga Resort Casino and witness the ultimate metamorphosis and the blossoming of beauty.About Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Voted the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 4,500 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free 1-888-PECHANGA or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.