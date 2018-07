Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học Tháng Bảy

(Xem: 161)

Westminster (Bình Sa)- - Trước hiểm họa mất nước mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị ban hành Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế:Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang, thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm như một sự đổ bộ của Trung Quốc với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Bắc Kinh, đây là ba vị trí ảnh hưởng an ninh quốc gia. Ngoài ra Luật An Ninh Mạng của chính quyền Cộng Sản cũng đã thành hình để tạo phương tiện hợp pháp đàn áp và cướp đi tự do của người dân Việt Nam.