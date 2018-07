Kim Jong-un Có Thể Gặp Lại Trump Tháng 9 Tại New York

WASHINGTON - 2 nguyên thủ Hoa Kỳ và Bắc Hàn có thể tái ngộ vào Tháng 9, khi các nhà lãnh đạo thế giới tụ họp tại New York để dự đại hội đồng LHQ họp hàng năm.Tin Axios dẫn lời các viên chức xác nhận: Kim Jong-un phải chứng tỏ tiến bộ về phi nguyên tử để hội kiến thứ nhì trở thành hiện thực.TT Trump tiếp Kim lần thứ nhì cũng là “dùng củ cà-rôt” để khuyến khích nhà lãnh đạo Pyongyang chuyển động thật sự.Mới đây, TT Trump có phao tin “Không chắc gì cam kết của Kim đuợc xúc tiến”.Trong cuộc phỏng vấn dành cho Maria Barttiomo của Fox News, ông Trump nói “Tôi bắt tay, tôi thực sự muốn tin vào ý định của Kim. Tôi từng trải qua các thương luợng – quý vị đã bao giờ gặp tình huống mà đối tác không thi hành chưa?. Đó là điều có thể”.Nhìn chung thì ông Trump có vẻ lạc quan về tương lai của đất nước Bắc Hàn.Các chi tiết trong cam kết Singapore không đuợc công bố - twitter của ông tiếp theo hội ngộ ngày 12-6 ghi “Mọi người có thể cảm thấy an toàn hơn – không còn mối đe dọa từ Bắc Hàn…”Nhưng, NBC dẫn các nguồn tin nội bộ theo đó tình báo Hoa Kỳ tin rằng Pyongyang đã tăng sản xuất nhiên liệu nguyên tử tại nhiều cơ sở trong vài tháng gần đây – Kim có thể giấu các cơ sở nguyên tử trong khi tìm kiếm thêm nhân nhuợng từ Washington.1 viên chức nói: có bằng chứng không thể chối cãi chế độ Kim đang tìm cách đánh lừa chúng ta.Trump nói với bà Maria Bartiromo rằng, “Tôi nghĩ họ [Bắc Hàn] rất nghiêm túc về việc đó [phi nguyên tử]. Tôi nghĩ họ muốn làm điều đó.”Báo The New York Times cho biết Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mkie Pompeo sẽ thực hiện chuyến đi Bắc Hàn lần thứ 3 trong tuần này với lịch trình giải giới của Bắc Hàn.