Hồ Sơ Di Trú Tồn Đọng Chờ Xét Lên 730,000, Tăng 87%

WASHINGTON - Số hồ sơ xin nhập tịch của di dân tới Hoa Kỳ hợp pháp tăng vọt từ khi TT Trump trở thành nhà lãnh đạo hành pháp liên bang.Phúc trình từ 1 tổ chức bênh vực di dân là “National Partnership for New Americans - NPNA” cho hay số hồ sơ nhập tịch đang chờ cứu xét là gần 730,000, tăng hơn 87% so với năm 2015, khi ông Obama là chủ nhân Bạch Ốc.Ông Joshua Hyot, giám đốc NPNA, mô tả thủ tục của triều đại Trump là 1 bức tường ngăn thứ nhì ngoài tường biên giới – ông ước luợng thời gian trung bình của tiến trình cứu xét tại thẩm quyền di trú và nhập tịch (USCIS) là 20 tháng.Trong năm qua, hơn 925,000 di dân hợp pháp bắt đầu là thủ tục nhập tịch. Con số ghi nhận ngày cuối năm 2015 là 388,832 hồ sơ tồn đọng.Theo phúc trình NPNA, 1 số tiểu bang dựng lên các trở ngại lớn để từ chối, là Hawaii, Alabama, Nevada, New Mexico, Utah và Pennsylvania.NPNA cho biết thêm: từ Tháng 10-2017, số hồ sơ tồn đọng tăng tại 19 tiểu bang, từ quản hạt Washington D.C đến Wisconsin, Texas, New York, Louisiana … và không gồm California. Các nơi tăng nhiều nhất là Utah 53%, Texas tren 50%.Một số dân biểu đang làm công văn để yêu cầu viên chức đứng đầu USCIS giải thích.Giám đốc USCIS L. Francis Cissna xác nhận với thông tấn AP: đang tuyển dụng thêm luật sư và chuyên viên để tăng tốc giải quyết.