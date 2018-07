Dân Oan Tự Thiêu Giữa Hà Nội

HANOI -- Một cựu trưởng thôn ở Hà Nội “tự thiêu” trưa hôm 2/7 để kêu oan về một vụ án đất đai. Tin của các báo trong nước cho hay, một số nhân viên công an và người dân đã cố dập lửa, đưa người đàn ông đi cấp cứu trong tình trạng “bị bỏng nặng”.Bản tin VOA ghi rằng Ông Bùi Hữu Tuân, 58 tuổi, từng là người đứng đầu của một thôn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông đã thực hiện hành động mang tính tuyệt vọng ngay sau khi bước ra khỏi Trụ sở Tiếp dân Trung ương. Anh Lê, con trai ông, cho VOA biết, ông sẽ phải “đi cải tạo” từ ngày 3/7 theo một bản án mà gia đình ông cho là “oan trái”.Anh Lê nói về tình trạng của bố anh hiện nay:“Bố tôi vẫn đang cấp cứu, vẫn hôn mê, vẫn đang thở ôxy. Bác sĩ vẫn đang theo dõi. Các bác sĩ bảo tiên lượng xấu. Tôi mong làm sao ông không sao”.Tin trên một số báo trong nước viết rằng vào năm 2012, ông Tuân và hai phó thôn khác giao gần 1.700 m2 đất cho 20 hộ dân nộp đơn xin đất để làm lăng mộ khi chưa có quyết định của “cấp có thẩm quyền”. Cùng với việc giao đất, 3 ông đã thu của các hộ dân hơn 68 triệu đồng.Các báo đưa tin rằng Ủy ban Nhân dân Xã Hợp Đồng, đơn vị hành chính quản lý thôn của ông Tuân, khẳng định ông Tuân “đã giao đất trái thẩm quyền” và yêu cầu ông “hoàn trả số tiền đã thu của các hộ”.Vụ việc không dừng lại ở đó khi công an tiến hành điều tra do có đơn tố cáo từ một người trong thôn. Đến đầu tháng 10/2016, công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Bùi Hữu Tuân về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.Sang năm 2017, tòa án cấp huyện đã tuyên phạt ông Tuân 5 năm tù, hai vị phó của ông chịu các mức án từ 12 đến 30 tháng tù.Anh Lê cho VOA biết rằng bố anh đã “kháng cáo và được giảm còn 3 năm tù”, nhưng ông tiếp tục kêu oan vì ông và gia đình “có bằng chứng là cấp xã đã đồng ý về việc giao đất”, song sau đó “họ đã trốn tránh trách nhiệm, đẩy mọi tội lỗi cho ông chịu”.Anh Lê nói thêm:“Cách đây 1 hay 2 năm có người kiện bố tôi bán đất trái thẩm quyền. Trên xã, địa chính xã gọi điện cho bố tôi bảo là khi công an điều tra thì đừng khai địa chính đi đo. Họ xui bố tôi thế. Có gì trên xã sẽ giải quyết. Bố tôi sẽ không bị làm sao”.Người con trai của ông Tuân khẳng định, gia đình “vẫn còn giữ các giấy tờ của các cán bộ xã như chủ tịch và phó chủ tịch đồng ý cho ông thu tiền của các hộ xin đất”. Bên cạnh đó, gia đình cũng “lưu lại bản ghi âm các cuộc gọi của địa chính xã”.Theo lời anh Lê, ông Tuân “rất uất ức” vì “không chỉ bị chủ tịch, phó chủ tịch bỏ rơi” mà còn bị bí thư xã làm báo cáo “sai sự thật”, “đổ vấy mọi sai phạm cho ông”.Anh cho biết bố anh đến văn phòng tiếp dân vào sáng 2/7 để nộp đơn xin hoãn đi tù với mong muốn tiếp tục có thời gian xin minh oan. Anh Lê cho rằng sau khi nghe cán bộ tiếp dân nói họ chỉ có thể nhận đơn chứ không thể ra quyết định hoãn thi hành án tù, ông Huân đã “nghĩ quẩn” và “tự thiêu”.VOA cũng ghi nhận rằng liên quan tới vụ này, trang tin của tờ Kinh tế Đô thị dẫn lời Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hôm 2/7 “yêu cầu Bộ Công an làm rõ vụ việc”.Theo trang Dân Việt, ông Bình nói rằng cựu Trưởng thôn này “vi phạm pháp luật, bán đất công và bị tòa án hai cấp xét xử”.Ông cũng nói rằng “thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng đang tập trung giải quyết các vấn đề khiếu kiện, bức xúc kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, không để xảy ra các điểm nóng”.Trong khi đó, bản tin RFA ghi lời Bà Phạm Thị Hòa, một dân oan ở Cát Thành, Phù Cát, Bình Định có mặt tại hiện trường cho biết bà có nhìn thấy đám khói và người tự thiêu bị cháy đen. Bà cho biết thêm về trường hợp khởi kiện của bản thân.Tôi tới nhiều lần mà nó không có tiếp. Đơn mình tố cáo Hồ Quang Dũng, Chủ tịch tỉnh Bình Định nhưng mà nó không giải quyết, nó đẩy mình về tỉnh. Xã, huyện, tỉnh hợp phe nói là bà muốn đi đâu kiện thì đi chứ xã, huyện, tỉnh là một, không có ai giải quyết cho bà đâu. Tôi ra ngoài này từ năm 2010, đến năm 2016 thì ông Trương Hòa Bình đã đưa giấy về để giải quyết cho dân Bình Định, lấy danh sách này nọ hết nhưng mà không giải quyết. Hôm tháng chạp vừa rồi ở tới ngày 28 tết, ông Hồ Quang Dũng đưa giấy mời về giải quyết mà khi về tới nhà rồi thì cũng không giải quyết. Dân điêu đứng không biết đi đâu hết.