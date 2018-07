Nữ Việt Kiều Nhập Lậu 18 Xe Gian Thuế 1.6 Triệu Đô, Trốn

“Riêng Helena Phạm đã bỏ trốn, đang bị truy nã, chờ bắt được sẽ xử lý sau.”

SAIGON -- Một nữ Việt kiều về nước quậy tưng bừng, khi lộ chuyện đã bỏ trốn.Hai báo Tin Tức VN/Sức Khỏe Cộng Đồng có bản tin nhan đề “Truy nã bà trùm nhập lậu siêu xe” hôm 2 tháng 7/2018 cho biết rằng nữ Việt kiều đóng vai Việt kiều hồi hương đã mang siêu xe về VN nhập lậu.Bản tin nói: Một trùm buôn lậu cùng đồng bọn nhập 18 siêu xe và bỏ trốn khi đồng bọn sa lưới.Ngày 2/7, Viện KSND TPSG cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Trần Văn Bằng (sinh năm1987), Bùi Lê Việt Khôi (sinh năm 1983) cùng 14 đồng phạm khác về tội buôn lậu và giả mạo trong công tác.Từ đầu năm 2012 đến giữa năm 2013, lợi dụng chính sách nhập khẩu ô tô đang sử dụng theo diện tài sản của Việt kiều hồi hương, Helena Phạm cấu kết với 1 số đối tượng trong nước như: Trần Văn Bằng, Bùi Lê Việt Khôi để làm hồ sơ nhập lậu ô tô các loại có giá trị đắt tiền như: BMW, Lexus, Audi, Land Rover…Quá trình điều tra xác định, Helena Phạm dùng thông tin giấy tờ do Chính phủ Mỹ cấp, dùng thông tin khai báo địa chỉ thường trú khống tại Việt Nam để trực tiếp mua các loại xe, rồi chuyển bằng đường tàu biển từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ. Đến nay xác định, Helena Phạm đã nhập lậu 18 chiếc ô tô, có tổng giá trị khoảng 17 tỉ đồng.Bản tin ghi rằng công an xác minh các hồ sơ này tại Cục hải quan TPSG và làm rõ, tất cả đều không đúng quy định. Qua đó, Helena Phạm cùng đồng bọn đã trốn khoản thuế lên đến 36 tỉ đồng.Con số trốn thuế 36 tỷ đồng VN tương đương 1,6 triệu Mỹ Kim.Công an làm rõ, hoạt động của Helena Phạm cùng đồng phạm có sự giúp sức của 1 số cán bộ Hải quan, nhân viên ở các phòng công chứng đóng trên địa bàn TPSG.Bản tin thêm: