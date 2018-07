Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ, Hội Đoàn, Đồng Hương Nam California Cùng Đồng Hương Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Dân Chủ VN

Trong buổi thắp nến, cầu nguyện.

Westminster (Bình Sa)- - Trước hiểm họa mất nước mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị ban hành Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế:Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang, thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm như một sự đổ bộ của Trung Quốc với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Bắc Kinh, đây là ba vị trí ảnh hưởng an ninh quốc gia. Ngoài ra Luật An Ninh Mạng của chính quyền Cộng Sản cũng đã thành hình để tạo phương tiện hợp pháp đàn áp và cướp đi tự do của người dân Việt Nam.Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK)và Cộng Đồng Phật Giáo Nam Cali đã tổ chức buổi họp báo và thắp nến cầu nguyện để yểm trợ cho đồng bào quốc nội đang rầm rộ xuống đường phản đối Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng.Buổi Họp Báo và Thắp Nến đã được Tổ Chức vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Chùa Bát Nhã (Văn Phòng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ) số 4717 West First Street, Santa Ana, CA 92703.Tham dự buổi thắp nến cầu nguyện có hằng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử.Chư Tôn Giáo Phẩm có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới, HT. Thích Tín Nghĩa Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, HT. Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ, HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, HT. Thích Minh Mẫn Viện Chủ Chùa Huệ Quang, HT. Thích Giác Sĩ, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp cùng đông đủ các Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni trong Hội Đồng Điều Hành và các chùa, tự viện Nam California.Về phía quan khách: Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ co:ù Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, Linh Mục Mai Khải Hoàn, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, ông Phạm Văn Hùng.Về phía dân cử có Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali; Nghị Viên Thu Hà Nguyễn (Ban Liên Lạc các Hội Đoàn Giới Trẻ), Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Sergio Contreras, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, anh Lý Vĩnh Phong, đại diên Dân Biểu Liên Bang Lou Correa cô Chisty Linh Lê, ông Phan Kỳ Nhơn Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia, ông Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, ông Đoàn Ngọc Đa, Hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng và phái đoàn, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa Hội trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Kỹ sư Tạ Trung, Hội Trưởng Hội Bình Thuận, Đặc biệt có sự tham dự của ông Võ Đại Tôn, Chủ Tịch Liên Minh Quang Phục Việt Nam đến từ Úc Châu, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Đoàn Thanh Niên Cao Đài, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ cùng một số qúy vị đại diện các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng cùng đồng đảo các cơ quan truyền thông.. .Điều hợp chương trình phần nghi thức do Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật, Đốc Sự Nguyễn Phú Hùng,Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán.Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,ø Trưởng Ban Tổ Chức buổi họp báo và thắp nến lên có lời chào đón chư tôn đức, quan khách, các cơ quan truyền thông và toàn thể đồng hương, đồng bào Phật tử tham dự.Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nói, “Tục ngữ VN chúng ta có câu Quốc Gia hưng vong, thất phu hữu trách đất nước thịnh, suy thì mọi người dân đều có trách nhiệm. Hiện nay đất nước VN chúng ta đang đứng trước hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng thì mọi người dân nước Việt trong đó có Cộng Đồng Phật Giáo VN, dù ở đâu cũng đều có trách nhiệm đứng lên bảo vệ quê hương và dân tộc. Đảng, Quốc Hội và chính quyền CSVN đã đặt quyền lợi và sự sống của cá nhân mình lên trên quyền lợi và sự tồn vong của dân tộc khi dựa vào ba Dự luật Kinh Tế tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Dự luật ba Đặc Khu và luật An Ninh Mạng là hành động Hán Hóa, hành động bán nước của nhà cầm quyền CSVN, vi phạm trắng trợn quyền tự do của con người. Chính vì thế, để phản đối việc làm sai trái đó của chính quyền CSVN, Giáo Hội Phật Giáo VNTNHK quyết định tổ chức buổi họp báo cũng như đêm cầu nguyện thắp nến hôm nay để nói lên rằng đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước đồng lòng chống dự Luật Ba Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng của Đảng và Quốc Hội, chính quyền CSVN. Chúng ta có mặt tại đây cũng để góp lời cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo CS Việt Nam sớm thức tỉnh và mau quay về với đại khối dân tộc để sửa đổi những lầm lỗi nghiêm trọng hầu dẫn đến đất nước khỏi rơi vào tay ngoại bang.”Sau đó HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK lên điều hành buổi họp báo và thắp nến cầu nguyện, mở đầu HT. nói: “Hiện tình trên quê hương Việt Nam cực kỳ nghiêm trọng, và dân tộc Việt Nam hàng triệu người đã đứng lên đòi CSVN phải hủy bỏ dự luật Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng trong nhiều tuần qua. Trước hiện hình đó, giáo hội đồng hành cùng người dân Việt Nam, cùng góp tiếng nói, góp hành động và ý nghĩ để cùng người dân Việt Nam lấy lại sự tự do cho quê hương, dân tộc của giống nòi và độc lập cho lãnh thổ, lãnh hải của quê hương.”Sau đó HT. mời Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ lên phát biểu và cầu nguyện. Mở đầu, Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn nói: “ trước tình thế dầu sôi lửa bỏng trong nước, Mục sư kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục biểu tình lên án Đảng Cộng Sản, Quốc Hội và nhà cầm quyền CSVN bán nước.Sau đó, Linh Mục Mai Khải Hoàn đại diện HĐLT dâng lời cầu nguyện: “Chúng con nguyện xin Thiên Chúa là Thượng Đế, là Đấng Tối Cao, là ông Trời xin đánh thức lương tâm của nhà cầm quyền CSVN hãy quay về với dân tộc và đất nước VN, và phải chấm dứt hành động bạo tàn, đàn áp và bóc lột dân lành VN, phải chấm dứt thái độ đê hèn làm tay sai, bán nước cho Tàu Cộng, đừng ác với dân và hèn với giặc.”Tiếp theo phần phát biểu của ông Phát Bùi Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống CS và tay sai lên phát biểu.Sau đó, Nghị Viên Thu Hà, Nghị Viên Sergio Contreras, ông Lý Vĩnh Phong, cô Christy Linh Lê cô Frances Nguyễn Thế Thủy lên phát biểu, trong lời phát biểu những người trẻ nầy đã nói: “chùng cháu quyết noi gương những bậc tiền nhân, qúy bác, qúy chú sẽ làm bbất cứ việc gì co thể làm được để yểm trợ cho công cuộc đấu tranh của đồng bào ta trong nước.”Tiếp theo lời phát biểu hết sức hùng hồn nhưng đầy xúc động của chiến sĩ Võ Đại Tôn, một người chiến sĩ đã đấu tranh không mỏi mệt để bảo vệ quê hương đất nước, ông kêu gọi đồng bào hải ngoại hãy đoàn kết một lòng để yểm trợ cho đồng bào trong nước trước cuộc đấu tranh không sợ hải để bảo vệ giang sơn tổ quốc.Sau đó, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK công bố lập trường của GHPGVNTNHKHT. cho biết: Kể từ năm 1975, sau khi Cộng sản Bắc Việt toàn chiếm Miền Nam Việt Nam, hàng triệu người đã vượt biển, vượt biên, rời khỏi đất nước để mưu tìm tự do; và hàng chục triệu người khác đã phải ở lại để gánh chịu bao bất công, tủi nhục, nghèo đói, mất tất cả các quyền căn bản của con người trên chính quê hương của mình.Sau 43 năm cai trị một cách độc tài dưới cái vỏ “cộng sản” lỗi thời, những đảng viên CSVN càng lúc càng lộ rõ ý đồ bán nước, buôn dân, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân và đảng phái mà quay lưng với dân tộc.Đạo từ của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới trong lời Đạo từ Trưởng Lão HT. nói: “Suốt 4,000 năm, các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn muốn nuốt Việt Nam nhưng nuốt không nổi. Đối với luật nhân quả nhà Phật, xem nhân thì biết quả, đảng CSVN hiện nay lộ diện là tên bán nước. Hôm nay đứng tại chỗ này, tôi kêu gọi tất cả đồng bào trong nước hãy tiếp tục biểu tình nhiều hơn nữa, mạnh dạn hơn nữa.”Kỹ Sư Trung Tạ, với tính cách là hội trưởng Hội Thân Hữu Bình Thuận, và là một con dân Phan Rí, nói: “Trong cuộc đấu tranh bão lửa vừa qua tại Việt Nam, cùng toàn quốc xuống đường biểu tình phản đối dự luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng, những người con dân hiền hòa chất phác của tỉnh Bình Thuận đã đổ máu, anh dũng đứng lên gióng lên tiếng nói đầu tiên để bảo vệ đất nước.. .”Sư Cô Chân Giác, Niệm Phật Đường Phổ Độ, phát biểu: “Bài học thuộc lòng thời tiểu học tôi vẫn nhớ: ‘Tôi yêu đất nước tôi, tôi mến dân tộc tôi, tôi trọng linh hồn của tổ tiên tôi, nên mỗi cành cây ngọn cỏ của non sông hoa gấm này đều phảng phất hồn thiêng của tổ tiên tôi.’ Nhưng bây giờ CSVN bán nước hại dân, họ có học tới trình độ tiểu học như tôi không? Họ có lương tâm, có tình thương nước thương dân, cành cây ngọn cỏ của non sông hoa gấm Việt Nam không? Tôi muốn gởi những câu này cho những vị ‘Lãnh đạo đất nước có học’ bài học thời tiểu học của tôi mà tới bây giờ, bà già hơn 80 tuổi này vẫn nhớ!”Tiếp theo, Thượng Tọa Thích Nhật Trí, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ lên tuyên đọc “Bản Lên Tiếng về Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh-Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.”