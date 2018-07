Tướng Lãnh, Tự Thiêu, Nghiện Game, Sụt Lún...

Xuân NiệmTướng Không quân, nhưng lại tham nhũng đất... Bây giờ mới lộ.Bản tin VOA kể: Hai tướng cao cấp thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bị cơ quan giám sát của Đảng Cộng sản đề nghị xử lí kỉ luật liên quan đến việc quản lý đất được quy hoạch cho mục đích quốc phòng, giữa bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục gia tăng cường độ.Đó là: Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam... và Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.Bản tin RFA kể: Một người dân đi khiếu kiện tự thiêu trước cổng trụ sở Cơ quan tiếp dân của Thanh tra Chính phủ ở số 1, Ngô Thì Ngậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vào sáng hôm nay 2 tháng 7.Truyền thông trong nước xác nhận thông tin trên, cho biết người tự thiêu có tên Bùi Hữu Tuân (sinh năm 1960), trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.Theo báo Hà Nội Mới, khoảng 8 giờ 45 phút sáng 2 tháng 7, ông Tuân cùng cùng ông Lương Công Tính (sinh năm 1951, ở xã Hợp Đồng) đến Trụ sở tiếp công dân Trung ương, để gửi đơn khiếu nại và yêu cầu Giám đốc thẩm một Bản án hình sự phúc thẩm do Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội xét xử.Báo Pháp Luật kể: “Nghiện game” được công nhận là hội chứng rối loạn tâm thần...Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định hành vi nghiện game là một hội chứng rối loạn sức khỏe tâm thần, do những tác hại của việc thường xuyên chơi các trò chơi điện tử....Từ lâu các chuyên gia đã tranh luận liệu nghiện game có phải là một loại rối loạn sức khỏe tâm thần hay không. Trong một bài báo trên tạp chí Khoa học Tâm lý năm 2009, ước lượng có khoảng 8,5% trẻ em chơi game ở Mỹ trong độ tuổi 8-18 có dấu hiệu nghiện game.Bản tin VTC kể: Cầu vượt 200 tỷ đồng ở TP.SG vừa thông xe 1 ngày đã sụt lún, chủ đầu tư nói gì?Chủ đầu tư đã lên tiếng trả lời báo chí sau khi người dân phản ánh cầu vượt Mỹ Thủy (TP.SG) trị giá hơn 200 tỷ đồng bị sụt lún, trồi nhựa, nứt hai đầu cầu chỉ sau 1 ngày chính thức thông xe.Ngày 1/7, chủ đầu tư dự án cầu vượt Mỹ Thủy cho biết lý do đoạn đầu cầu vượt Mỹ Thủy ở quận 2, TP.SG bị sụt lún là do mới chỉ làm tạm, chưa hoàn thiện.Báo Thanh Niên kể: Việc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học khiến thu nhập bị giảm nên hàng loạt cán bộ, công chức đang làm việc tại các phường, xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu nghỉ việc.Báo Kiến Thức kể chuyện hy hữu: Bị đại gia “bịa” quan hệ tình dục nhiều lần, kiện đòi…1.000 đồng.Bất mãn trước việc người bạn bịa đặt tung tin khắp nơi từng quan hệ tình dục nhiều lần với nhau, bà V. quyết định kiện ông M. ra tòa án đòi công khai xin lỗi và bồi thường…1.000 đồng.Thông tin tới báo chí kỳ án kiện đòi 1.000 đồng vì bịa chuyện quan hệ tình dục, TAND quận 2 (TP SG) cho hay, đang thụ lý vụ án đòi bồi thường danh dự nhân phẩm giữa bà N.V.V (SN 1978,Trưởng Đại diện thường trú của một Tổ chức phi chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam) kiện ông Đ.H.M (SN 1973, kinh doanh lĩnh vực xông hơi và trang trí nội thất có tiếng ở TP SG, đã có gia đình).Báo An Ninh Thủ Đô kể: Nhiều tuyến tàu thua lỗ, đường sắt Hà Nội xin trợ giá.Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vừa xin hỗ trợ chạy giá tàu an sinh xã hội tới Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và UBND 7 tỉnh, thành phố có tàu đi qua.Báo Giao Thông kể: Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan tuần qua, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm mạnh, chỉ có 385 chiếc, với tổng trị giá đạt 12,9 triệu USD so với tuần trước là hơn 1,4 nghìn chiếc với tổng trị giá gần 30 triệu USD.Đáng chú ý, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam tuần qua có tới 72% xuất xứ từ Thái Lan. Theo đó, cả nước nhập 299 chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống, đạt 9,6 triệu USD (chiếm 78% lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu). Trong đó, xe xuất xứ từ Thái Lan 212 chiếc (4,8 triệu USD), Hoa Kỳ 65 chiếc (3,6 triệu USD), tiếp sau là từ Nhật Bản, Thụy Điển, Indonessia, Canada và Đức.VOV kể: Nông sản Đà Lạt bị nông sản Trung Quốc lấn ép ngay trên sân nhà.Nông sản Trung Quốc giá rẻ được trộn lẫn, đóng gói chung với nông sản của địa phương rồi đưa đi tiêu thụ.Thời gian gần đây, nhiều mặt hàng nông sản như rau, củ, quả của Đà Lạt, Lâm Đồng đã bị rớt giá thê thảm khiến nông dân rơi vào cảnh khó khăn. Nguyên nhân được cho là nông sản giá rẻ cùng loại có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập về Lâm Đồng ngày càng nhiều, sau đó mạo danh nông sản mang thương hiệu Đà Lạt rồi xuất đi tiêu thụ một số thị trường lớn trong nước.