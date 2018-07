Vài góp ý về Bệnh mất trí nhớ của người gìà

Tôi nhận qua email một bài viết vài lần rồi từ các bạn bè và vi hữu.

Tôi đã định viết thư góp ý nhưng ngại ngần nên

lần lữa, nhưng rồi nay cũng phải lên tiếng vì nghĩ đến ảnh hưởng có thể có của vài thông tin không chính xác trong bài trên đối với các độc giả vô tình.

Bài viết của tác giả LTM dựa trên kinh nghiệm cá nhân chân thực và cảm động nên tôi tôn trọng và không có ý kiến. Những lời khuyên của tác giả có lợi cho nhiều nguời còn cha mẹ lớn tuổi và đang lo lắng khi thấy những dấu hiệu suy thoái trí óc của tuổi già nơi các người.

Dù sao đi nữa tôi phải xin thưa rằng ngay câu mở đầu của bài viết có vài thông tin không đúng như sau:





“Có 2 loại bệnh mất trí nhớ: Alzheimer, Dementia Loại nặng là Alzheimer. Hoàn toàn mất hẳn trí nhớ, như trường hợp Tổng Thống Reagan (kéo dài 10 năm mới chết). Loại nhẹ gọi là Dementia lúc nhớ lúc quên, như trường hợp nhà Bác Học Albert Einstein”



Thưa anh, tôi xin góp ý về hai bệnh “mất trí nhớ”

(Trích)

Alzheimer’s và Dementia như sau: 1. Dementia là từ ngữ chỉ chung cho các bệnh do tế bào não có bị thuơng tổn . Alzheimer’s là một bệnh rất thuờng gặp nẳm trong nhóm bệnh Dementia này vì cũng do các tế bào não bị thuơng tổn . Ngoài Alzheimer’s là loại bệnh chiếm đa số trong Dementia, còn có các bệnh về não bộ khác ít gặp hơn như bệnh Hungtington ‘s Disease, Parkinson Disease, ..,Bệnh nhân bị Dementia thuờng có những triệu chứng như mất trí nhớ, suy nghĩ khó khăn, trở ngại trong việc giải quyết vấn đề và nói năng trở nên vấp váp, lẫn lộn. “ The term “dementia” is used to describe a set of symptoms that can include memory loss, difficulty thinking, problem solving, or issues with language. Dementia is caused by damage to the brain cells, and because Alzheimer's is a disease that destroys the brain, it is one of the most common causes of dementia. The term “” is used to describe a set of symptoms that can include memory loss, difficulty thinking, problem solving, or issues with language.is caused by damage to the brain cells, and becauseis a disease that destroys the brain, it is one of the most common causes of

2. Trong khi sự mù mờ giữa 2 từ “Alzheimer’s và Dementia” này không thật sự gây tai hại cho ai cả thì khi viết rằng Albert Einstein bị Dementia - (mà tác giả cho là bị mất trí nhẹ, lúc nhớ lúc quên), là một thông tin sai lạc, xúc phạm đến nhà bác học có bộ óc siêu việt này .

(trích)



Dù cho bạn có thông minh như nhà Bác Học Albert Einstein cũng vẫn mắc bệnh [mất trí nhớ] như thường.



Thưa, theo Albert Einstein biography, không hề có thông tin hay tài liệu nào viết rằng Einstein bị bệnh mất trí nhớ cả. Ông được coi như một trong vài nguời thông minh nhất thế giới cho đến nay. Ông đã sống một cuộc đời phong phú và năng động đến lúc qua đời vào tuổi 76. Khi được đưa vào Bệnh viện vì chứng phình một mạch máu dẫn xuống bụng (an abdominal aortic aneurysm: An enlargement of the aorta, the main blood vessel that delivers blood to the body, at the level of the abdomen).

Einstein đã từ chối việc giải phẫu để sống với một câu nói vô cùng sáng suốt rằng ông không muốn kéo dài cuộc sống một cách nhân tạo, ông đã đóng góp cho cuộc đời thỏa đáng và muốn từ giả cuộc đời một cách phong độ.

“It is tasteless to prolong life artificially. I have done my share, it is time to go. I will do it elegantly”

(Trích từ Einstein Biography):

“

Einstein suffered an abdominal aortic aneurysm. He was taken to the hospital for treatment but refused surgery, believing that he had lived his life and was content to accept his fate. "I want to go when I want," he stated at the time. "It is tasteless to prolong life artificially. I have done my share, it is time to go. I will do it elegantly.”

Vì Einstein lả một thiên tài hiếm có, rất thông minh nên sau khi ông mất, nguoi ta muốn nghiên cứu từ bộ óc ông để mong tìm ra yếu tố nào trong não bộ đã giúp ông giỏi giang đến thế.

“

During Albert Einstein’s autopsy, Thomas Stoltz Harvey removed his brain, reportedly without the permission of his family, for preservation and future study by doctors of neuroscience.”

Nếu Einstein mất trí nhớ, hay khi nhớ khi quên

chắc chắn không ai bảo tồn bộ não của ông làm gì.

3. Cách đây vài năm tôi có đọc một câu chuyện ngắn nhỏ, bịa đặt về Einstein. Einstein đi trên tàu lửa và nói chuyện với một bé gái và ông đã quên rằng đứa bé ấy chính là con gái ông...

Trong thực tế, Einstein có 3 nguời con : hai cậu trai thứ sống đến tuổi truởng thành, còn bé gái đầu, cũng cùng với nguoi vợ đầu Maric lúc chưa đám cưới. Và vì hoàn cãnh đạo đức của xã hội Âu Châu thời đó sẽ rất khó khăn cho Einstein tìm được việc làm nếu truờng Đại học biết ông có con “hoang” nên hai nguời, Einstein và Maric đã dấu em bé bằng cách giao cho nguoi khác nuôi; rốt cuộc em bé gái đã bị thất lạc luôn không bao giờ tìm lại được. Chuyện ngắn đó do một nhà báo VN tên tuổi quen thuộc viết nên có lẽ vì thế mà nhiều người cứ yên chí là ngay cả Einstein còn bị bệnh quên lãng [huống chi là mình !].

“

That same year the couple had a daughter, Lieserl, who might have been later raised by Maric's relatives or given up for adoption. Her ultimate fate and whereabouts remain a mystery. The couple went on to have two sons ...”

Kính chúc quý báo vui mạnh. Trần Thuý Hạc

Kính thưa tòa soạn Việt Báo