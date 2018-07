Ô Nhiễm Không Khí: 4.3 Triệu Người Chết/Năm, Khói Xe, Khói Lò Nấu: 3.8 Triệu Người Chết Mỗi Năm

KAMPALA, UGANDA – Cắt giảm vừa phải ô nhiễm không khí có thể ngăn ngừa hàng chục ngàn cái chết của trẻ em tại vùng Sa Mạc Sahara ở Phi Châu mỗi năm, theo một nghiên cứu khoa học mới xem xét mối liên kết giữa thở không khí ô nhiễm và chết yểu tại 30 quốc gia trên toàn lục địa này cho biết.Có mối “liên kết mạnh mẽ” giữa hít thở hạt bụi và trẻ em chết tại một số quốc gia nghèo trên thế giới, theo các nhà nghiên cứu từ Đại Học Stanford và Đại Học UC San Diego cho biết hôm Thứ Tư trong tạp chí Nature.Dù một ít hệ thống kiểm soát ô nhiễm xuất hiện tại Phi Châu, các nhà nghiên cứu tổng hợp các dữ liệu dựa trên vệ tinh phỏng đoán sự tập trung các hạt bụi ô nhiễm không khí với các dữ liệu thăm dò sức khỏe gia đình trên địa điểm và thời gian ấn định của 1 triệu trẻ em mới sinh – và bất cứ cái chết nào có liên hệ – từ năm 2001 tới 2015.Hạt bụi, một trong nhiều chất ô nhiễm không khí, được nhiều nhà nghiên cứu tin là nguy hại nhất đối với sức khỏe con người. Danh từ hạt bụi là nói đến những hạt bụi nhỏ li ti có trong không khí, gồm bụi và khói đen bắt nguồn từ các nguồn như nhiên liệu hóa thạch và việc đốt cháy môi sinh. Ô nhiễm không khí góp phần tạo gánh nặng toàn cầu về bệnh đau tim, ung thư phổi, cũng như các chứng bệnh đường hô hấp như suyễn và viêm phổi, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết.Theo WHO, 97% các thành phố với hơn 100,000 cư dân tại những quốc gia đang phát triển không đáp ứng các hướng dẫn làm tốt phẩm chất không khí theo WHO. Số thành phố đó giảm xuống còn 49% tại những quốc gia có thu nhập cao.Tháng trước, WHO báo cáo rằng 9/10 dân số thế giới hít thở không khí ô nhiễm ở mức độ cao. Cơ quan này nói rằng 4.3 triệu người tử vong trong một năm vì tiếp xúc với ô nhiễm không khí ngoài trời và 3.8 triệu người chết mỗi năm vì tiếp xúc với khói từ nhiên liệu và các bếp nấu ăn dơ bẩn.