Thuốc An Thần Gây Nghiện Opioid: 70,000 Người Chết Chưa Tính

Hơn 70,000 cái chết liên quan đến thuốc opioid không được tính tại Hoa Kỳ, theo một nghiên cứu mới phỏng đoán, cho thấy rằng chứng dịch nghiện thuốc này có thể nghiêm trọng hơn những gì được biết trước giờ.Đất nước này đang bị đau khổ vì cuộc khủng hoảng thuốc an thần đưa đến kết quả hàng chục ngàn người chết trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu từ Trường Sức Khỏe Công Cộng của Đại Học Pittsburgh tin rằng con số đã bị phỏng đoán thấp dưới mức thực tế rất nhiều, theo U.S. News & World Report cho biết.Các thống kê có thể bị che giấu bởi giấy khai tử mà trong đó không nói đến loại thuốc đặc biệt nào dính tới cái chết do dùng thuốc quá liều, có nghĩa là hơn 70,000 cái chết liên quan đến thuốc an thần giảm đau (opioid) xảy ra khắp Hoa Kỳ từ năm 1999 tới năm 2015 có thể bị che giấu.Nghiên cứu cho thấy rằng tại nhiều tiểu bang như Alabama, Indiana, Louisiana, Mississppi, và Pensylvania, con số có thể nhiều hơn gấp đôi con số phỏng đoán hiện nay, với hơn 35% tử vong liên quan đến thuốc quá liều không được nối kết với bất cứ thứ thuốc đặc biệt nào. “Sự phân bổ hợp lý các nguồn đối với dịch thuốc giảm đau tùy theo sự hiểu biết tầm mức quan trọng của vấn đề” theo tác giả đứng đầu bản nghiên cứu Jeanine M. Buchanich, phụ tá giáo sư nghiên cứu tại Phân Khoa Nghiên Cứu Sinh Học tại Trường Sức Khỏe Công Cộng của Đại Học Pittsburgh, cho biết trong một tuyên bố.Nhóm nghiên cứu cho thấy rằng, trong vòng 17 năm, số tử vong vì dùng thuốc quá liều liên quan tới thuốc giảm đau đã gia tăng 401% trong khi tử vong vì thuốc quá liều liên quan đến thuốc không giảm đau gia tăng 150%, và tử vong dùng thuốc quá liều không nêu danh loại thuốc gia tăng 220%.Năm 2017 Bộ Y Tế Hoa Kỳ đã tuyên bố tình trạng khẩn trương sức khỏe công chúng và tuyên bố chiến lược 5 điểm chống lại khủng hoảng thuốc giảm đau.