84% Cử Tri Cali Cần Thống Đốc Quan Tâm, Lo Cho Cao Niên

SACRAMENTO, CALI. – Đại đa số (84%) cử tri California muốn ủng hộ cho ứng cử viên thống đốc là người có viễn kiến và kế hoạch hoàn bị lâu dài để giải quyết nhu cầu đang gia tăng đối với các dịch vụ người cao niên – và hơn một nửa (57%) cử tri muốn hậu thuẫn việc tăng thuế để tài trợ cho kế hoạch đó. Đây là một trong số những điểm chính của thăm dò cử tri trên toàn tiểu bang được thực hiện từ ngày 8 tới 11 tháng 6 và đã được công bố hôm Thứ Tư bởi We Stand With Seniors ... Will You?“Cử tri khắp khuynh hướng chính trị và sắc dân hiểu rõ tiểu bang chưa làm đủ để bảo đảm chúng ta có thể chăm sóc dân số cao niên đang gia tăng và họ muốn làm điều gì đó ngay bây giờ, trước khi quá trễ,” theo Shelley Lyford, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của West Health, cho biết.West Health, cùng với The SCAN Foundation, đã bắt đầu cuộc vận động We Stand With Seniors không đảng phái, không vụ lợi vào đầu năm nay để giáo dục các nhà lập chính sách về những nhu cầu của người cao niên tại California.Theo Viện Chính Sách Công California (PPIC), dân số trên 65 tuổi của tiểu bang được dự đoán sẽ gia tăng gần 90%. Đó là 4 triệu người vào năm 2030, nâng tổng số 8.6 triệu cao niên.2/3 cử tri nghĩ rằng hiện nay tiểu bang chưa làm đủ đối với dân cao niên (64%) hay chưa chuẩn bị để giải quyết các nhu cầu tương lai (59%). Các kết quả thăm dò đến vào lúc cử tri sửa soạn chọn vị thống đốc kế tiếp vào tháng 11. Và trong tiểu bang nơi mà việc giải quyết tình trạng vô gia cư và an toàn công cộng là những ưu tiên hàng đầu trong số nhiều cử tri (72% và 79%, theo thứ tự vấn đề), 68% cử tri tin rằng việc chăm sóc người cao niên, gồm hậu thuẫn họ với các phương tiện để sống, theo nhu cầu, gia trị và sở thích của họ, cũng là ưu tiên hàng đầu.