Sách "Khanh Truong Paintings" Đã Phát Hành Toàn Cầu

Bìa sách "Khanh Truong Paintings" nằm trên kệ tủ các họa sĩ.

Chia làm 4 phần:

I. Vài tác phẩm thời tiền đột quỵ

II. Triển Lãm 2005 Phục Sinh

III. Triển lãm 2011 Đáo Bỉ Ngạn

IV. Triển lãm 2015 Cõi Tịnh

V. Vài ký họa và màu nước

WESTMINSTER (VB) -- Họa sĩ Khánh Trường đã phát hành tuyển tập tranh Khánh Trường qua mạng Amazon, nhan đề sách là "Khanh Truong Paintings".Trong sách phần chính là tranh, in hình ảnh đẹp, trên giấy tốt.Cũng nên nhắc rằng họa sĩ Khánh Trường có nhiều cuộc triển lãm tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ.Trong một lễ khai mạc cuộc Triển lãm tranh Khánh Trường tại Thiền Viện Sùng Nghiêm hôm Chủ Nhật 22-1-2012 đã diễn ra với nhiều lời tán thán từ phía chư tôn đức tăng ni, nghị viên, giới nghệ sĩ, và quan khách.Với hơn 30 tấm tranh sơn dầu mang chủ đề Đáo Bỉ Ngạn (Crossing to the other shore), họa sĩ Khánh Trường đã bước vào một cõi tịch lặng của tâm thức, một hiện tượng gây bất ngờ cho những người đã quen với cá tính rất nghệ sĩ và đời sống rất sôi nổi của Khánh Trường.Hôm đó, Hòa thượng Thích Chơn Thành trong lời phát biểu đã gọi những quan khách xem tranh là Bồ Tát, và gọi họa sĩ Khánh Trường là Thiền Sư, người đã hoàn tất những tấm tranh dơn giản nhưng mang đầy thiền vị.HT Chơn Thành tán thán công đức Thiền Viện Sùng Nghiêm đã giúp triển lãm, và Thầy đọc một đoạn cuối trong Bát Nhã Tâm Kinh, rằng hãy vượt qua đi, hãy vượt qua đi... những khổ nạn bờ này, hãy qua bờ bên kia như chủ đề tranh của Khánh Trường.Bản tin VB tường thuật buổi lễ ghi rằng:“Trả lời riêng Việt Báo, họa sĩ Ann Phong nói rằng chị khâm phục sức sáng tác của Khánh Trường, đặt biệt là nhuũng nét diễn tả được Thiền Ý trong tranh.Nhà văn Trịnh Gia Mỹ nói rằng Khánh Trường qua tranh đã làm thành công những gì Khánh Trường đã viết về đợt tranh này, như lời Khánh Trường là “bút pháp rất chân phương, mộc mạc để chuyển tải những giáo lý cơ bản nhất của Phật giáo với mong ước ai cũng có thể tiếp cận và hiểu dễ dàng.”...”Cũng nên ghi cái nhìn từ nhà thơ Du Tử Lê, qua bài “Khánh Trường, ám ảnh bất toàn trong văn chương và đời sống,” đã gọi anh là “”hiện tượng phức tạp, mâu thuẫn, trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của người Việt hải ngoại hơn một phần tư thế kỷ qua.”Nơi đây, Khánh Trường đã rơi vào một định mệnh của sắc màu và chữ, theo Du Tử Lê, “Với tôi, sự rẫy rụa của Khánh Trường từ hình tượng, mầu sắc, tới chữ, nghĩa là hệ quả đương nhiên của chủ tâm đánh tháo khỏi vòng tay định mệnh. Đơn giản, ta có thể coi đó như nỗ lực tuyệt vọng trong kiếm tìm hoàn hảo họ Nguyễn.”Sách "Khanh Truong Paintings" phát hành tuần qua là từ Nhà xuất bản Nhân Ảnh, qua Amazon đã phát hành toàn cầu tập tranh Khánh Trường. Sách khổ lớn 8.50 X 8.50ins ( 22 x 22 cm), dày 140 trang, gồm trên 100 tranh sơn dầu, màu nước, ký họa, full colors.Họa sĩ Khánh Trường qua Facebook đã giải thích về sách này:“Trong dự tính tập tranh sẽ in bằng song ngữ Việt Anh, nhưng như thế cũng có nghĩa số trang sẽ tăng, chi phí in ấn cũng sẽ tăng, khiến giá bán quá cao, khó đến tay độc giả. Nên cuối cùng chúng tôi quyết định chỉ in duy nhất một ngôn ngữ, tiếng Việt. Nghĩ, hội họa là tiếng nói vô ngôn, tranh đẹp hoặc xấu thì dù bất cứ chủng tộc nào cũng có thể nhận biết, không cần thông qua chữ viết.Amazon buộc chúng tôi ghi giá tối thiếu 60 dollas/cuốn. Nhưng sau nhiều lần trao đổi, deals (thương lượng), họ bằng lòng hạ giá còn 28 dollas, với điều kiện huê hồng cho nhà xuất bản bằng…zéro!Không sao. Mục đích in sách của chúng tôi nào vì lợi nhuận, nên dù thiệt thòi thế nào chúng tôi cũng nhận chịu, chỉ mong sách đến tay độc giả càng nhiều càng vui.Độc giả có thể mua sách qua:1) Amazon.com2) Nhà xuất bản Nhân Ảnh, Amazon gửi. Địa chỉ Nhân Ảnh: 375 Destino Circle, San Jose CA 95133. USA. Trước khi gửi chi phiếu hoặc lệnh phiếu (money ordes) xin liên lạc: email: han.le359@gmail.com or messenger. của fb Le Han để cụ thể hơn chi phí bưu điện nếu có3) Trực tiếp với Khánh Trường. Địa chỉ: 9800 # 118 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683. USA. Liên lạc: email: alexkhtruong@yahoo.com hoặc messenger của fb khanh truong, nếu muốn có sách với chữ ký của tác giả. Tuy nhiên sách sẽ đến chậm vài ngày vì chúng tôi phải order Amazon, sau đó ký xong, gửi đi lần nữa bằng bưu điện, UPS Express. Ngoài US$28.00, giá gốc, cộng thêm US$5.00 (nếu trong nội địa USA và Canada), US$13.00 ( nếu ở Pháp, Đức, Nhật…)4) Lưu ý: Độc giả sống ngoài USA, xin trả bằng International money order. Chi phiếu và lệnh phiếu trả cho KT, xin đề: Nguyen An (Annie)...” (ngưng trích)Trả lời câu hỏi của phóng viên, nhà văn Phan Tấn Hải nói rằng tác phẩm "Khanh Truong Paintings" là một tuyệt phẩm của họa sĩ Khánh Trường, cần có trong tủ sách tất cả những người quan tâm về hội họa.