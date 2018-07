Singapore An Toàn Nhất Thế Giới

Singapore được xem là quốc gia an toàn nhất thế giới trong năm thứ 3 liên tục, theo bản nghiên cứu Law and Order của Viện Gallup. Singapore có chỉ số 97, vượt 3 quốc gia Châu Âu Na Uy, Iceland, và Finland ở điểm 93. Hạng bét về an toàn là Afghanistan (45 điểm) và Venezuela (44 điểm).