Thủ Tướng Iraq Hạ Lệnh Xử Tử Ngay Tức Khắc Mọi Khủng Bố

BAGHDAD - Thủ Tướng Haider al-Abadi loan báo: mọi nghi can bị quy tội khủng bố phải bị xử tử tức khắc.Khu tử tù hiện giam giữ ít nhất 300 đội viên ISIS, gồm khoảng 100 nữ ngoại kiều. Mọi nỗ lực chống án đã bị bác.Quyết định của Thủ Tướng Iraq là để trả đũa vụ ISIS giết 8 người bị cầm giữ – xác của họ đuợc tìm thấy ven xa lộ trong tuần này, ở điạ phận tỉnh Salaheddin. 6 trong số 8 nạn nhân từng bị đưa vào video tuyên truyền của ISIS.Ông Abadi tuyên bố với các bộ trưởng và viên chức quân sự “Lực lượng quân sự và an ninh Iraq sẵn sàng trả thù – tôi hưá giết hay cầm tù tất cả những kẻ gây tội ác này”.Nguồn tin toà án cho biết: hàng trăm nghi can khủng bố bị trừng phạt bằng án tù chung thân.Chính quyền Baghdad tuyên bố toàn thắng sau khi giải phóng Mosul, là căn cứ của ISIS tại Mosul, gần biên giới Syria, hồi cuối năm 2017.Nhưng, tàn quân ISIS còn theo đuổi chiến tranh du kích trong vùng gồm phần lớn là sa mạc hoang vắng.