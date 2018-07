Tiếp Viên Hàng Không Dễ Bị Ung Thư

Tin không may cho các tiếp viên hàng không: Một nghiên cứu mới cho thấy rằng họ đau khổ vì mắc tỉ lệ cao của nhiều loại ung thư hơn là người dân bình thường.Các nhà nghiên cứu so sánh các dữ liệu từ hơn 5,300 tiếp viên hàng không là những người đã hoàn tất một cuộc thăm dò sức khỏe so với khoảng 2,700 người tham dự không phải tiếp viên hàng không với cùng mức thu nhập và trình độ học lực, theo LiveScience phúc trình cho biết.Trong số những phát hiện mới nhất này thì các nữ tiếp viên hàng không có tỉ lệ ung thư vú khoảng 50% cao hơn các phụ nữ không phải là tiếp viên hàng không; họ cũng có tỉ lệ bướu u ác tính cao hơn gấp đôi và tỉ lệ ung thư da không ác tính cao gấp 4 lần. Những nam tiếp viên hàng không có tỉ lệ khối u ác tính cao 50% hơn những đàn ông bình thường và tỉ lệ ung thư da không ác tính cao hơn khoảng 10%.Các thành viên phi hành đoàn trong buồng lái thì cũng được phát hiện có tỉ lệ ung thư cổ tử cung, bướu cổ, và tử cung, cũng như ung thư hệ thống đường tiêu hóa gồm đại tràng, bao tử, thực quản, gan, và các ung thư tụy tạng cao hơn.Điều này không kể sự kiện là nhóm tiếp viên hàng không đã có, nói chung, các biểu hiện của những thói quen lành lạnh gồm mức độ thấp của việc hút thuốc lá và béo phì. Các nhà nghiên chỉ ra nhiều lý do khả dĩ đối với nguy cơ ung thư gia tăng: Các tiếp viên hàng không tiếp xúc với nhiều chất gây ung thư được biết và tiềm ẩn, gồm các bức xạ vũ trụ liên quan đến việc làm, mà được biết gây ra ung thư vú và ung thư da.Như báo Time cho biết, bức xạ vũ trụ phát xuất trong không gian, nhưng số lượng nhỏ của nó đến trái đất và sự tiếp xúc thì ở độ cao hơn. Các thành viên trong buồng lái cũng thường tiếp xúc với phóng xạ tia cực tím và các chất gây ô nhiễm hóa học từ rò rỉ máy móc, các chất chống cháy, và nhiều thứ khác.Nhịp sinh học của họ có thể bị gián đoạn bởi sự mệt mỏi vì đi máy bay, và những gián đoạn như thế cũng được liên kết với nguy cơ ung thư gia tăng.Các nhà nghiên cứu nói rằng các phi công và những người đi máy bay thường xuyên có thể có cùng nguy cơ đối với những lý do tương tự.