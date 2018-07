Bia Chai, Thuế VAT, Bộ Trưởng, Tiếng Nhật

Xuân NiệmVậy là thị trường bia thay đổi... Vậy là khi tăng thuế VAT, sẽ có thêm hàng trăm ngàn dân nghèo...Bản tin Infonet kể: Bia chai Hà Nội truyền thống sắp biến mất khỏi thị trường...Habeco phát triển sản phẩm bia Hà Nội chai 355ml để thay thế bia chai truyền thống 450ml. Nguyên nhân do lượng tiêu thụ loại bia đỏ chai 450ml đã giảm 60 triệu lít so với năm trước đó. Thông tin tại Đại hội cổ đông Habeco cho biết.Báo The Leader kể: Việt Nam sẽ tăng thêm 240.000 người nghèo nếu tăng thuế VAT.Theo TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, nếu tăng thuế VAT chỉ để phục vụ chi tiêu thường xuyên của Chính phủ sẽ khiến người dân khó khăn và đất nước nghèo đi.Báo Lao Động ne6uc âu hỏi: Bộ trưởng một năm ở nước ngoài đến 163 ngày thì phục vụ dân thế nào?Nếu không có kết luận của Thanh tra Chính phủ được ban hành thì chắc chúng ta khó mà biết được một… thực tế không thể chấp nhận được.Ông Vũ Huy Hoàng, khi còn đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong năm 2015 có tổng thời gian ở nước ngoài đến 163 ngày.Bản tin Vinanet kể: Trung Quốc thị trường, chiếm 88,5% tổng lượng sắn xuất khẩu, đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 408,2 triệu USD, giảm 25,4% về lượng nhưng tăng 8,77% về trị giá, giá xuất bình quân đạt 351,58% tăng 45,81% so với cùng kỳ. Tính riêng tháng 5/2018, lượng sắn xuất sang Trung Quốc 181,2 nghìn tấn, trị giá 82,9 triệu USD, giảm 0,87% về lượng nhưng tăng 10,35% trị giá, giá xuất bình quân 457,48 USD/tấn, tăng 11,31% so với tháng 4/2018.Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể: Theo số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 (từ ngày 1-15/6) đạt 18,98 tỷ USD, giảm 12,7% (tương ứng giảm 2,76 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 5.Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến ngày 15/6, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 204,72 tỷ USD, tăng 13,2% (tương ứng tăng 23,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.Bản tin BizLive/NCĐT ghi nhận: Sabeco vào tay người Thái, Habeco còn chông chênh.Áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, trong khi xu hướng tiêu thụ bia đang giảm....Bộ Công Thương cho rằng xu hướng tiêu thụ bia đang tiếp tục giảm. Tốc độ CAGR giai đoạn 2021-2025 cho ngành bia là 5%, thấp hơn so với giai đoạn hiện tại 2015-2020 là 7%.Trong năm 2018 này, Bộ Công Thương đặt kế hoạch thoái vốn 82% cổ phần tại BHN. Tuy nhiên, vấn đề chính trong việc thoái vốn từ Habeco là Carlsberg được ưu tiên trong việc mua cổ phần Nhà nước tại Habeco dựa trên hợp đồng cam kết đã ký giữa Bộ Công Thương và Carlsberg khi Carlsberg mua 17,51% cổ phần của công ty trong năm 2008.Bản tin TTXVN kể: Hiện có gần 90.000 người học tiếng Nhật tại Việt Nam, nhiều trường Trung học phổ thông tiếng Nhật đã trở thành ngoại ngữ thứ nhất, tiếng Nhật cũng được đưa vào giảng dạy ở cấp tiểu học....Số liệu thống kê năm 2015, Việt Nam có khoảng 65.000 người học tiếng Nhật, tuy nhiên đến nay, con số này đã tăng thêm 37,8%, kỳ thi năng lực tiếng Nhật gần đây nhất Việt Nam có tới 85.000 người tham gia, đứng thứ tư trên thế giới, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).Báo VnEconomy kể: Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, GDP nửa đầu năm 2018 tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở về đây.Theo đó, GDP quý 2/2018 tăng 6,79% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng 7,45% trong quý 1. Tính chung nửa đầu năm 2018, GDP ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm 2017, là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở về đây.Báo Người Đưa Tin kể: Chỉ vì thua cá độ bóng đá 300 triệu, nam thanh niên đã mua thuốc uống tự tử, nhờ người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã được cứu sống.Bệnh viện Thống Nhất vừa cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận 2 trường hợp tự tử vì thua độ bóng đá và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.Đó là bệnh nhân Lê Xuân T. (SN 1985, ở Hóc Môn) làm nghề lái xe ba gác, nhưng mùa Wold Cup năm nay anh T. đã thua độ bóng đá với số tiền lên tới 300 triệu đồng.Ngày 27/6, anh T. được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất vì uống thuốc diệt cỏ tự tử.