Truyện Cổ Tích Grimm: Chu Du Thiên Hạ Để Học Rùng Mình

Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người anh giỏi giang, việc gì cũng làm được, chỉ là nhát gan, nghe chuyện ma quỷ thì rùng mình, sởn gáy. Cậu em khờ khạo, chẳng biết làm gì. Khi người cha bảo đi học nghề để nuôi thân thì cậu đòi đi học nghề rùng mình, vì cậu chưa bao giờ biết rùng mình. Một người trông coi nhà thờ dạy cậu, nửa đêm ông bảo cậu lên gác chuông rồi giả làm ma nhát cậu, bị cậu xô xuống cầu thang té gãy chân. Người cha giận lắm, cho 50 đồng tiền rồi đuổi ra khỏi nhà. Cậu gặp một người đánh xe cho quá giang. Ở nhà trọ cậu nghe được chuyện có lâu đài ma, nếu ai vào đó trong ba đêm mà trở ra được, vua sẽ gã công chúa cho. Vậy là cậu tình nguyện vào đọ sức với ma và học rùng mình. Hôm đầu tiên cậu đã gặp hai con ma mèo...Anh tóm chúng đặt vào ghế thợ chạm, kẹp chặt chân chúng lại...Kỳ 8 (tiếp theo)Sau đó, cậu đập chết hai con ma mèo, quẳng xác chúng xuống hồ. Vừa mới thanh toán hai con ấy xong, sắp quay về ngồi bên bếp lửa thì lại thấy rất nhiều mèo đen, chó mực đeo xích sắt nung đỏ từ bốn bề xông tới. Chúng kéo ra mỗi lúc một đông, cậu ngốc không biết đứng chỗ nào. Chúng kêu gào nghe khủng khiếp, xông vào đống lửa, cào đống lửa ra, chực đập cho tắt lửa. Anh để mặc chúng làm một lúc, khi thấy bực mình quá, anh liền túm lấy cây đao, xông vào đánh chúng và hét:“Chúng mày, đồ súc sinh cút ngay!”.Một số chạy trốn, một số khác bị anh giết quăng xác xuống hồ. Rồi anh quay về chỗ cũ, thổi cho lửa cháy to lên để sưởi. Ngồisưởi được một lúc thì hai mắt anh díp lại, cơn buồn ngủ kéo đến. Liếc mắt nhìn quanh, thấy ở góc có một cái giường to. Anh nói:“Mình thật là sướng”.Anh thấy cái giường đầy đủ chăn gối. Anh lại cho mình là may mắn, thật may mắn.“Ngủ trên cái giường này thì thật không có gì bằng. Giường ơi, cám ơn mi”.Rồi anh leo lên giường nằm. Anh vừa định nhắm mắt ngủ thì chiếc giường bắt đầu rung chuyển. Tưởng là nó lắc lư thì càng dễ dỗ giấc ngủ. Nào ngờ cái giường chạy khắp lâu đài. Anh nói:“Được lắm, có giỏi thì cứ lao nhanh hơn nữa đi!”.Giường chạy nhanh như xe tứ mã, nhảy qua ngưỡng cửa, lăn xuống cầu thang, tiếng kêu lộc cộc, lộc cộc. Bỗng giường vấp và lật ngược, giường đệm và mọi thứ đè lên người anh. Anh quăng chăn gối để chui ra và nói:“Bây giờ đứa nào muốn nằm giường thì đi mà nằm!”.Anh lại ngồi bên đống lửa và ngủ một mạch tới sáng. (còn tiếp)