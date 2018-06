Trump: Sau Kim Tới Putin

Vi AnhTin VOA của Mỹ ngày 27 tháng 6 cho biết rằng, “Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cuối tuần qua nói có phần chắc ông Trump sẽ gặp người tương nhiệm Nga “trong một tương lai không xa” tiếp theo chuyến đi thăm Moscow trong tuần này của cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Bolton… Cuộc gặp Trump-Putin được nhiều người mong đợi sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh NATO trong hai ngày 11-12 tháng 7 tại Brussels mà ông Trump dự trù tham dự. Ông Trump cũng sẽ đi thăm London để thảo luận với Thủ tướng Anh Theresa May về chuyến đi này.”Tin RFI của Pháp ngày 28-06-2018, “Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc tiếp xúc với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, ngày 27/06/2018, cho biết đồng ý gặp đồng nhiệm Mỹ Donald Trump… Theo thông báo của điện Kremlin được AFP trích dẫn, tổng thống Nga Vladimir Putin và nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Helsinki, thủ đô Phần Lan, vào ngày 16/07/2018.”Nhiều dấu chỉ cho thấy TT Trump miệng có lúc nói mạnh bạo, có lúc hiền hoà, nhưng tâm ý của Ông là thêm bạn bớt thù. Điều này có thể thấy qua ý hướng của Ông, sau khi gặp và hoà giải với Chủ Tịch Kim Jung un, TT Trump chuẩn bị gặp và hoà giải với TT Putin của Nga.Những lời hứa trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 giữa TT Trump và Chủ Tịch Kim Jong un công bố trong Thông Cáo Chung hai vị đã ký chỉ một tuần sau đã bắt đầu đi vào thực hiện. Bình Nhưỡng sẽ trao các hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên cho Bộ Tư lệnh Liên hiệp quốc tại Hàn Quốc. Hoa Kỳ đã đem hàng trăm quan tài để nhận. Hiện còn khoảng 7.700 quân nhân Mỹ còn mất tích từ cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953. Hơn 36.500 lính Mỹ đã tử trận trong cuộc chiến tranh này.Tổng thống Donald Trump ngày thứ Năm 21/6 tuyên bố Triều Tiên đã cho nổ tung 4 trong những địa điểm thử nghiệm lớn nhất của nước này và tiến trình “hoàn toàn phi nguyên tử hóa... đã bắt đầu.”Còn có tin thêm sau Triều Tiên, TT Trump đang chuẩn bị giải bài toán khó hơn với một siêu cường là Nga hậu CS, với TT Putin là một cựu trung tá mật vụ Liên xô là KGB. Tuy nhiên Tổng thống Trump là người chủ xướng cởi mở hơn. Ông đã bày tỏ ý định của ông, muốn khôi phục vị thế của ông Putin trên toàn cầu. Đầu tháng này, ông Trump đề nghị tại hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Quebec (Canada) rằng Nga nên được tái gia nhập nhóm các cường quốc thế giới, để G-7 trở thành G-8. Tư cách thành viên của Nga đã bị đình chỉ sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.Có dư luận cho rằng TT Trump muốn bắt tay với Nga để phá thế TC, Ô. Tập cận Bình đang cố lôi kéo Nga hậu CS với TQ hiện CS, tái hiện Chiến Tranh Lạnh với Mỹ.Các chuẩn bị đang được xúc tiến để mở một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đã có ngày giờ và địa điểm cuộc họp thượng đĩnh Mỹ-Nga rồi như tin ở trên.Công luận Mỹ có thể nói tốt đẹp về chuyến đi thêm bạn bớt thù của TT Trump ở Singapore. Đài VOA ngày 20-6 cho biết một tuần sau cuộc gặp thượng đỉnh nhiều mong đợi giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un, người Mỹ phần đông thấy hài lòng với những gì đạt được tại cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo này, theo kết quả khảo sát của CNN do SSRS thực hiện được phổ biến hôm 19/6. Hơn 1 nửa số người tham gia khảo sát - 52% - hài lòng với những gì diễn ra tại thượng đỉnh, trong khi 36% nói họ không hài lòng. Đối với những người theo các đảng phái chính trị, 85% người theo đảng Cộng hòa hài lòng về cuộc gặp, trong khi chỉ có 28% người theo đảng Dân chủ đồng ý với quan điểm này. Hơn một nửa số người có quan điểm chính trị độc lập thỏa mãn với thượng đỉnh. Nhưng khảo sát của CNN cũng nói mức độ ủng hộ của công chúng đối với ông Trump trong việc đối phó với Bắc Hàn giảm 5% so với mức 48% ủng hộ vào tháng 5.Hơn 1/3 số người tham gia khảo sát nói kết quả của thượng đỉnh là một thành tựu quan trọng đối với nước Mỹ trong khi 29% nói đó chỉ là một thành tựu nhỏ và 27% nói đó không phải là một thành tựu.CNN là một đài truyền hình chống TT Trump như ‘săn phù thuỷ’ mà chịu đi tin khá tốt cho TT Trump như vậy, là vì sự kiện quá rõ ràng, không thể ngâm dấm không đi tin, hay thêm đầu cắt đuôi được.Còn báo Washington Post mà chủ báo là kỳ phùng địch thủ của TT Trump cũng đi tin. Rằng vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rục rịch chuẩn bị để tiếp cận trở lại với Nga. Tổng thống Trump dự định gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới khi ông tới châu Âu dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao chính quyền và hai nhà ngoại giao am hiểu vấn đề cho hay.Động thái thúc đẩy tái kết nối với Điện Kremlin diễn ra trong bối cảnh các cố vấn chính trị cho Tổng thống Mỹ cũng như giới ngoại giao vẫn phân vân về việc liệu một cuộc gặp lãnh đạo Nga sẽ mang đến giá trị gì và nó có gây ảnh hưởng tới hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels sắp tới hay không.Gần đây TT Mỹ Trump và TT Nga Putin từng trò chuyện bên lề Hội nghị APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam. Hồi tháng Ba năm nay Điện Kremlin công bố rằng Tổng thống Mỹ đã gửi lời mời gặp mặt Tổng thống Nga qua điện thoại. Hồi tuần trước, TT Trump tuyên bố muốn Nga trở lại Nhóm các nước có nền công nghiệp phát triển G7 để cùng giải quyết các vấn đề thế giới. Mới đây Ông tiếp tục lặp lại ý tưởng trên. "Tôi nghĩ có Nga thì hay hơn là loại họ ra. Bởi giống như Triều Tiên hoặc bất kỳ nước nào khác, hòa hợp với họ luôn là điều tốt hơn", Trump nói.Putin và Trump từng gặp nhau bên lề các hội nghị quốc tế nhưng chưa từng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh song phương kể từ thời điểm mối quan hệ Nga - Mỹ xấu đi và rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử sau cuộc khủng hoảng Ukraine hồi năm 2014. Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc Nga can thiệp khiến tình hình Ukraine trở nên trầm trọng nhưng Moscow bác bỏ.Các quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận một cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga - Mỹ về lý thuyết có thể giúp giải quyết những bất đồng kéo dài bấy lâu nay như vấn đề Ukraine, Syria, an ninh mạng hay nghi vấn Moscow can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.Một số thượng nghị sĩ liên bang đảng Cộng hòa, bao gồm Richard C. Shelby của Alabama, John Neely Kennedy của Louisiana và John Hoeven của Bắc Dakota cũng chuẩn bị viếng thăm Nga, tích cực ủng hộ việc kết nối với Moscow. Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đang sắp xếp cho chuyến thăm Moscow của một phái đoàn thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa./.(VA)