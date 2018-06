Dời Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Mỹ Tại Nam Hàn Ra Xa Hán Thành

SEOUL - Bản doanh mới của lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn (USFK) được dời tới Camp Humphrey ở Pyeongtaek, 70 kilomét phiá nam thủ đô Seoul – 1 nghi lễ đuợc cử hành duới quyền chủ tọa của bộ trưởng quốc phòng Song Young-moo và Tướng Vincent Brooks vào lúc 8 giờ rưỡi sáng Thứ Sáu, giờ địa phương.Sự kiện này cũng đánh dấu sự kết thúc hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại trung tâm Seoul trong nhiều thập niên.Dự án di chuyển có ý nghĩa xác định vai trò răn đe chống lại mối đe dọa từ phương bắc của USFK đã bị trì hoãn 1 thời gian vì sự phản đối của dân địa phương, khó khăn về ngân sách và quy mô lớn của công trình phòng ngừa ngập lụt.Bản doanh mới rộng 240,000 mét vuông gồm toà nhà chính 4 tầng và cơ sở phụ 2 tầng. Lực luợng cơ hữu là Đoàn 8 Lục Quân đã di chuyển trước – các dịch vụ của USFK và Bộ chỉ huy LHQ dời tới đây trước cuối năm.Trong khi đó, Bộ chỉ huy hỗn hợp Hàn-Mỹ chuyển tới 1 toà nhà 7 tầng riêng biệt tại Bộ quốc phòng Nam Hàn từ nay đến hết năm, theo tin Yonhap.Nhận xét của chuyên gia an ninh Nam Chang-hee tại Inha University là: diễn biến này nêu lên triển vọng về vai trò rộng lớn hơn của USFK về cung cấp an ninh vùng – theo ông, sư đoàn 2 bộ binh Hoa Kỳ trấn giữ đuờng xâm nhập từ phương bắc, làm việc của hàng rào canh chừng, nay dời xa hơn về phiá nam là điều chỉnh cho thích hợp với sứ mạng an ninh vượt ra ngoài giới hạn của bán đảo Hàn.Hai bên thỏa thuận di chuyển bản doanh quân sự Hoa Kỳ từ Tháng 5-2003 khi Washington tìm kiếm chiến luợc linh hoạt hơn, theo mô tả của biên bản Global Defense Posture Review.Nam Hàn chịu 1 phần trong chi phí 10.7 tỉ MK.Quân số hiện tại của USFK là 28,500, nhưng có thể tăng hay giảm với nhu cầu luyện tập luân phiên.