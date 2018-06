Disney Được Phép Mua 21st Century Fox Với Giá 71.3 Tỉ MK

Khoảng cuối tháng 06/2018, Disney đã tiến thêm một bước trong công cuộc mua lại 21st Century Fox, công ty đã giành được sự chấp thuận chống độc quyền từ Bộ Tư Pháp Mỹ.Tuy nhiên, trước khi mua lại Fox, Disney sẽ phải đồng ý với một điều kiện nhỏ. Theo đó, Bộ Tư pháp yêu cầu Disney phải từ bỏ các mảng thể thao trong khu vực của Fox, lý do là vì những mạng lưới sẽ tạo ra những xung đột chống cạnh tranh, bởi Diney cũng sở hữu ESPN. Disney đã đồng ý với điều kiện của Bộ Tư pháp.Tháng 12/2017, Disney đã công bố sẽ mua lại tài sản truyền thông của hãng 21st Century Fox, bao gồm studio phim và TV của hãng, trừ các kênh thể thao và tin tức. Các cuộc đàm phán về vụ mua lại đã diễn ra trong mùa xuân năm 2017, và cuộc đàm phán đã trở nên căng thẳng hơn khi Comcast nhập cuộc.Trong quá trình đàm phán, Fox đã lo ngại về vấn đề bị mua lại bởi một trong hai công ty, vì thương vụ mua lại có thể sẽ bị ngăn chặn bởi Bộ Tư pháp. Đièu này có thể sẽ chấm dứt bất cứ thoả thuận nào, hoặc cũng có thể khiến Fox phải dỡ bỏ nhiều tài sản và bán với giá thấp hơn. Hội đồng quản trị của Fox đã thảo luận về các vấn đề tiềm ẩn với vụ mua lại của Comcast, vì trước đó đã có nhiều vấn đề phức tạp trong vụ hợp nhất AT&T và Time Warner.Trái lại, Disney có vẻ như là một chủ mới phù hợp cho studio phim và TV của Fox hơn, do Disney vốn đã sản xuất nội dung từ rất lâu, và trước đó cũng đã có nhiều thương vụ mua lại đình đám, như Pixar, Marvel Studio và Lucasfilm.Sau khi vụ sáp nhập AT&T và Time Warner được chấp thuận, Comcast đã đưa ra giá 65 tỷ USD để mua lại Fox. Điều này đã khiến Disney phải đẩy giá đề nghị lên 71.3 tỉ USD. Có khả năng Comcast sẽ lại đưa ra một mức giá mới. Tuy nhiên, vì đã đảm bảo được sự chấp thuận chống độc quyền của Mỹ, nên việc Disney mua lại Fox có nhiều khả năng sẽ xảy ra hơn, do thương vụ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.Nguoivietphone.com.