Đại Hội Kỳ Thư XXI Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia VN

Hình ảnh trong Đại Hội.

Westminster ( Bình Sa )- - Từ sau tháng Tư năm 1975, các cựu sinh viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, tản mạn khắp bốn phương trời, nhưng họ vẫn nhớ đến trường, đến thầy, đến bạn, họ không quên trách nhiệm của một người sĩ quan luôn luôn đem tâm nguyện phục vụ quê hương đất nước, vì vậy, những cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt đã gắn bó với nhau qua 20 lần đại hội. Lần Đại Hội Thứ 21 đã được tổ chức tại Nam California vào các ngày Thứ Bảy 23 và Chủ Nhật 24 tháng 6 năm 2018. Liên tục trong hai ngày các niên trưởng, các cựu sĩ quan đã họp nhau trong tinh thần “Tình Huynh Đệ Chi Binh” để tổng kết những thành qủa đã hoạt động trong thời gian qua và bầu tân Tổng Hội Trưởng cho nhiệm kỳ mới.Đại hội diễn ra trước tình hình trong nước, đồng bào đã hàng loạt xuống đường đấu tranh phản đối Dự luật Đặc Khu là một dự luật bán nước, Luật An Ninh Mạng là bịt miệng người dân.Tại hải ngoại đồng hương khắp nơi cũng rầm rộ xuống đường để yểm trợ đồng bào trong quốc nội. Trước tình hình đó, Đại hội đã tổ chức một đêm văn nghệ đấu tranh vào tối Thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018 tại hội trường Thành phố Garden Grove để yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước, (mặc dù trong buổi tối nầy tại Chùa Điều Ngự cũng diễn ra một đêm thắp nến cầu nguyện) nhưng tại hội trường Garden Grove hơn 300 các cựu sinh viên và đồng hương thân hữu tham dự, đây cũng là dịp để thể hiện tình đoàn kết trong công cuộc đấu tranh hiện nay.Buổi dạ tiệc bế mạc Đại Hội Kỳ Thứ 21 đã được diễn ra vào lúc 7 giờ tối Chủ Nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018 tại nhà hàng Golden Fish Restaurant, Thành phố Garden Grove, Nam California, với sự tham dự khoảng 600 người, trong đó có qúy niên trưởng, các cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và thân hữu, qúy vị đại diện cộng đồng, đoàn thể, hội đoàn các quân binh chủng QLVNCH, các cơ quan truyền thông.Quan khách có: Ông Phan kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Ô.Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cảnh Sát, Ô. LêVăn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Ô. Nguyễn doãn Hưng, Hội Trưởng Hội Cảnh Sát Nam California, Bà Trần thị Huy Lễ, Tổng Hội Trưởng Nữ Quân Nhân, Ô. Huỳnh hữu Hạnh, Phan Ứng Thời, Hội Trưởng Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng, Ô. Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ,Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội HO. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Giám Đốc Đài Truyền Hình SBTN và phu nhân...Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm theo lễ nghi quân cách do Hậu duệ, Đoàn Thanh Niên Đa Hiệu thực hiện.Tiếp theo cựu SVSQ Khóa 18 Phạm Văn Thuận, Trưởng ban tổ chức đại hội lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các niên trưởng, qúy quan khách, các cơ quan truyền thông cùng đồng môn và thân hữu. Ông cho biết: “ Năm 1948, một học viện Quân sự của Quân Đội Việt Nam Cọng Hòa được thành lập tại Đập Đá, Huế. Qua bao nhiêu thăng trầm thế sự, ngôi trường ấy vẫn sống trong tim mỗi Cựu SVSQ xuất thân từ đây :Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.Hôm nay, vì vận nước, chúng ta dù phải xa lìa Quê Hương, các Cựu SVSQ Võ Bị từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ về đây để dự lễ Kỹ Niệm 70 năm thành lập Trường VBQGVN.Sự hiện diện của anh em chúng ta đủ các khoá nói lên tấm lòng sắt son của chúng ta đối với Trường Mẹ, thể hiện mối quan tâm tha thiết của các Cựu SVSQ Võ Bị về sự tồn vong của Tập thể Võ Bị nơi đất khách quê người nầy.Nhân danh Trưởng Ban Tổ chức ngày Đại Hội lần thứ XXI tại Nam Cali hôm nay, chúng tôi xin được hân hoan gởi đến quý Niên Trưởng, quý bạn và toàn thể quý vị quan khách lời tri ân chân thành về sự hiên diện quý báu của toàn thể quý vị .”Ông tiếp: “Theo dõi sinh hoạt trên diễn đàn Tập thể Võ Bị trong hai năm qua, anh em chúng ta đã nhận ra những sự khác biệt trong sinh hoạt tập thể, cũng như nhận thức những ý kiến trái chiều của từng cá nhân hay từng nhóm, từng khoá nhưng tựu trung vẫn chỉ với mục đích xây dựng tập thể và giữ danh dự cho trường Mẹ.Những điều bất toàn đó xảy ra là điều thường tình của bất cứ sinh hoạt của một tập thể nào. Chúng tôi quan niệm luôn tôn trong mọi ý kiến vì sự tồn vong của một tập thể Bất khả phân.May mắn là đa số thầm lặng của anh em chúng ta vẫn còn nhớ tới cái căn cước cựu Sinh Viên Sĩ Quan của mình để không nhìn đồng môn là kẽ xa lạ hoặc kẽ thù, không xúc phạm anh em hoặc dùng những ngôn từ bất xứng gán ghép cho anh em mình. Tôi xin được chân thành ­chào đón tất cả anh em trong tinh thần Đoàn kết, tình tự Võ Bị đã về đây họp mặt với nhau chứng tỏ Tập Thể Võ Bị của chúng ta vẫn là một Tập thể Đồng nhất và bất khả phân.Tuổi của anh em chúng ta bây giờ là tuổi của mùa Thu trong cuộc đời. Cũng như những chiếc lá trong rừng Phong đổi màu, tuổi già cũng có thể khiến anh em chúng ta có những sự khác biệt. Chúng ta có thể biến thành màu vàng, màu đỏ, màu nâu màu cam, tất cả họp nhau làm cho mùa Thu Võ Bị thêm rực rở. Nhưng đừng biến những cá thể thành cây Ráng, cây Tầm Gửi làm hại đến cây Cổ thụ Võ Bị đang sinh hoa kết trái là Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu tương lai của Tập thể chúng ta. Đây chính là mục đích của Đại Hội Kỳ XXIXin mượn hai câu thơ của người xưa gởi đến tất cả anh em Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam như lời kết cho Đại Hội hôm nay:Lá Khô lũng lẵng trên cànhGiận thì nói vậy, ai đành bỏ nhau.”Tiếp theo, Ban tổ chức lên giới thiệu các Khóa từ khóa 5 đến khóa 31 và giới thiệu Đoàn Thanh thiếu Niên Đa Hiệu.Sau phần giới thiệu là phần phổ biến bản Tuyên Cáo Của Tổng Hội Võ Bị, trong bản tuyên cáo đã khẳng định chỉ có một Tổng hội Võ Bị duy nhứt, về lập trường vẫn tiếp tục chống cộng sản Việt Nam, bán nước, cùng đồng bào hải ngoại và quốc nội đấu tranh cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải vẹn toàn.Tiếp theo, Cựu Tổng Hội Trưởng Ông Shu A Cầu lên cảm ơn các thành viên trong tổng hội đã hết lòng cùng ông để thực hiện những công tác của tổng hội trong nhiệm kỳ hai năm đầy sóng gió. Trong dịp nầy ông mới các thành viên trong Ban Chấp Hành Tổng Hội và Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu lên để ông tặng mỗi người một Bẳng Tưởng Lệ, tỏ lòng biết ơn sự cộng tác làm việc trong nhiệm kỳ qua.Sau đó ông Shu A Cầu mời tân Tổng Hội Trưởng, ông Nguyễn Văn Thiệt Khóa 18. lên để trao kiếm bàn giao chức vụ Tổng Hội Trưởng giữa sự chứng kiến của các cựu Tổng Hội Trưởng đang tham dự đại hội.Trong lời phát biểu, Tân Tổng Hội Trưởng ngỏ lời cám ơn ông Shu A Cầu một người làm việc rất xuất sắc, ông không quên cảm ơn các cựu SVSQ đã tín nhiệm bầu ông làm Tân Tổng Hội Trưởng, ông rất mong tập thể cựu sinh viên cộng tác giúp ông làm được việc như ông Shu A Cầu đã làm trong nhiệm kỳ qua.Nói với các cháu Đa Hiệu, ông khen ngợi các cháu Thanh Thiếu niên Đa Hiệu và ông tin tưởng các cháu sẽ là cây gậy, là xe lăn cho chúng ta.Tiếp theo là lời phát biểu của cô Ngọc Thủy, tân Tổng Đoàn Trưởng.Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, trong dịp nầy cô cũng đã giới thiệu thành phần Ban Chấp Hành mới của đoàn TTNĐH.Sau đó ban tổ chức mời qúy niên trưởng, các vị cựu và tân Tổng Hội Trưởng lên cắt bánh kỷ niệm 70 năm thành lập trường.Mở đầu chương trình văn nghệ Ban hợp Ca Trường Võ Bị lên hợp ca bản “Võ Bị Hành Khúc”Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các cựu sinh viên và thân hữu trình diễn.