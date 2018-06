Cô Giáo, Triều Tiên, Tiệm Tóc, Samsung...

Xuân NiệmNghề nguy hiểm nhất tại Việt Nam là nghề gì? Nghề xây dựng? Nghề lái xe? Không phải... Câu trả lời đúng là: nghề dạy học.Báo Thanh Niên kể: Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, ở xã Duy Châu, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), giáo viên cơ sở mầm non Sen Hồng (Điện Bàn), tố bị phụ huynh xông vào trường đánh thủng màng nhĩ.Ngày 28.6, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã tiếp nhận đơn của cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, ở xã Duy Châu, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) là giáo viên cơ sở mầm non Sen Hồng (Điện Bàn) tố bị phụ huynh hành hung.Bản tin VOA kể: Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un được nói là đã ra lệnh hành quyết một sĩ quan quân đội sau khi ông ta bị cáo buộc cấp thêm phần thức ăn và nhiên liệu cho các binh sĩ và gia đình của họ.Daily NK, tờ báo mạng ở Hàn Quốc chuyên thu thập tin tức từng những mật báo viên từ bên trong Triều Tiên, loan tin rằng Hyon Ju Song, trung tướng Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng, đã bị xử bắn về “các cáo buộc lạm dụng quyền hành và có những hành vi chống Đảng.”Báo Công Lý kể: Đến đòi 10 triệu đồng, đâm chết chủ tiệm tóc.Đòi nợ không thành, Nam dùng dao đâm 4 nhát vào đùi của anh Một để "dằn mặt" nhưng không ngờ vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.Đối tượng Lê Hoàng Nam (SN 1994, ngụ quận Tân Phú, TP.SG) vừa ra cơ quan Công an đầu thú và khai nhận gây ra cái chết cho anh Trần Ngọc Một (SN 1992, tỉnh Quảng Ngãi), là chủ tiệm tóc trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12).Bản tin BizLive/Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể về Samsung Việt Nam: Lợi nhuận “khủng”, nộp thuế “còi”.Do được miễn giảm thuế nên trong những năm qua, Samsung đã "tiết kiệm" được vài tỷ USD tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.Theo công bố của Tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics, trong quý đầu năm 2018, tổng doanh thu của 4 công ty thành viên của tập đoàn này tại Việt Nam đã tăng trưởng phi mã so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, tổng doanh thu của Samsung Electronics Việt Nam (SEV/Samsung Bắc Ninh), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT/Samsung Thái Nguyên), Samsung Display Việt Nam (SDV) và Samsung HCMC CE Complex (SEHC) đạt khoảng 405 nghìn tỷ đồng (20,5 tỷ USD) - tăng 57% và lãi ròng đạt 41 nghìn tỷ đồng (2,08 tỷ USD) - tăng 60% so với cùng kỳ.VOV kể: Theo Sở GT-VT Hà Nội, hiện chỉ có 30 xe 3 bánh đã đăng ký, được phép lưu hành. Khoảng 3.500 xe giả danh xe thương bệnh binh hoạt động trái phép.Mới đây dư luận quan tâm về việc Sở GT-VT Hà Nội đề xuất sau ngày 30/6/2018 sẽ thu hồi toàn bộ xe 3, 4 bánh tự chế, sau hàng loạt biện pháp nhưng không hạn chế được sự “nở rộ” của loại xe này. Dư luận quan tâm về tính khả thi của quy định tại thời điểm hiện tại.Báo Thương Hiệu & Pháp Luật kể chuyện Sài Gòn: Thanh niên tử vong vì phóng xe máy tốc độ cao qua gờ giảm tốc.Nam thanh niên được cho là phóng xe máy tốc độ cao qua gờ giảm tốc trên đường, ngã xe và văng lên vỉa hè, tử vong.Theo Công an quận 9, khoảng 23h ngày 28/6, anh Nguyễn Công Toàn (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy hiệu Exciter mang BKS: 93K1-180.86 với tốc độ cao trên đường Bưng Ông Thoàn hướng từ đường Đình Phong Phú đi cầu Phú Hữu, quận 9, TP.SG.Báo Lao Động Thủ Đô kể: 6 tháng đầu năm cả nước vẫn còn 94 nghìn lượt hộ thiếu đói.Mặc dù các cấp, ngành và địa phương đã rất nhiều cố gắng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, song do một số nguyên nhân mà 6 tháng đầu năm cả nước vẫn còn 94 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 39,6% so với cùng kỳ.TTXVN kể chuyện Gia Lai: Gần 4.000 hộ dân Krông Pa phải dùng nguồn nước ô nhiễm.Hiện gần 4.000 hộ dân tại 3 điểm dân cư gồm thị trấn Phú Túc, xã Phú Cần, thôn Kiến Xương – xã Chư Gu của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt nhiễm sắt rất cao.Báo Người Lao Động kể: Lực lượng quản lý thị trường 19 tỉnh khu vực phía Nam đã phát hiện hàng loạt vụ làm hàng giả giày dép, quần áo, túi xách của các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Tommy, Gucci…...Theo báo cáo của chi cục QLTT các tỉnh, tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động tinh vi, luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn, tuyến đường, địa bàn hoạt động. Hàng hoá được phát hiện chủ yếu là các mặt hàng thuốc lá lậu, đường cát, thuốc tân dược, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng, mỹ phẫm, rượu, phụ tùng ô tô, điện thoại di động…