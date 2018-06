Nói chuyện túc cầu

Trước vòng bát kết & sau 48 trận / World Cup 2018:

Ai thắng & ai bại ?

Sau 48 trận đấu, World Cup 2018 chính thức bước vào vòng bát kết đầy sôi nổi.

16 trận đấu cuối cùng trong vòng bảng vừa qua đã quyết định ai phải cuốn gói ra đi và ai có quyền ở lại tiếp tục tham dự "cuộc vui" vào vòng bát kết.

Đúng như người viết đã phân tích và báo động ngay sau trận đấu đầu tiên trong vòng bảng với kết quả Đức (Germany) thua Mễ Tây Cơ (Mexico) với tỷ số 0:1 như sau :

" Nếu nhìn kỹ lại trong các kỳ World Cup vừa qua đã có hiện tượng "đặc biệt" là các đương kim vô địch đều bị "văng" ra và "cuốn gói" đi về ngay trong vòng bảng . Điển hình như đội tuyển Ý trong World Cup 2010 . Hoặc đội tuyển Tây Ban Nha trong World Cup 2014 . Thành ra chuyện đội tuyển Đức không vào được vòng bát kết là chuyện có thể xảy ra vì khi đang giử chức vô địch thì thường hay "làm phách chó" nên dễ bị thua ẩu lắm " (xem nguồn 1 phía dưới)

Vâng, không ngờ đội tuyển Đức bị loại ra khỏi vòng chiến không được vào bát kết. Hình ảnh "khóc ròng" cho thấy nổi buồn thê thảm khi đá thua Nam Hàn (South Korea) với tỷ số 0:2 nên đành đứng hạng "bét"trong bảng F. Chuyện này chưa hề xảy ra trong lịch sử cả gần trăm năm túc cầu của Đức. Chắc chắn có những lỗi lầm lớn mà cả nước Đức đã bàn tán "khủng khiếp" sau trận đại bại "nhục nhã" đó.

I/ Kết quả sau 48 trận / World Cup 2018

Kết quả 48 trận đấu vừa qua cho thấy 16 đội tuyển bất ngờ đã lọt được vòng bát kết và 16 đội tuyển phải " cuốn gói đi về nước":

1) Group A

Uruguay 3 – 0 Russia

Egypt 1 – 2 Saudi Arabia

Russia 3 – 1 Egypt

Uruguay 1 – 0 Saudi Arabia

Russia 5 – 0 Saudi Arabia

Uruguay 1 – 0 Egypt

2) Group B

Portugal 2 – 2 Spain

Iran 1 – 1 Morocco

Portugal 1 – 0 Morocco

Iran 0 – 1 Spain

Iran 1 – 0 Morocco

Portugal 3 – 3 Spain

3) Group C

France 0 – 0 Denmark

Peru 2 – 0 Australia

France 1 – 0 Peru

Denmark 1 – 1 Australia

France 2 – 1 Australia

Denmark 1 – 0 Peru

4) Group D

Argentina 2 – 1 Nigeria

Croatia 2 – 0 Iceland

Croatia 3 – 0 Argentina

Nigeria 2 – 0 Iceland

Croatia 2 – 0 Nigeria

Argentina 1 – 1 Iceland

5) Group E

Brazil 2 – 0 Serbia

Costa Rica 2 – 2 Switzerland

Brazil 2 – 0 Costa Rica

Serbia 1 – 2 Switzerland

Serbia 1 – 0 Costa Rica

Brazil 1 – 1 Switzerland

6) Group F

Sweden 3– 0 Mexico

Germany 0 – 2 South Korea

Mexico 2 – 1 South Korea

Germany 2 – 1 Sweden

Mexico 1 – 0 Germany

Sweden 1 – 0 South Korea

7) Group G

Belgium 5 – 2 England

Panama 5 – 2 Tunisia

Belgium 5 – 2 Tunisia

England 6 – 1 Panama

Belgium 3 – 0 Panama

England 2 – 1 Tunisia

8) Group H

Colombia 1 – 0 Senegal

Japan 0 – 1 Poland

Japan 2 – 2 Senegal

Poland 0 – 3 Colombia

Japan 2 – 1 Colombia

Senegal 2 – 1 Poland

II/ Ai thắng ?

1) Đó là 16 đội tuyển đã oanh liệt lọt vào vòng bát kết gồm có: Uruguay, Nga (Russia), Spain, Portugal, Pháp (France), Denmark, Croatia, Argentina, Brazil, Switzerland, Sweden, Mexico, Bỉ (Belgium), Anh (England), Colombia và Japan.

2) Sáu đội tuyển có kết quả "ngon lành" nhứt với thành tích "bất bại". Trong đó có Croatia và Urugua nổi bật với cả 3 trận thắng đuợc 9 điểm tôi đã đứng dẫn đầu thiên hạ. Kế tới là Pháp, Brazil không thua trận nào được 7 điểm. Còn lại Spain, Portugal có 2 trận huề nên chỉ được 5 điểm.

3) Japan gặp hên vì có cùng 4 điểm cùng số bàn thắng & bàn bại với Senegal , những so sánh thẻ vàng thì ít hơn nên được lọt vào vòng bát kết.

4) Riêng về đội tuyển Argentina thì vô cùng may mắn vì đến phút chót đã không còn hy vọng gì cả nhưng bất ngờ đá lọt lưới thắng Nigeria với tỷ số 2:1 để được đúng hạng nhì trong bảng D để được vào vòng bát kết. Đúng là đã thực sự "về từ cõi chết" .

III/ Ai bại ?

1) Dĩ nhiên là tất cả 16 đội tuyển phải "cuốn gói" mua vé máy bay ra về. Nhưng rất nhiều đội tuyển thuộc loại "nhược tiểu" thì chuyện nầy đương nhiên vì được tham dự World Cup 2018 là "mừng gần chết" rồi đâu dám mơ ước gì hơn nữa.

2) Đáng ghi nhận là cả Phi Cháu không còn đội tuyển nào đuợc lọt vào vòng bát kết, mặc dù họ có rất nhiều cầu thủ xuất sắc với "đẳng cấp thế giới". Nhưng túc cầu là môn chơi đồng đội, cho nên tài nghệ một cá nhân chưa phải là yếu tố then chốt để đội banh có thể thắng trận được. Bên cạnh đó, ê kíp huấn luyện viên cũng đóng vai trò quyết định thắng bại của đội banh. Điều này cho tới nay các đội tuyển Phi Châu vẫn chưa khắc phục nổi.

IV/ Tại sao đội tuyển Đức "đi vào cõi chết" ?

Vâng, không còn "về từ cõi chết" nữa như trong trận đấu với Thụy Điển (Sweden) thắng vào giây phút cuối, mà chính thức "đi vào cõi chết" khi thua thê thảm trước Nam Hàn với tỷ số 0:2 và phải "cuốn gói ra về". Mất hết không còn gì nữa, nhứt là mất luôn cả "hào quang" 4 lần vô địch thế giới đối với mọi đội tuyển khác. Thực vậy xem kỹ 3 trận đấu vừa qua trong bảng F với Mexico, Thụy Điển và Nam Hàn cho thấy không phải lối đá với "đẳng cấp vô địch" trước các đội tuyển loại hạng trung cấp .

Câu hỏi được bàn tán xôn xao: Tại sao một đội tuyển đương kim vô địch lại thua thê thảm vậy ? .

Như người viết đã đưa ra nhận xét ngay khi Đức bị thua trước Mexico là căn bịnh "làm phách chó" khiến các đương kim vô địch như Ý, Spain đã bị loại ngay trong vòng bảng dù chưa gặp đối thủ nặng ký. Lần này Đức còn tệ hại hơn nữa là trong bảng F chỉ có 3 đội tuyển hang "trung cấp" chưa bao giờ đã tiến vào chung kết. Chính vì vậy ngay sau khi bốc thăm được vào bảng F, dư luận Đức đã vội bình luận là "gặp may" ngay trong vòng bảng và nghĩ rằng ít nhứt cũng phải tiến vào đến vòng bán kết theo lộ trình được đặt ra của World Cup 2018.

Ngoài lý đó then chốt "làm phách chó" khinh thường đối thủ còn có một vài yếu tố quan trọng khác nữa. Chẳng hạn:

1) Các cầu thủ trước đây đoạt giải vô địch thế giới nay đã già hơn 4 tuổi nên hết còn tính thần trẻ trung và không có sức dẻo dai để chạy tung hoành nữa. Đặc biệt là tiền vệ Kherida và Kroos chỉ còn là bóng mờ so với World Cup 2014. Nhứt là Kroos đã đưa bánh sai trật một cách lãng xẹt khiến đã thua 2 quả có tính cách quyết định. Tương tự Khedira chỉ lo ngó banh chứ không chạy theo banh nên cũng góp phần làm thua trước Mexico và Nam Hàn.

2) Huấn luyện viên Loew đã nằm chức vụ 12 năm rồi nên mọi chuyện trở thành quá thông thường, nhứt là không hề có đối thủ nào tranh dành với chức vụ này cả nên chả cần phải cố gắng trau dồi nghề nghiệp. Có thể so sánh giống như dân công chức không bao giờ sợ bị mất việc nên ít chịu học hỏi thêm. Sau trận thảm bại "nhục nhã" này thượng sách hơn hết là nên thay đỗi sâu rộng về nhân sự như hồi năm 2004 xẹtã can đãm bổ nhiệm ông Klinsmann làm huấn luyện mới và nhờ có cuộc cách mạng nhân sự này nên Đức đã vô địch thế giới vào năm 2014.

V/ Trước vòng bát kết

Vòng bát kết bao gồm 8 trận thư hùng như sau :

1) France – Argentina

2) Uruguay – Portugal

3) Spain – Russia

4) Croatia – Denmark

5) Brazil – Mexico

6) Belgium – Japan

7) Sweden – Switzerland

8) Colombia – England

Nhìn thoáng qua thì thấy 4 trận đấu tương đối rõ ràng "cán cân lực lượng" gồm Spain – Russia , Croatia – Denmark, Brazil – Mexico và Belgium – Japan .

Kết quả sẽ cho thấy có thể Spain, Croatia, Brazil và Belgium thắng trận để vào vòng tứ kết.

4 trận còn lại chưa rõ ràng gồm France – Argentina, Uruguay – Portugal, Sweden – Switzerland và Colombia – England và kết quả tùy thuộc vào "công lực" đạt được trên sân cỏ vào ngày tranh tài.

Rất có thể có kết quả đưa tới cuộc đụng độ trong vòng tứ kết với 4 trận thư hùng như sau :

1) Brazil – Belgium

2) France – Portugal

3) Spain – Croatia

4) Sweden – England

Hãy chờ xem !

V/ Kết luận

