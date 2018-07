20 Tác Giả Sẽ Nhận Giải Viết Về Nước Mỹ Năm Thứ Mười Chín – 2018; Ngày Phát Giải, Ra Mắt Sách Mới: 12 Tháng Tám, 2018

Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín - gồm những bài viết được phổ biến trên nhật báo Việt Báo và trên vietbao.com từ ngày 1 tháng Bẩy 2017 tới 30 tháng Sáu 2018 - đã được quyết định tổ chức vào Chủ Nhật 12 Tháng Tám 2018, và 20 tác giả sẽ nhận các giải thưởng.





Chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ được phát động từ 30 Tháng Tư năm 2000, với ngân sách giải thưởng hàng năm là 35,000 mỹ kim. Riêng giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm trong năm là 10,000 mỹ kim. Họp mặt phát giải và ra mắt sách năm thứ nhất được tổ chức tại Richard Nixon Library, Yorba Linda, California, ngày 29 tháng Mười Một 2000. Từ đây, liên tục bao năm qua, mỗi ngày đều có phổ biến bài viết mới, trên các ấn bản Việt Báo và Việt Báo Online. Quốc Hội Hoa Kỳ trong khoá họp ngày 28 tháng Bẩy 2010, đã chính thức tuyên dương Việt Báo về giá trị văn hoá, lịch sử mà chương trình Viết Về Nước Mỹ đạt được.





Sang năm thứ 19, sách “Viết Về Nước Mỹ” do Việt Báo ấn hành đã được 21 cuốn, mỗi cuốn 640 trang. Ngoài các ấn bản chính thức của Việt Báo, hàng ngàn bài viết cũng liên tiếp được trích đăng lại trên các sách báo Việt ngữ trong ngoài nước, nhiều cuốn sách được in đi in lại. Không kể số lượng người đọc sách báo, chỉ riêng tổng số lượt đọc viết về nước Mỹ trên Việt Báo online hiện đã xấp xỉ 800 triệu. Một số tác giả có bài viết đạt kỷ lục trên dưới 1 triệu lượt người đọc.





Gần 5500 bài viết của hàng ngàn tác giả Viết Về Nước Mỹ trong 18 năm qua hiện được phổ biến trên Vietbao.com. Bạn đọc có thể vào “Danh Sách Tác Giả” gõ tên để đọc bài và xem thêm những bài khác do cùng một người viết.





Sau đây là danh sách các tác giả sẽ nhận giải thưởng 2018.

* 8 Giải Đặc Biệt

1. Hồ Nguyễn: Chuyện Đổi Đời

Tác giả cư dân Buffalo, New York, đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước. Bài viết đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi hơn 1500 người -phân nửa dân làng- vượt biển mà có tới hơn 400 người tử vong... Hiện ông đang là cư dân Orlando, FL. và bài mới là chuyện về một số người thành công, một đề tài mà ông đã được mời nói chuyện tại Đại Học Buffalo.

https://vvnm.vietbao.com/a246704/chuyen-doi-doi

2. Thảo Lan, bài “Viên Đá Kỳ Diệu”



Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn trong một gia đình công chức người Bắc di cư. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện làm manager cho một công ty Nhật ở thành phố Newport News, tiểu bang Virginia. Tác giả cho biết, “Tuy sống tại Mỹ từ lâu nhưng tôi chỉ mới biết đến mục Viết Về Nước Mỹ gần đây một cách tình cờ. Số bài viết trong năm: 3.

https://vvnm.vietbao.com/a246651/vien-da-ky-dieu





3. Đức Tâm, bài “Giấc Mơ Hoa Kỳ”





Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA. Số bài góp trong năm: 3.

https://vvnm.vietbao.com/a246749/giac-mo-hoa-ky

4. Nguyệt Mị, bài “Tôi Làm Thông Dịch Viên”



Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, nhưng trong tháng trước tác giả đã có bài “Nước Mỹ là nhà của Mị” ký tên thật là Quynh Gibney. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego và sau đây là chuyện về công việc cô đang làm: thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Số bài góp trong năm: 3.

https://vvnm.vietbao.com/a246724/toi-lam-thong-dich-vien

5. Trần Như Nguyện, bài “Nhà Mẹ Lúa bị bão Harvey đánh sập”.



Gia đình tác giả tại Houston là nạn nhân trực tiếp của bão Harvey. Nhà bị tốc mái. Mẹ Lúa vào bệnh viện bằng trực thăng tải thương. Tác giả định cư tại Mỹ 24 năm, tốt nghiệp đại học tổng hợp, hiện đang là cộng tác viên của một đài truyền hình nhưng chỉ mới bắt đầu dự viết về nước Mỹ từ Tháng Bảy 2017, với bút danh Như Nguyện, bài “Nước Mẹ, Nước Con.” Số bài viết trong năm: 3.

https://vvnm.vietbao.com/a246680/nha-me-lua-bi-bao-harvey-dap

6. Hương Trần, bài Thương Quá, Người Dân Quê Tôi





Tác giả lần dầu dự Viết Về Nước Mỹ 2017-18. Ông tên thật Trần Thanh Hiền, sinh năm 1955 tại Thạch Hãn, Quảng Trị, định cư tại Tulsa, Oklahoma từ 1977. Sau 35 năm làm Engineering Designer trong ngành Safety Technology – Fire Protection (Kỹ Thuật An Toàn – Phòng Chống Lửa), đã về hưu năm 2015, khi vừa tròn lục tuần, hiện là thông dịch viên hữu thệ tiếng Việt cho Tulsa County District Court và làm thiện nguyện tại Tulsa Catholic Charities. Năm 2008, tổ chức việc đưa bốn nha sĩ từ Mỹ về giúp khám răng từ thiện tại các làng thôn ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên. Từ đó, thành lập đoàn Mission Of Hope Vietnam, cung cấp những dịch vụ y tế và chăm sóc răng miệng cho dân làng tại Việt Nam.” Số bài trong năm: 3.

https://vvnm.vietbao.com/a246644/thuong-qua-nguoi-dan-que-toi

7. Phạm Thị Kim Dung, bài “Mẹ Tôi Bị Nghẹt Tim”



Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Số bài góp trong năm: 4.

https://vvnm.vietbao.com/a246730/me-toi-bi-nghet-tim

8. Tố Nguyễn, bài “Hai Quê”



Từ ngày Một tháng Bẩy 2018, giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ sang năm thứ hai mươi. Bài viết đầu tiên của Tố Nguyễn tới vào tháng Sáu, tháng cuối của Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX - 2017-18. Thư gửi kèm bài tác giảviết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Đây là chuyện một “công chức XHCN” du học và chọn nước Mỹ là quê hương thứ hai, được kể giản dị mà chân thành, xúc động.

https://vvnm.vietbao.com/p246787a246893/hai-que

* 8 Tác Giả vào Danh Sách Chung Kết 2018



1. Mỹ Đức Phạm Nguyễn, bài “Lửa Vẫn Cháy”



Tác giả đã nhận giải Việt Bút Trùng Quang trong chương trình Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà là nhà giáo dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt tại Hoa Kỳ và là tác giả Kim Dzung Phạm, sách “Vietnamese: An Intro-ductory Reader” đã được Viện Việt Học và University of California, Riverside xuấn bản lần đầu trong năm 2008. Lửa Vẫn Cháy là câu chuyện về người tiên phong khởi xướng việc thành lập Giải Khuyến Học và Viện Việt Học. Số bài viết trong năm: 3

https://vvnm.vietbao.com/p246787a246898/lua-van-chay

2. Nguyễn Văn Tới, bài “Chuyện từ Một Căn Cứ Mỹ ở AFG”



Thư tác giả gửi Việt Báo: “Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của tôi. Tên VN của tôi là Nguyễn văn Tới (trong nhà kêu 6 Cam). Hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ. Xưa nay hay đọc VVNM mà chưa bao giờ có ý nghĩ viết bài. Thử một lần...”. Số bài góp trong năm: 5

https://vvnm.vietbao.com/p246787a246886/chuyen-tu-mot-can-cu-my-o-afg

3. Nguyễn Thị Phi Phượng: Chuyện Bây Giờ Mới Kể / Trí Trần và Công Ty Khởi Nghiệp





Chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ khởi sự từ Tháng Năm năm 2000. Ngay trong những ngày đầu tiên, có bài “Gia Đình Tôi Tới Mỹ” của Nguyễn Thị Phi Phượng. Tác giả ngày ấy vừa định cư Mỹ 4 tháng. Bài viết có in trong sách Viết Về Nước Mỹ, tuyển tập I, trang 193, ấn hành lần thứ nhất tại California, tháng 11 năm 2000. Đúng 18 năm sau, tác giả góp thêm bài thứ hai, Thư Gửi Mẹ và nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Giữa hai bài viết, có thể hình dung câu chuyện một gia đình tình nghĩa. Sang năm thứ 19 của giải thưởng, bà góp thêm bài viết thứ ba. Số bài góp trong năm: 2

https://vvnm.vietbao.com/a246902/chuyen-bay-gio-moi-ke

https://vvnm.vietbao.com/a246903/tri-tran-va-cong-ty-khoi-nghiep

4. Phan: Thằng Tý Con là... Con Thằng Tý / Chuyện Tình Nicaragua





Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2016, nhận Giải Danh Dự và sau đó thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016. Là tác giả có số lượng bài Viết Về Nước Mỹ nhiều nhất, Phan cũng là tác giả đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Trong lượng bài Phan góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín, có “Thằng Tý Con là... Con Thằng Tý”, “Cuối Năm Ăn Giỗ” và “Chuyện Tình Nicaragua”. Số bài góp trong năm: 12

https://vvnm.vietbao.com/a246728/thang-ty-con-la-con-thang-ty

https://vvnm.vietbao.com/a246780/chuyen-tinh-nicaragua

5. Minh Nguyệt Graves: Công Chúa Triều Nguyễn / Tấm Hình Xưa



Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bài viết mới của bà là chuyện tấm hình một cô bé học trò 15 tuổi. Tấm hình từng qua tay kẻ trộm, trở thành bùa hộ mạng của một thuyền nhân, với những tình tiết éo le dài gần một đời người lưu lạc. Số bài góp trong năm: 12

https://vvnm.vietbao.com/p246787a246881/tam-hinh-xua

https://vvnm.vietbao.com/a246788/cong-chua-trieu-nguyen

6. Dong Trinh, bài “Đời Tôi”





Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tham dự dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XVIII, Dong Trinh luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sang năm Viết Về Nước Mỹ thứ XIX -2017-18, tác giả góp thêm nhiều bài viết mới, trong đó có bài “Đời Tôi” kể chuyện đời bản thân, tật nguyền bẩm sinh và một đời tự phấn đấu và không ngừng yêu thương. Số bài góp trong năm: 10

https://vvnm.vietbao.com/a246770/doi-toi

7. Năng Khiếu: Chín Con Chăm Một Mẹ / Chú Rể Mỹ và Lễ Cưới Truyền Thống Việt



Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015.Với sức viết mạnh mẽ và ngày càng vượt được chính mình, bà đã liên tiếp nhận giải đặc biệt 2016, thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Sang năm 2018, vẫn với cách viết cẩn trọng, chu đáo, tác giả góp thêm nhiều bài mới hay và ý nghĩa. Tiêu biểu là hai bài “Chú Rể Mỹ - Lễ Cưới Truyền Thông Việt” và “Chín Con Chăm Một Mẹ”. Số bài góp trong năm: 9

https://vvnm.vietbao.com/a246871/chin-con-cham-mot-me

https://vvnm.vietbao.com/a246739/chu-re-my-le-cuoi-truyen-thong-viet

8. Trần C. Trí: Người Hùng Của Tôi

Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Từ tháng 9 2017, ông góp thêm nhiều bài Viết Về Nước Mỹ, khởi đầu bằng “Một Mẹ Nuôi Mười Con”, và mới nhất là bài “Người Hùng Của Tôi”, một tự sự về người bố, nhân ngày Father's Day 2018.Số bài góp trong năm:6

https://vvnm.vietbao.com/p246787a246900/nguoi-hung-cua-toi

*1 Tác giả sẽ nhận giải Việt Bút Trùng Quang: Phương Hoa



Với bài viết “Việt Ngữ và Bà Ngoại Mỹ” tác giả sẽ nhận giải mang tên Bà Trùng Quang, dành cho việc gìn giữ phát triển ngôn ngữ Việt tại hải ngoại. Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, “Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên,” tác giả đã nhận giải chung kết 2014 và vẫn tiếp tục gắn bó với giải thưởng Viết Về Nước Mỹ.

https://vvnm.vietbao.com/p246787a246889/viet-ngu-va-ba-ngoai-my

*3 Tác giả sẽ nhận giải “50 Năm Hồi Ức Mậu Thân”





1. Tác giả Tâm Chánh với bài “Ánh Mắt của Cha”. Tâm Chánh là người con gái của Trung Tá Từ Tôn Khán, Tỉnh Đoàn Trưởng Tỉnh Đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, Huế, thời 1968. Ông bị Việt Cộng bắt và sát hại trong Tết Mậu Thân tại Huế.

Hiện nay Tâm Chánh là Vice President of the Real Estate Entitlement Development Incorporation tại Southern California.

https://vvnm.vietbao.com/p246787a246905/anh-mat-cua-cha





2. Tác giả Susan Nguyễn với bài “Đi Tìm Xác Ba”. Tác giả định cư tại Canada. Lần đầu tiên gởi bài vào Việt Báo qua giải Hồi Ức Mậu Thân.

https://vvnm.vietbao.com/p246787a246897/di-tim-xac-ba





3. Tác giả Phước An Thy với bài “Đã Có Những Mùa Xuân Như Thế”. Tác giả là cư dân Garden Grove, California, dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Bài viết về nước Mỹ thứ tư của ông là một hồi ức sống động về khu xóm bên cầu Bạch Hổ tại Huế Tết Mậu Thân, kể về người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống, chỉ chừa đầu cổ trên mặt đất để hành hình.

https://vvnm.vietbao.com/a246839/da-co-nhung-mua-xuan-nhu-the



***

Xin quý vị tác giả có tên trên đây vui lòng liên lạc với Việt Báo để xác nhận địa chỉ và nhận thiệp mời họp mặt.

E-mail: hangnguyen@vietbao.com hoặc vvnm@vietbao.com

Phone: (714) 894-2500

* Việc Tuyển Chọn Giải Chung Kết hàng năm





Thể lệ tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ khởi đầu, năm 2000, có ghi rõ: “Mục tiêu của giải thưởng là cổ võ việc ghi lại những kinh nghiệm hội nhập của người Việt vào dòng sống nước Mỹ, càng nhiều chi tiết sống thực càng hay. Bài tham dự có thể là truyện ký, truyện ngắn, tạp bút... Người viết có thể gửi nhiều bài tham dự, hoàn toàn tự do chọn đề tài, miễn là liên quan tới nước Mỹ.”





Hàng năm, một hội đồng tuyển chọn chung kết sẽ quyết định các giải bằng cách cho điểm dựa trên tiêu chuẩn: 1) Đề tài, nội dung; 2) Cách viết, sức viết; và 3) Ý nghĩa thông điệp của bài viết.





Liên tục suốt 18 năm qua, trên các ấn bản Việt Báo và Việt Báo online, mỗi ngày đều có thêm bài mới. Tất cả hiện lưu trữ đầy đủ trên Vietbao.com, có 312 giải thưởng đã được trao tặng, trong số này có 17 giải chung kết, mỗi giải 10.000 mỹ kim.





Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2018 gồm 11 thành viên:





- Một đồng nghiệp uy tín: nhà báo Bồ Đại Kỳ, nguyên chủ nhiệm báo KBC Hải Ngoại.





- Năm tác giả Viết Về Nước Mỹ từng nhận giải thưởng: Lê Tường Vi, Khôi An, Bồ Tùng Ma, Trần Nguyên Đán và Nguyễn Viết Tân.





- Ba đại diện Việt Báo: Nhã Ca, Hoà Bình, Phạm Quyến.





- Và Trưởng ban tuyển chọn từ 2017: Trương Ngọc Bảo Xuân, tác giả đã nhận giải Chung Kết năm thứ hai, 2001.





- Tư vấn: Nguyễn Xuân Nghĩa, nguyên trưởng ban tuyển chọn VVNM 2003-2016, chủ biên Xuân Việt Báo đồng thời là bình luận gia của truyền thông Việt ngữ và các đài phát thanh quốc tế./.